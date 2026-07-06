Nặn mụn quanh miệng, người phụ nữ bị sưng tấy từ môi lên tận sống mũi, bác sĩ cảnh báo: Sai lầm ở 1 điểm!

Mỗi khi phát hiện trên mặt mình xuất hiện các vết mụn, điều nhiều người nghĩ đến đầu tiên là nặn. Tuy nhiên, 1 sai lầm nhỏ khi làm việc này cũng có thể dẫn đến những hậu quả lớn cho sức khỏe của bạn.

Bác sĩ Chang Tsan-hsuan (Đài Loan, Trung Quốc) mới đây đã chia sẻ một trường hợp gây sốc trên mạng xã hội. Một ngày nọ, ông nhận được tin nhắn lo lắng từ một bạn học cũ là nữ, nói rằng: "Tớ đang được cấp cứu ở phòng cấp cứu của cậu". Sau khi hỏi, ông phát hiện ra rằng cô ấy có thói quen nặn mụn quanh miệng gần lỗ mũi bằng nhíp, có thể là cũng không khử trùng. Thật không ngờ, việc nặn mụn này đã khiến "môi trên của cô ấy sưng lên tận sống mũi", và cô ấy thậm chí còn bị sốt, điều này khiến cô ấy sợ hãi đến mức vội vàng đến phòng cấp cứu.

Bác sĩ Chang Tsan-hsuan, chuyên gia về tiêu hóa và gan mật tại Bệnh viện Shin Kong, chỉ ra rằng vùng tam giác từ sống mũi đến khóe miệng được gọi là "tam giác nguy hiểm" trong y học. Vùng này có nguồn cung cấp máu rất phong phú, và các tĩnh mạch của nó kết nối với não. Nếu vi khuẩn xâm nhập qua vết thương khi nặn mụn, chúng có thể dễ dàng di chuyển theo đường máu đến não, gây viêm hoặc thậm chí nhiễm trùng não. Những người có hệ miễn dịch suy yếu thậm chí còn có nguy cơ cao hơn.

Sau khi bài đăng cảnh báo được đăng tải, nó đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng, với nhiều người chia sẻ những trải nghiệm kinh hoàng của riêng mình. Một cư dân mạng tiết lộ rằng họ đã nặn một nốt mụn giữa hai lông mày, và ngày hôm sau hốc mắt sưng lên "như đầu lợn", làm biến dạng hoàn toàn diện mạo của họ, buộc họ phải nghỉ làm một ngày để đi khám da liễu. Không ngờ, sau khi bôi thuốc mỡ và nằm nghỉ một giấc, họ đột nhiên cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống mũi, lập tức tỉnh giấc soi gương và phát hiện ra "một dòng mủ nóng" đã chảy ra.

Một cư dân mạng khác đã chia sẻ một trải nghiệm kinh hoàng. Năm ngoái, một nốt mụn xuất hiện dưới lông mày của anh ấy. Sau một tuần bị đỏ và sưng, một nốt mụn mủ xuất hiện. Anh ấy đã vội vàng nặn nó, và giữa đêm, toàn bộ hốc mắt và xương gò má của anh ấy sưng lên, buộc anh ấy phải đến phòng cấp cứu. Nốt mụn cuối cùng phát triển thành viêm mô tế bào, cần phải điều trị bằng kháng sinh trong một tuần tại bệnh viện. Mủ được nuôi cấy và cho thấy có vi khuẩn Staphylococcus aureus (MRSA). May mắn thay, nó không lan đến mô hốc mắt, nhưng anh ấy vẫn bị ám ảnh bởi trải nghiệm đó.

Liên quan đến hiện tượng này, bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng Đài Loan (Trung Quốc) Lin Hongying cho rằng điều này là do cấu trúc mạch máu trong "tam giác nguy hiểm" trên khuôn mặt (về cơ bản là vùng tam giác quanh mũi) rất đặc biệt, và một khi bị viêm hoặc nhiễm trùng, nó thực sự có thể lan lên các mạch máu đến não.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng cho biết thêm rằng trong 20 năm hành nghề, ông chưa từng gặp trường hợp tử vong nào do nặn mụn. Trên lâm sàng, chỉ có một số rất ít trường hợp liên quan đến những người có hệ miễn dịch cực kỳ yếu bị nhiễm trùng não do viêm xoang nặng. Ngược lại, với sự phổ biến hiện nay của các thủ thuật thẩm mỹ, ngày càng nhiều mũi tiêm xâm lấn tối thiểu gây ra các vấn đề nghiêm trọng ở vùng "tam giác nguy hiểm". Các bác sĩ cảnh báo rằng nếu chất làm đầy vô tình xâm nhập vào mạch máu và chảy ngược làm tắc nghẽn mạch máu ở mắt, nó có thể trực tiếp gây mù lòa. Thậm chí còn có những trường hợp nghiêm trọng hơn ở nước ngoài dẫn đến đột quỵ.

Bác sĩ da liễu Đài Loan (Trung Quốc) Shen Meng-hui cũng kịch liệt kêu gọi: "Đừng tự nặn mụn tại nhà!". Ông giải thích rằng những nốt mụn chỉ "hơi đỏ" và chưa có mụn đầu trắng rõ rệt thì không nên nặn. Việc tự ý nặn chỉ làm tình trạng thêm tồi tệ. Bởi vì lớp da của mụn rất dai, nếu vô tình nặn phải, mủ sẽ lan sâu vào da, gây đau, để lại sẹo ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thậm chí còn gây viêm nhiễm.

Tự nặn mụn có thể dẫn đến ba hậu quả nghiêm trọng:

- Nguy cơ nhiễm trùng: Khi nặn mụn, ngón tay và móng tay có thể mang theo vi khuẩn, điều này dễ dàng đưa thêm vi khuẩn vào và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

- Sự lây lan của vi khuẩn: Nếu nặn không đúng cách, vi khuẩn có thể lây lan sang vùng da xung quanh, gây viêm nhiễm.

- Đau và đỏ: Nặn mụn có thể gây đau, đỏ và sưng tại chỗ, đồng thời cũng có thể để lại sẹo hoặc vết thâm.

Bác sĩ kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng "tam giác nguy hiểm" kéo dài từ giữa hai lông mày đến hai bên mũi và khóe miệng chứa rất nhiều mạch máu. Xử lý không đúng cách có thể dễ dàng dẫn đến nhiễm trùng, và vi khuẩn có thể lây lan lên não, gây ra các vấn đề nghiêm trọng như huyết khối và viêm màng não. Ông kịch liệt khuyến cáo không nên nặn mụn ở vùng này để ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào máu.

Nguồn và ảnh: ETToday