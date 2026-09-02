Nam thanh niên mắc lupus nguy kịch do suy đa cơ quan

Nam thanh niên 25 tuổi mắc lupus ban đỏ hệ thống nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, xuất huyết phế nang và suy thận cấp, phải hỗ trợ VV-ECMO.

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang

Bệnh nhân nam, 25 tuổi, có tiền sử lupus ban đỏ hệ thống, nhập Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) trong tình trạng sốt cao 40 độ C, đau họng và khó thở dữ dội.

Thăm khám ghi nhận vùng hạ họng phù nề nghiêm trọng, che lấp vùng thanh môn, đe dọa tắc nghẽn đường thở cấp. Các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn cấp và mở khí quản tại giường để kiểm soát đường thở, đồng thời hỗ trợ hô hấp bằng máy thở.

Sau đó, tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến nặng. Bệnh nhân suy hô hấp tiến triển, tổn thương phổi nhanh chóng dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS). Nội soi phế quản phát hiện máu tươi trong đường thở, phù hợp với xuất huyết phế nang lan tỏa. Bệnh nhân đồng thời xuất hiện suy thận cấp tiến triển đến vô niệu và suy giảm chức năng nhiều cơ quan.

Trên nền lupus ban đỏ hệ thống, người bệnh còn có tình trạng nhiễm khuẩn nặng. Do đó, việc điều trị cần đồng thời kiểm soát nhiễm khuẩn và điều chỉnh mức độ ức chế miễn dịch phù hợp.

Khi tình trạng hô hấp tiếp tục xấu đi, các biện pháp hỗ trợ thông thường không cải thiện đầy đủ khả năng trao đổi khí, ekip điều trị quyết định triển khai VV-ECMO nhằm hỗ trợ trao đổi khí, giảm áp lực lên phổi và tạo điều kiện cho phổi hồi phục.

Bên cạnh VV-ECMO, bệnh nhân được thay huyết tương theo chỉ định, lọc máu liên tục do suy thận cấp, truyền các chế phẩm máu, thông khí phổi nghỉ, điều trị nhiễm khuẩn, kiểm soát đáp ứng miễn dịch và hồi sức hỗ trợ chức năng các cơ quan.

Sau 10 ngày điều trị và hỗ trợ VV-ECMO, tình trạng xuất huyết phế nang được kiểm soát, bệnh nhân hết sốt, chức năng phổi và các cơ quan từng bước cải thiện, huyết động ổn định, tri giác được duy trì tốt.

Bệnh nhân được cai VV-ECMO thành công, sau đó tiếp tục giảm dần hỗ trợ hô hấp và cai máy thở. Hiện người bệnh tự thở qua mở khí quản, các chức năng cơ quan ổn định và tiếp tục được theo dõi, phục hồi.