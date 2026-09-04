Nam sinh lớp 9 nhập viện với quả dưa chuột dài 20 cm trong trực tràng

Nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh được đưa đến bệnh viện sau khi tự đút một quả dưa chuột dài khoảng 20 cm vào trực tràng và không thể lấy ra.

Nam sinh sinh năm 2012, ở Bắc Ninh, nhập viện trong tình trạng có dị vật ở vùng trực tràng sau một lần nghịch dại. Gia đình đưa em đến bệnh viện để được kiểm tra và xử trí.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi nhằm xác định vị trí, kích thước của dị vật và đánh giá nguy cơ tổn thương đường tiêu hóa.

Khi đưa ống soi đến đại tràng sigma, ê-kíp phát hiện một dị vật nằm trong trực tràng, kích thước khoảng 5 x 20 cm. Qua nội soi, các bác sĩ xác định đây là một quả dưa chuột.

BS.CKI Hà Huy Hùng, Phó Trưởng khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cùng ê-kíp đã sử dụng dụng cụ chuyên dụng, tiến hành lấy dị vật qua đường hậu môn. Thủ thuật được thực hiện cẩn trọng để hạn chế tổn thương niêm mạc và các cấu trúc xung quanh.

Sau can thiệp, dị vật được lấy ra thành công. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Quả dưa chuột dài 20 cm được lấy ra. (Ảnh: BVCC)

BS.CKI Hà Huy Hùng khuyến cáo, khi nghi ngờ có dị vật trong đường tiêu hóa, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí, thay vì tự tìm cách lấy ra tại nhà.

Đối với dị vật ở vùng hậu môn - trực tràng, việc tự lấy có thể khiến dị vật di chuyển sâu hơn hoặc gây tổn thương niêm mạc, chảy máu, thậm chí thủng đường tiêu hóa và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.

Các bác sĩ cũng lưu ý người dân không nên chủ quan với những trường hợp tưởng như chỉ là một trò nghịch ngợm. Khi dị vật đã nằm sâu hoặc không thể lấy ra dễ dàng, việc thăm khám sớm giúp bác sĩ đánh giá chính xác tổn thương và lựa chọn phương pháp can thiệp an toàn.