Không phải rượu bia hay muối, loại đồ uống phổ biến này có thể khiến huyết áp tăng vọt chỉ sau 1 giờ

Bấy lâu nay, khi nhắc tới tăng huyết áp, người ta thường nghĩ ngay tới việc lạm dụng rượu bia và muối. Thế nhưng, trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Parade, bác sĩ Michele D. Rager, trưởng bộ phận dinh dưỡng lâm sàng tại Berry Street, cho biết một loại đồ uống phổ biến khác có thể khiến huyết áp tăng nhanh hơn cả việc ăn mặn. Đó chính là nước tăng lực.

Nước tăng lực có thể khiến huyết áp tăng nhanh hơn muối

Uống nước tăng lực có thể khiến huyết áp tăng nhanh hơn ăn mặn (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia tim mạch và dinh dưỡng, nguyên nhân chính khiến nước tăng lực làm huyết áp tăng nhanh nằm ở cách các thành phần của chúng kích thích trực tiếp hệ tim mạch.

Chia sẻ với Parade, chuyên gia dinh dưỡng phòng ngừa bệnh tim Michelle Routhenstein cho biết, đồ uống tăng lực có thể gây tăng huyết áp ngay cả ở những người chưa từng được chẩn đoán tăng huyết áp. Yếu tố then chốt chính là caffeine - thành phần khiến nhiều người tìm đến loại đồ uống này để tỉnh táo hơn.

Bác sĩ tim mạch Randy Gould (Manhattan, Mỹ) giải thích, caffeine kích thích cơ thể giải phóng epinephrine hay còn gọi là adrenaline. Hormone này làm tim đập nhanh hơn, mạch máu co lại, từ đó khiến huyết áp tăng vọt, thường đạt đỉnh trong vòng một giờ sau khi uống.

Nhiều thành phần có trong nước tăng lực có thể gây tăng huyết áp (Ảnh minh họa).

Không dừng lại ở đó, khi nhìn kỹ nhãn thành phần, nhiều loại nước tăng lực còn chứa guarana - một chiết xuất thực vật thực chất là nguồn caffeine bổ sung. Theo bác sĩ Michele D. Rager, điều này khiến tổng lượng chất kích thích cao hơn con số mà người tiêu dùng tưởng rằng mình đang nạp vào, từ đó làm huyết áp tăng mạnh hơn.

Một thành phần khác cũng được cảnh báo là bitter orange (cam đắng chứa synephrine). Đây là chất kích thích có cơ chế hoạt động tương tự adrenaline. Các nghiên cứu cho thấy synephrine có thể gây ra những mức tăng nhỏ nhưng đáng kể về huyết áp và nhịp tim, đặc biệt khi kết hợp cùng caffeine.

Những dấu hiệu cho thấy huyết áp tăng sau khi uống nước tăng lực

Huyết áp tăng có thể có biểu hiện rõ ràng hoặc không (Ảnh minh họa).

Không phải lúc nào huyết áp tăng cũng biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên, bác sĩ Randy Gould cho biết, nếu nước tăng lực khiến huyết áp tăng nhanh, người uống có thể gặp các triệu chứng như:

Đau đầu

Bồn chồn

Tim đập nhanh hoặc cảm giác “đánh trống ngực”

Khát nước nhiều hơn

Đau tức ngực

Khi xuất hiện những dấu hiệu này, chuyên gia khuyến cáo nên ngừng uống ngay nước tăng lực, tăng cường uống nước lọc và cố gắng thư giãn. Nếu các triệu chứng kéo dài hoặc trở nên nghiêm trọng, cần đi khám ngay lập tức.

Đáng chú ý, theo chuyên gia dinh dưỡng Michelle Routhenstein, nhiều người trải qua tình trạng “tăng huyết áp âm thầm”. Do đã quen với caffeine, họ không cảm thấy khó chịu rõ rệt, nhưng huyết áp vẫn tăng và âm thầm gây áp lực lên tim, mạch máu theo thời gian.

Có nên bỏ hẳn nước tăng lực?

Nước tăng lực (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, việc thỉnh thoảng uống một lon nước tăng lực có thể không gây hậu quả lâu dài, nhưng sử dụng hằng ngày hoặc nhiều lần trong ngày có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp mạn tính và rối loạn nhịp tim. Với những người đã bị tăng huyết áp, các chuyên gia khuyến cáo nên tránh hoàn toàn để phòng ngừa biến chứng tim mạch nghiêm trọng.

Dù nước tăng lực có thể khiến huyết áp tăng nhanh hơn muối, điều đó không có nghĩa là chế độ ăn ít natri kém quan trọng. Hiệp hội Tim mạch Mỹ vẫn khuyến nghị hạn chế natri dưới 2.300 mg/ngày (tương đương 1 thìa cà phê muối), lý tưởng là 1.500 mg, đồng thời duy trì chế độ ăn lành mạnh và theo dõi huyết áp thường xuyên để bảo vệ tim mạch lâu dài.

Nguồn: Parade