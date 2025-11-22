Nam thanh niên cầu cứu bác sĩ vì "ham muốn" vượt kiểm soát

BSCK I Hồ Hữu Phúc, Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), cho biết từng tiếp nhận không ít nam giới từ 20–30 tuổi tới khám trong tình trạng ham muốn tình dục quá mức, dẫn đến lo lắng và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày.

Một trường hợp điển hình là nam thanh niên trẻ thường xuyên rơi vào trạng thái thôi thúc phải làm “chuyện ấy”. Để thỏa mãn, anh thủ dâm nhiều lần mỗi ngày, có thời điểm tới 3–4 lần, kèm theo việc xem các tài liệu khiêu dâm mang tính kích thích mạnh.

Không chỉ vậy, khi quan hệ với bạn gái, người này còn xuất hiện xu hướng tìm kiếm thêm nhiều bạn tình khác và có hành vi quan hệ không an toàn để thỏa mãn nhu cầu mạnh mẽ của mình. Điều này khiến bạn gái sợ hãi, đòi chia tay và buộc anh phải đi khám.

Bác sĩ Phúc đang khám và tư vấn cho một trường hợp bệnh nhân.

Khi nào ham muốn tình dục quá mức trở thành bệnh?

Theo bác sĩ Phúc, ham muốn tình dục cao chỉ được xem là bệnh lý khi đáp ứng tiêu chuẩn của Rối loạn hành vi tình dục cưỡng bức theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng một số tiêu chí lâm sàng khác. Việc đánh giá dựa trên các biểu hiện:

- Người bệnh mất kiểm soát trước thôi thúc tình dục, cảm giác bị “cưỡng bức” phải thực hiện hành vi dù đã nhiều lần cố gắng giảm hoặc dừng lại. Tình dục trở thành trung tâm cuộc sống, lấn át công việc, học tập và các trách nhiệm khác trong thời gian dài (từ 6 tháng trở lên).

- Các hành vi tình dục gây lo âu đáng kể cho bệnh nhân: tội lỗi, xấu hổ, trầm buồn; hoặc gây hậu quả cho công việc, tài chính, mối quan hệ, thậm chí sức khỏe (nguy cơ bệnh lây truyền qua đường tình dục).

- Hành vi không xuất phát từ tác dụng phụ của thuốc, chất kích thích hay các rối loạn tâm thần khác.

Bác sĩ Phúc cho biết thêm, nhiều bệnh nhân rối loạn tình dục nam thường ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, sợ bị đánh giá là “nghiện sex” hoặc “lệch lạc”. Chỉ đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, họ mới đến bệnh viện.

Bản chất của rối loạn là mất kiểm soát, nên việc điều trị cũng dễ tái phát, đặc biệt khi bệnh nhân gặp căng thẳng, cô đơn hoặc tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố kích thích. Bên cạnh đó, rối loạn này dễ bị nhầm với trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực.

Hậu quả khi ham muốn tình dục vượt ngưỡng

Theo bác sĩ Phúc, rối loạn ham muốn tình dục ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình cảm. Việc tìm kiếm nhiều đối tác, hành vi tình dục bốc đồng khiến mối quan hệ dễ đổ vỡ, gây ghen tuông, xung đột, thậm chí hủy hoại hạnh phúc.

Người bệnh thường rơi vào cảm giác xấu hổ, tự ti, từ đó tự cô lập bản thân, giảm tương tác xã hội, mất đi các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Sức khỏe tinh thần cũng bị ảnh hưởng nặng nề: trầm cảm, lo âu, và ở một số trường hợp, người bệnh sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích để trốn tránh cảm giác tội lỗi.

Về thể chất, thủ dâm hoặc quan hệ quá nhiều lần trong ngày có thể gây mệt mỏi, kiệt sức, giảm tập trung. Quan hệ không an toàn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục; trong khi tần suất hoạt động cao có thể gây đau, trầy xước hoặc tổn thương dương vật.