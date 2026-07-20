Nam vương Nguyễn Hàn Việt đặt mục tiêu top 5 Mister Supranational 2026

"Tôi muốn tập trung vào quá trình chuẩn bị và cống hiến hết khả năng của mình. Nếu đã nỗ lực bằng tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm thì dù kết quả ra sao cũng sẽ không phải hối tiếc", Nguyễn Hàn Việt chia sẻ.

Sau khi đăng quang Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Hàn Việt trở thành đại diện Việt Nam tham gia Mister Supranational 2026 tại Ba Lan. Hiện tại, Nguyễn Hàn Việt đã có mặt tại Ba Lan sau khoảng 2 tháng chuẩn bị để tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 1/8/2026.

Nam vương Nguyễn Hàn Việt.

Nam vương cho biết anh xây dựng kế hoạch tập luyện theo từng giai đoạn, tập trung vào việc duy trì hình thể, rèn luyện catwalk, kỹ năng phỏng vấn, ứng xử và nâng cao khả năng ngoại ngữ: “Áp lực lớn nhất là làm sao để hoàn thiện bản thân trong thời gian ngắn, nhưng tôi xem đó là động lực để cố gắng nhiều hơn”, anh chia sẻ.

Dù từng giành giải Best Swimsuit tại cuộc thi Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Hàn Việt cho rằng điểm mạnh lớn nhất của mình không nằm ở ngoại hình.

"Tôi rất trân trọng giải thưởng Best Swimsuit vì đó là sự ghi nhận cho những nỗ lực rèn luyện của mình. Tuy nhiên, khi ra đấu trường quốc tế, tôi tin câu chuyện cá nhân, tinh thần cầu tiến và sự chân thành mới là điều giúp mình tạo dấu ấn. Ngoại hình có thể giúp mình gây ấn tượng ban đầu, nhưng giá trị con người mới là điều ở lại lâu nhất", Hàn Việt bày tỏ.

Theo nam vương, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm về văn hóa, xã hội và du lịch Việt Nam để có thể giới thiệu hình ảnh đất nước một cách trọn vẹn hơn với bạn bè quốc tế. Hiện tại, Nguyễn Hàn Việt được một số chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp vào nhóm thí sinh đáng chú ý. Dù vậy, anh cho biết không muốn đặt quá nhiều áp lực vào các bảng dự đoán.

“Tôi muốn tập trung vào quá trình chuẩn bị và cống hiến hết khả năng của mình. Nếu đã nỗ lực bằng tất cả sự nghiêm túc và trách nhiệm thì dù kết quả ra sao cũng sẽ không phải hối tiếc”, anh nói.

Mục tiêu mà đại diện Việt Nam hướng tới là tiến sâu và kỳ vọng góp mặt trong top 5 của Mister Supranational 2026. Bên cạnh hành trình của bản thân, Hàn Việt còn có sự đồng hành đặc biệt với á hậu Mai Ngô - đại diện Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc quốc tế khác.

Mai Ngô và Hàn Việt.

Theo Hàn Việt, anh và Mai Ngô thường xuyên động viên nhau, chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách giữ tinh thần tích cực trước áp lực. Việc có một người cùng đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế giúp cả hai thêm tự tin và có thêm điểm tựa tinh thần.

Một trong những lời khuyên mà Mai Ngô để lại ấn tượng sâu sắc với Hàn Việt là khi bước lên sân khấu quốc tế, đừng cố gắng trở thành một ai khác mà hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình.

"Lời khuyên đó giúp tôi hiểu rằng sự tự tin và bản sắc riêng luôn có sức mạnh hơn việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người", anh chia sẻ.

Nguyễn Hàn Việt sinh năm 2003 tại Khánh Hòa. Sở hữu chiều cao 1,82m cùng ngoại hình nổi bật. Trước khi trở thành Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Hàn Việt là sinh viên Trường Đại học Nha Trang, hoạt động với vai trò người mẫu tự do.

Bên cạnh lợi thế ngoại hình, Hàn Việt có thể sử dụng thành thạo tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Anh giúp anh tự tin hơn trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Hàn Việt cho biết cha anh là người Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam. Việc lớn lên trong môi trường đa văn hóa giúp anh tiếp cận nhiều giá trị sống khác nhau.

“Tôi nghĩ mình rất may mắn khi được lớn lên trong môi trường có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa. Điều đó giúp tôi học được tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cũng như sự sẻ chia trong gia đình”, anh chia sẻ.

Nam vương thừa nhận từng có giai đoạn băn khoăn về việc mình thuộc về đâu, nhưng khi trưởng thành, anh nhận ra Việt Nam luôn là nơi nuôi dưỡng tuổi thơ, ước mơ và hành trình trưởng thành của mình: “Được mang hai tiếng Việt Nam trên dải băng đại diện tại đấu trường quốc tế là niềm tự hào rất lớn”, Hàn Việt nói.