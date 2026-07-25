Nam thanh niên 28 tuổi suýt chết vì ung thư dạ dày, bác sĩ xót xa: Tất cả tại "1 ăn, 1 ngủ" rất quen với người trẻ

Buộc phải cắt bỏ 2/3 dạ dày để thoát khỏi bàn tay tử thần, cuộc đời chàng trai 28 tuổi với bao ước mơ và từng là "tín đồ ẩm thực" thay đổi hoàn toàn sau điều trị ung thư dạ dày.

Ngày nay, nhiều người trẻ thường cho rằng bản thân còn sức khỏe nên thoải mái chủ quan trong sinh hoạt. Chỉ đến khi đối mặt với những bản án bệnh tật nặng nề, họ mới bừng tỉnh nhận ra các những hành động thường ngày đang tàn phá cơ thể tàn khốc đến mức nào.

Trường hợp của nam thanh niên 28 tuổi tại thành phố Phủ Điền (Phúc Kiến, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Do lối sống thất thường kéo dài suốt 2 năm, anh liên tục gặp tình trạng đau bụng trên, sụt cân nghiêm trọng và mệt mỏi kiệt sức. Khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện anh đã mắc ung thư dạ dày.

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Để giữ lại tính mạng, các bác sĩ đã bắt buộc phải cắt bỏ 2/3 dạ dày cùng toàn bộ hệ thống hạch bạch huyết xung quanh của chàng trai trẻ. Dù thoát được cái chết, nhưng cuộc sống sau này của anh sẽ phải gắn liền với vô vàn bất tiện. Anh hối hận trong muộn màng khi được bác sĩ chỉ ra "1 ăn, 1 ngủ" là tác nhân âm thầm kích hoạt tế bào ung thư dạ dày. " Tôi nghĩ cơ thể có thể tự điều chỉnh và phục hồi, người trẻ ngày nay ai mà không sống như vậy" , anh nói trong cat đắng.

Bác sĩ điều trị của anh là Tạ Kiến Vỹ, Trưởng khoa Phẫu thuật Dạ dày tại Bệnh viện Liên hợp Đại học Y khoa Phúc Kiến (Trung Quốc). Từ trường hợp đau lòng của nam thanh niên 28 tuổi, ông một kaafn nữa cảnh báo 2 thói quen tưởng chừng rất quen thuộc lại chính là "kẻ tàn sát" đường tiêu hóa của giới trẻ:

"1 ngủ" phá dạ dày: Thức khuya liên tục đến 2 - 3h sáng

Nam thanh niên kể trên có thói quen thức đến 2 hoặc 3h sáng mới chịu đi ngủ, còn thức tráng đêm vào những ngày cuối tuần rồi ngủ bù vào sáng hôm sau. Điều này làm đảo lộn hoàn toàn đồng hồ sinh học.

Nhiều người nghĩ thức khuya chỉ gây mệt mỏi vào hôm sau, nhưng thực tế tác hại sâu xa lại nguy hiểm hơn rất nhiều. Bác sĩ Tạ phân tích, ban đêm là thời gian vàng để niêm mạc dạ dày tự tái tạo và các hormone như melatonin tiết ra điều hòa cơ thể. Thức khuya kéo dài làm gián đoạn chu trình này, gây rối loạn nội tiết, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của tế bào. Tình trạng này kéo dài làm gia tăng đột biến nguy cơ biến đổi gen, tạo điều kiện cho tế bào ung thư dạ dày bùng phát.

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"1 ăn" được bác sĩ cảnh báo: "Không bệnh mới lạ"

Đi kèm với việc thức khuya là thói quen sinh hoạt lệch chuẩn về ăn uống của nam thanh niên những cũng rất quen với nhiều người trẻ. Luôn bỏ bữa sáng, ngủ vắt sang chiều mới dậy ăn và thường xuyên để bụng đói vào đêm muộn là kiểu ăn uống của bệnh nhân mà khi nghe bác sĩ Tạ chỉ còn biết thốt lên: "Không bệnh mới lạ".

Theo ông, việc nạp thức ăn không đúng giờ giấc khiến axit dịch vị tiết ra mà không có thức ăn để trung hòa, trực tiếp bào mòn và gây tổn thương sâu niêm mạc dạ dày. Việc ăn đêm triệt hạ thời gian nghỉ ngơi của hệ tiêu hóa, kết hợp với các độc tố từ đồ nướng, đồ chiên hay đồ ngâm chua nhiều muối sẽ đẩy nhanh quá trình viêm loét biến tính thành ung thư dạ dày.

Lời khuyên từ bác sĩ để bảo vệ dạ dày

Kiểu "1 ăn, 1 ngủ" kể trên không chỉ hại dạ dày mà còn tàn phá mọi cơ quan khác trong cơn thể về lâu dài, bòn rút tuổi thọ rất nhanh. Những kiểu sinh hoạt tương tự cùng tâm lý chủ quan khi có dấu hiệu lạ (đau bụng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân, mệt mỏi...) chính là nguyên nhân khiến bnehej ung thư dạ dày ngày càng trẻ hóa theo bác sĩ Tạ.

Trên chương trình Doctor is so hot, ông gửi 5 lời khuyên bảo vệ dạ dày quan trọng nhất mà dù ở độ tuổi nào cũng cần thực hiện:

- Ăn uống khoa học và lành mạnh: Tăng cường rau xanh, trái cây tươi giàu chất chống oxy hóa; hạn chế tối đa đồ mặn, thực phẩm chế biến sẵn và dưa muối xổi.

- Cắt giảm rượu bia và thuốc lá: Từ bỏ cồn và nicotine để tránh làm bỏng rát, hoại tử tế bào niêm mạc và kích thích vi khuẩn có hại phát triển.

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- Tăng cường vận động mỗi ngày: Tích cực tập thể dục nhẹ nhàng giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa nhanh và tránh ứ đọng thức ăn.

- Không dùng đũa chung khi gắp thức ăn: Không xài chung chén nước chấm hay mớm thức ăn để chặn đứng con đường lây nhiễm vi khuẩn HP.

- Chủ động đi nội soi tầm soát: Nếu thường xuyên đầy bụng, đau rát âm ỉ hay sụt cân không rõ lý do, hãy đi khám nội soi ngay để phát hiện bệnh sớm.

Nguồn và ảnh: Doctor is so hot, News Yahoo