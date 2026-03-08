Nam tài xế U40 sốc khi phát hiện ung thư não: Triệu chứng này đã xuất hiện để cảnh báo

Mới đây, một nam tài xế người Anh tên Phil Edmondson cùng gia đình đã chia sẻ câu chuyện phát hiện ung thư não của mình, nhằm nâng cao nhận thức về căn bệnh này.

Ban đầu, người đàn ông 39 tuổi nghĩ triệu chứng sớm chỉ là do làm việc quá sức. Tuy nhiên giờ đây, Phil và vợ là Natalie Edmondson – sống tại khu vực Lake District (Anh) – đang phải đối mặt với khả năng đau lòng rằng hai con nhỏ của họ có thể lớn lên mà không có cha.

Triệu chứng cảnh báo u não

Vào tháng 4/2025, Edmondson – một tài xế xe tải – bắt đầu mất cảm giác ở bàn tay phải.

Vợ anh nhớ lại: “Ban đầu anh ấy làm rơi đồ nhiều hơn bình thường. Sau đó tay cứ bị tê như kim châm. Chúng tôi nghĩ có thể chỉ là do anh ấy lái xe cả ngày.”

Lo lắng, Phil đã đặt lịch khám với bác sĩ gia đình. Sau đó anh được chỉ định chụp CT và MRI vào cuối tháng 5, và kết quả cho thấy một khối u ở phía bên trái não.

Hai tuần sau, các bác sĩ tiến hành sinh thiết để xác nhận chẩn đoán và xác định phương án điều trị.

Phil Edmondson và vợ Natalie Edmondson chia sẻ câu chuyện với mong muốn nâng cao nhận thức về bệnh.

Ngày 3/7/2025, Phil được thông báo rằng anh mắc u nguyên bào thần kinh đệm độ 4 (glioblastoma) – một loại u não ác tính và cực kỳ hung hãn không thể phẫu thuật cắt bỏ an toàn.

“Đó là cú sốc rất lớn đối với tất cả chúng tôi,” Natalie nói. “Đặc biệt khi chúng tôi có hai con dưới 5 tuổi.”

Chẩn đoán này đến chỉ một năm sau khi Phil được phát hiện mắc ung thư đại trực tràng, căn bệnh mà anh được thông báo đã khỏi vào tháng 10/2024.

“Anh ấy vừa mới bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường – chơi bóng đá và làm những điều mình yêu thích – rồi mọi thứ lại thay đổi hoàn toàn,” Natalie nói.

Hai vợ chồng Edmondson có hai con trai, hiện 4 tuổi và 18 tháng tuổi.

Là người chơi bóng đá suốt đời và từng tập luyện ba lần mỗi tuần, giờ đây Phil phải vật lộn với tình trạng yếu nửa người bên phải, và chỉ có thể thỉnh thoảng tham gia các trận đấu gây quỹ.

Do khả năng vận động bị ảnh hưởng, anh không thể tiếp tục làm việc hoặc lái xe, và ngay cả những việc đơn giản hàng ngày cũng trở nên khó khăn.

Vợ anh chia sẻ: “Bạn sẽ không nhận ra mình dùng tay thuận nhiều đến mức nào cho đến khi không thể dùng nó nữa. Ngay cả việc làm bánh mì hay pha sữa cho đứa con nhỏ của chúng tôi cũng trở nên khó khăn và gây bực bội với anh ấy.”

Lên tiếng nhằm nâng cao nhận thức

Natalie hiện đang lên tiếng thay chồng, đồng thời vận động nâng cao nhận thức và kêu gọi tăng ngân sách nghiên cứu cho căn bệnh tàn khốc này.

Theo số liệu của Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), mỗi năm có khoảng 13.000 người tại Anh được chẩn đoán mắc u não. Tổ chức này cũng cho biết hơn 5.400 người tử vong vì u não mỗi năm tại Anh.

Điều trị u não thường bao gồm phẫu thuật để loại bỏ tối đa khối u, sau đó là xạ trị và hóa trị. Tuy nhiên, do kích thước và vị trí khối u, các bác sĩ đã loại trừ khả năng phẫu thuật cho Edmondson.

Nhờ sự hỗ trợ của bác sĩ điều trị, Phil hiện đang được dùng thuốc miễn dịch trị liệu trong một thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên, việc tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến như vậy bị hạn chế rất nghiêm ngặt, và nhiều bệnh nhân không đáp ứng được các tiêu chí tham gia.

Các khối u não cấp độ cao như glioblastoma thường có tiên lượng rất xấu. Khoảng 87% bệnh nhân được chẩn đoán u não cấp độ cao tử vong trong vòng 5 năm.

Mặc dù vậy, u não chỉ nhận được khoảng 1% ngân sách nghiên cứu ung thư quốc gia tại Anh – con số gần như không thay đổi trong hơn hai thập kỷ, dù đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư ở trẻ em và người dưới 40 tuổi.

“Do thiếu nguồn tài trợ từ chính phủ nên các lựa chọn điều trị rất hạn chế,” Natalie nói. “So với trải nghiệm của chúng tôi khi Phil mắc ung thư đại trực tràng, bệnh nhân u não có ít lựa chọn điều trị hơn rất nhiều. Cũng thiếu bác sĩ thần kinh và bác sĩ phẫu thuật thần kinh, và ở khu vực chúng tôi gần như không có nhiều trung tâm điều trị chuyên sâu.”

Gia đình họ phải di chuyển đến Lancashire mỗi ngày trong sáu tuần để xạ trị – quãng đường đi về khoảng ba giờ.

“Điều đó rất mệt mỏi đối với một người đang điều trị ung thư,” Natalie nói. “Khi anh ấy bị ung thư đại trực tràng, mọi thứ đều được xử lý tại địa phương. Lần này hoàn toàn khác.”

Bất chấp tiên lượng nghiệt ngã, hai vợ chồng vẫn quyết tâm giữ hy vọng vì hai con trai, hiện 4 tuổi và 18 tháng tuổi.

Natalie nói: “Anh ấy cực kỳ kiên cường và luôn có thái độ rất tích cực. Chúng tôi không ngồi đó than thân trách phận. Chúng tôi cố gắng giữ tinh thần lạc quan, làm những việc bình thường và giữ cuộc sống ổn định nhất có thể cho các con.”

“Một số người được nói rằng họ chỉ còn 12–18 tháng nhưng vẫn sống thêm 10 năm. Với u não, mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh và bạn không biết khi nào bệnh sẽ tiến triển. Nếu không sống từng ngày một, bạn sẽ luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi không muốn điều đó.”

Hiện tại, mục tiêu của họ rất đơn giản. “Bạn chỉ có thể dốc toàn lực chiến đấu. Chúng tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng lúc này, chúng tôi chỉ tập trung tạo nên những kỷ niệm đẹp với các con trai.” Natalie cho biết.