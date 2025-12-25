Nam tài xế xe tải 38 tuổi phát hiện nhiễm HIV, khóc nghẹn: "Đến giờ, vợ tôi vẫn không biết gì cả..."

Người đàn ông họ Lưu, 38 tuổi ở Trung Quốc, đến khám vì sốt không rõ nguyên nhân kéo dài suốt một tuần. Anh nói cơn sốt khiến đầu óc choáng váng, mệt mỏi triền miên, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, anh tự mua thuốc hạ sốt uống liên tục nhưng tình trạng không hề cải thiện. Cuối cùng, anh buộc phải tạm ngưng công việc, một mình vào bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy, nguyên nhân gây sốt của anh không đơn giản là cảm cúm mà là HIV. Ở giai đoạn tiềm ẩn, HIV gần như không gây triệu chứng rõ ràng, nhưng khi bước vào giai đoạn phát bệnh, người nhiễm có thể xuất hiện sốt kéo dài, nổi hạch toàn thân, tiêu chảy, ho, mệt mỏi. Do các biểu hiện này không điển hình, bệnh rất dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm.

Khi được thông báo kết quả, người đàn ông 38 tuổi như sụp đổ hoàn toàn. Anh bật khóc nức nở. Anh đã có gia đình ổn định, có vợ hiền và một cậu con trai còn nhỏ. Theo nguyên tắc y khoa, người cần được kiểm tra ngay lúc này chính là vợ anh. Thế nhưng anh lại không đủ can đảm nói ra sự thật. Trong tiếng nấc, anh nói: "Đến giờ phút này, vợ tôi vẫn hoàn toàn không biết gì".

Dù muốn hay không, sự thật rồi cũng không thể che giấu. Là tài xế vận tải đường dài, anh thường xuyên xa nhà, vợ chồng cả năm gặp nhau chẳng được mấy lần. Công việc vừa mệt mỏi, vừa đơn điệu, lại phải chịu đựng cảm giác cô đơn kéo dài. Trong một lần nghỉ chân tại nhà nghỉ ở địa phương khác, anh không kiềm chế được bản thân, bỏ tiền tìm thú vui nhất thời. Từ đó, hành vi này lặp lại nhiều lần.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ được biết anh thiếu ý thức tự bảo vệ, thường xuyên có hành vi tình dục nguy cơ cao mà không sử dụng biện pháp an toàn. Tất cả diễn ra âm thầm suốt nhiều năm, trong khi người vợ ở nhà hoàn toàn không hay biết. Chính anh cũng thừa nhận lối sống buông thả đó là nguyên nhân khiến mình nhiễm HIV.

HIV là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, virus liên tục tấn công các tế bào miễn dịch, làm sức đề kháng suy giảm theo thời gian, khiến người bệnh dễ mắc các nhiễm trùng cơ hội. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị giúp chữa khỏi hoàn toàn HIV, người bệnh cần điều trị kháng virus suốt đời, bởi việc ngừng thuốc có thể khiến virus bùng phát trở lại.

Bác sĩ cảnh báo, con đường lây truyền HIV phổ biến nhất vẫn là quan hệ tình dục không an toàn. Dù làm nghề gì, ở hoàn cảnh nào, mỗi người đều cần giữ gìn bản thân, tuyệt đối không đánh cược sức khỏe chỉ vì những phút bốc đồng. Trong rất nhiều trường hợp, chỉ một lần hành vi nguy cơ cao cũng đủ để thay đổi cả cuộc đời.

