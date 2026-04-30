Nam thanh niên 25 tuổi ngã quỵ 3 lần khi chạy bộ, có chuyện gì xảy ra?

Xiao Zou là một thanh niên 25 tuổi tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) với thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có tiền sử bệnh nền. Thế nhưng, anh vừa trải qua một chuỗi sự kiện đầy kịch tính khiến giới y khoa phải lưu tâm. Trong một buổi chạy bộ cùng bạn bè, Xiao Zou bất ngờ ngã quỵ không chỉ một mà đến 3 lần liên tiếp ngay trên cùng một đoạn đường.

Trong khi hai người bạn đi cùng không gặp bất kỳ vấn đề gì, Xiao Zou lại rơi vào trạng thái sốc phản vệ. Toàn thân anh nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy dữ dội và hơi thở trở nên đứt quãng.

Sự việc kỳ lạ này xảy ra như một bài toán khó khi đối tượng là một người trẻ tuổi đang ở độ sung mãn nhất. Điều gây tò mò nhất chính là tính chất lặp lại của sự cố: cứ đến đúng đoạn đường đó, cơ thể thanh niên này lại "đình công" một cách quyết liệt.

Những dự đoán y khoa về hiện tượng ngã quỵ liên tiếp khi chạy bộ

Dù chưa đưa ra kết luận cuối cùng về căn bệnh cụ thể, Theo Báo Quảng Châu và báo Chao News, các bác sĩ bước đầu phân tích rằng Xiao Zou có thể đang rơi vào tình trạng nhạy cảm quá mức với các tác nhân từ môi trường địa phương. Giả thuyết lớn nhất được đưa ra là một phản ứng dị ứng dữ dội với phấn hoa hoặc một loại thực vật đặc hữu chỉ xuất hiện tại đoạn đường đó.

Theo phân tích của chuyên gia, quá trình vận động mạnh như chạy bộ đã vô tình trở thành chất xúc tác cho thảm kịch. Khi chạy, nhịp thở tăng cao buộc người chạy phải chuyển từ thở bằng mũi sang thở bằng miệng. Điều này làm mất đi màng lọc tự nhiên và khả năng làm ẩm của khoang mũi, khiến các chất gây dị ứng xâm nhập trực tiếp và sâu vào đường hô hấp dưới.

Ở cường độ vận động này, thể tích thở mỗi phút có thể tăng gấp 10 lần so với lúc nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc cơ thể "hút" một lượng khổng lồ các tác nhân gây hại vào phổi trong thời gian ngắn, vượt xa ngưỡng chịu đựng của hệ miễn dịch.

Bên cạnh đó, việc tập thể dục làm nhịp tim đập nhanh và tăng lưu lượng máu, vô tình đẩy nhanh quá trình vận chuyển các chất dị ứng này đến khắp các cơ quan như da và đường hô hấp. Đây chính là lý do dẫn đến tình trạng nổi mề đay toàn thân và huyết áp giảm đột ngột, khiến một chàng trai trẻ đang khỏe mạnh bỗng chốc ngã quỵ.

Dù chưa chắc chắn 100%, nhưng các bác sĩ khuyến cáo Xiao Zou cần tuyệt đối tránh đoạn đường "ám ảnh" này và cần có những chẩn đoán chuyên sâu hơn về các tác nhân gây dị ứng tiềm ẩn.

Một số lưu ý khi chạy bộ để an toàn, tốt cho sức khỏe

Chạy bộ từ lâu đã được biết đến là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tốt. Thói quen này không chỉ giúp cải thiện hệ thống tim mạch, tăng cường sức bền mà còn hỗ trợ giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi.

Với sự phát triển của phong trào rèn luyện thân thể, chạy bộ trở thành biểu tượng của lối sống lành mạnh, giúp duy trì vóc dáng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích to lớn đó, việc thực hiện sai phương pháp hoặc thiếu sự hiểu biết về phản ứng của cơ thể đôi khi dẫn đến những rủi ro không đáng có. Hãy nhớ một số lưu ý sau:

- Lắng nghe tín hiệu từ cơ thể: Cơ thể luôn có tiếng nói riêng trước khi một sự cố nghiêm trọng xảy ra. Những dấu hiệu như chóng mặt, tức ngực hoặc ngứa ngáy bất thường chính là lời cảnh báo cần dừng lại ngay lập tức để kiểm tra.

- Lựa chọn cung đường chạy an toàn: Đường chạy và môi trường xung quanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng buổi tập. Ngoài độ bằng phẳng của đường, nên ưu tiên những nơi không gian thoáng đãng, tránh những khu vực có quá nhiều bụi bặm hoặc các loại thực vật lạ nếu bạn là người có cơ địa nhạy cảm.

- Chú trọng kỹ thuật thở: Hãy cố gắng duy trì việc thở bằng mũi càng lâu càng tốt để tận dụng hệ thống lọc tự nhiên của cơ thể, giúp bảo vệ phổi khỏi các tác nhân gây dị ứng và bụi mịn từ môi trường.

- Khởi động và hạ nhiệt đúng cách: Một quá trình chuyển đổi nhịp nhàng từ trạng thái nghỉ ngơi sang vận động và ngược lại sẽ giúp hệ tim mạch và hô hấp thích nghi tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ sốc hoặc ngất xỉu đột ngột do thay đổi cường độ quá nhanh.

Ngoài ra, không phải ai cũng phù hợp với bộ môn này, nếu có bệnh nền nên hỏi ý kiến bác sĩ. Cũng có nhiều người chăm vận động như chạy bộ thường xuyên thường dễ chủ quan, cho rằng mình khỏe mạnh mà lơ là kiểm tra sức khỏe. Lời khuyên là dù bạn còn trẻ, chăm vận động hay sống lành mạnh, vẫn cần khám định kỳ và đi khám ngay khi có bất thường.

Nguồn và ảnh: Sohu, Chao News