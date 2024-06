Nam thanh niên 19 tuổi đột tử vì làm 1 việc nhiều người cho là sảng khoái sau khi vận động

Một nam sinh viên đại học họ An (Phúc Kiến, Trung Quốc) đã qua đời khi mới 19 tuổi chỉ vì 1 thói quen dễ gặp ở nhiều người sau khi vận động. Cụ thể, anh An rất thích chơi các môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Ngày xảy ra sự việc, anh đang chơi bóng rổ trong sân thì đột nhiên đau tức ngực kèm khó thở. Nghĩ là mình bị say nắng nên anh An tạm dừng trận đấu và vào bóng râm nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, 10 phút sau khi ngồi nghỉ cảm giác khó chịu của anh không biến mất mà ngày càng nghiêm trọng. Cơn đau từ ngực trái lan dần ra sau lưng kèm triệu chứng vã mồ hôi lạnh, mặt tái mét. Một vài người bạn khuyên nên về ký túc xá nghỉ ngơi hoặc tới bệnh viện thăm khám nhưng anh An không đồng ý. Chưa đầy 5 phút sau, anh liên tục ôm ghì lấy ngực và sau đó ngất xỉu ngay tại chỗ. Ngay lập tức đội trưởng đội bóng gọi xe cấp cứu đưa anh tới bệnh viện gần nhất.

Chàng trai lên cơn nhồi máu cơ tim khi đang chơi bóng rổ, qua đời trên đường tới bệnh viện (Ảnh minh họa)

Đáng tiếc là tim của anh An đã ngừng đập trên đường tới phòng cấp cứu. Nguyên nhân đột tử được xác định là nhồi máu cơ tim cấp tính. Hóa ra, 5 phút trước khi cơn đau tim đột ngột tới, anh đã uống nước đá lạnh trong lúc giải lao giữa hiệp để giải khát. Bạn cùng đội bóng của anh An chia sẻ thêm, anh vốn có thói quen uống nước lạnh sau khi chơi bóng hay vận động mạnh vì rất sảng khoái và giúp tập trung, vận động tốt hơn.

Nói về trường hợp này, bác sĩ Chen Rongjian thuộc Bệnh viện đa khoa Min Sing (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết: “Một số hành động làm ngay sau khi vận động, trong khi đổ mồ hôi như uống nước lạnh, tắm nước lạnh, ngồi quạt hoặc điều hòa… nghe rất sảng khoái nhưng lại gây áp lực lớn cho tim.

Nhất là khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, các mạch máu của cơ thể con người ở trạng thái giãn ra, nếu vận động mạnh sau đó lại uống một lượng lớn đồ uống lạnh, tắm nước lạnh… thì sẽ gây ra tình trạng mạch máu toàn thân bị kích thích, co thắt, đẩy huyết áp tăng cao. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn khiến độ nhớt của máu tăng lên. Từ đó dẫn đến hiện tượng đông máu cấp tính rồi tắc nghẽn mạch máu, cuối cùng tạo thành những cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim nguy hiểm tính mạng”.

Ông cũng cảnh báo thêm rằng, thời gian vàng để cấp cứu nhồi máu cơ tim là 60 phút kể từ xuất hiện triệu chứng, hoặc càng sớm càng tốt vì theo thời gian sẽ làm tăng tỉ lệ tử vong.

Nước lạnh, nước đá tuy sảng khoái nhưng không nên uống ngay sau khi vận động mạnh, đang đổ mồ hôi, thay đổi môi trường như từ ngoài trời vào trong nhà. Đặc biệt là với những người có chức năng co mạch kém như bệnh tim mạch, mỡ máu cao và tiểu đường.

Uống nước lạnh ngay sau khi vận động mạnh có thể gây nhồi máu cơ tim nguy hiểm tính mạng (Ảnh minh họa)

“Khi một người vận động mạnh, toàn bộ lượng máu trong cơ thể sẽ đi đến các chi và lượng máu trong động mạch vành của tim sẽ tương đối ít hơn bình thường. Nếu bạn uống nước lạnh vào lúc này, nó sẽ đi qua khoang trung thất nên làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn đối với những người có chức năng co mạch kém hoặc mắc bệnh tim mạch” - Chen Rongjian nhấn mạnh.

Ông khuyên ngay cả người khỏe mạnh cũng nên nghỉ ngơi từ 3 - 5 phút sau khi vận động mạnh để nhịp tim ổn định tương đối. Sau đó, mếu có uống nước lạnh cũng chỉ nên ở mức độ lạnh vừa phải, không nên uống nước đá hay ngậm.nhai cả viên đá. Khi uống, hãy uống từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi và không uống quá nhiều nước một lúc để bảo vệ cơ thể.

Nguồn và ảnh: EBC, Family Doctor