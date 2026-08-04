Nam thần lai từng 'làm mưa làm gió' khắp châu Á, U60 làm nông dân, sống ẩn dật

Từng nổi đình đám khắp châu Á bởi gương mặt đẹp hiếm có cùng khí chất lạnh lùng, nam diễn viên này giờ đây chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa hào quang.

Kim Thành Vũ (tên tiếng Nhật: Takeshi Kaneshiro) từng là một trong “Tứ tiểu thiên vương Đài Loan” (Trung Quốc). Thời trẻ, anh “làm mưa làm gió” khắp châu Á khi sở hữu gương mặt đẹp hiếm có cùng khí chất lạnh lùng, trở thành hình mẫu lý tưởng đối với nhiều người.

Hiện tại, tài tử chọn rời xa ánh đèn sân khấu, nói lời tạm biệt với sự hào nhoáng của giới giải trí và sống ẩn cư nơi thôn quê.

“Đệ nhất nam thần châu Á” mang 2 dòng máu

Kim Thành Vũ sinh năm 1973 tại Đài Loan, Trung Quốc. Anh sở hữu 2 dòng máu khi có bố là người Nhật Bản, mẹ là người Đài Loan (Trung Quốc).

Năm 19 tuổi, anh bắt đầu gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ. Nam ca sĩ phát hành nhiều album như Chia tay trong đêm, Người tình tiêu chuẩn... Giọng hát ấm áp cùng hình tượng lãng tử giúp anh nhanh chóng nổi tiếng.

Kim Thành Vũ từng là người trong mộng của nhiều cô gái.

Nhờ bước đệm từ ca hát, Kim Thành Vũ lấn sân sang phim ảnh. Năm 1994, anh lọt vào mắt xanh đạo diễn Vương Gia Vệ. Vai diễn thanh tra 663 trong Trùng Khánh sâm lâm bên cạnh Lương Triều Vĩ và Vương Phi đưa tên tuổi anh vươn tầm quốc tế. Sau đó, anh tiếp tục để lại dấu ấn khi tham gia loạt phim như Võ hiệp, Đầu danh trạng, Nếu như yêu, Thập diện mai phục, Đọa lạc thiên sứ...

Thời kỳ đỉnh cao, Kim Thành Vũ là một trong những “Tứ tiểu thiên vương” và được xem là biểu tượng trai đẹp được săn đón nhất Hoa ngữ - Nhật Bản. Anh thậm chí được coi là đệ nhất nam thần Châu Á vì vẻ ngoài đẹp trai lãng tử cùng đôi mắt hút hồn người đối diện.

Thập niên 1990-2000, Kim Thành Vũ liên tục được chọn vào danh sách sao nam điển trai. Năm 2005, anh dẫn đầu bình chọn “Nghệ sĩ nam quyến rũ nhất” và “Nghệ sĩ nam đào hoa nhất” do tạp chí Vouge thực hiện. Anh cũng nhiều lần vào danh sách 100 gương mặt điển trai nhất thế giới, do TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ thực hiện.

Sống kín tiếng

Dù nổi tiếng, song Kim Thành Vũ có cuộc sống kín tiếng. Anh ít tham gia quảng cáo hay show truyền hình. Nam diễn viên từng thừa nhận chỉ thích ở nhà chơi game, đọc kịch bản, xem phim.

Năm 1997, anh quy y Phật giáo sau chuyến đi Ấn Độ. Tài tử từng tâm sự việc này giúp anh thay đổi từ tính cách bi quan sang lạc quan, biết tùy duyên hơn. Tài tử không còn bận tâm tới danh tiếng, không cảm thấy công việc áp lực. Thành công với anh là từ người bi quan trở thành lạc quan chứ không phải tiền bạc hay danh vọng.

Dự án gần nhất mà Kim Thành Vũ tham gia là Like you (2017) đóng cùng Chu Đông Vũ. Sau bộ phim, anh gần như “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz.

Kim Thành Vũ rời showbiz từ năm 2017.

Những năm qua, cuộc sống của Kim Thành Vũ luôn khiến khán giả tò mò. Nam diễn viên rất ít liên lạc với bên ngoài, số người thân và bạn bè còn giữ liên hệ cũng không nhiều nên gần như trở thành “người vô hình” trong giới giải trí. Do truyền thông gần như không thể nắm được tin tức nên có nhiều tin đồn về Kim Thành Vũ như di cư ra nước ngoài, bí mật kết hôn, sinh con...

Đầu năm 2024, ca sĩ Trần Thăng - người thân thiết với Kim Thành Vũ tiết lộ với truyền thông về cuộc sống hiện tại của tài tử. Kim Thành Vũ đang sống ẩn dật ở miền quê, chủ yếu làm ruộng, chăm hoa, trồng cây, làm việc chân tay.

Tài tử nổi tiếng thích cuộc sống kín đáo, không quảng giao để tập trung vào việc thực sự yêu thích, khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.

Ở tuổi 53, Kim Thành Vũ tìm thấy bình yên khi chọn cuộc sống điền viên.

Về đời tư, Kim Thành Vũ luôn giữ kín suốt nhiều năm làm nghề. Anh chưa từng công khai hôn nhân hay mối quan hệ nào lâu dài. Cho đến nay, tình trạng hôn nhân của Kim Thành Vũ vẫn là bí ẩn.