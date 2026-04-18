Nam sinh lớp 9 ngất xỉu trong giờ thể dục rồi tử vong

Ngày 18/4, lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa cho biết: Đơn vị đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng liên quan vụ việc một nam sinh Trường THCS Chu Văn An bất ngờ ngất xỉu trong giờ thể dục, sau đó tử vong .

Trường THCS Chu Văn An.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h20 ngày 17/4, trong tiết học thể dục tại Trường THCS Chu Văn An, em N.H.G.B. (học sinh lớp 9) đang khởi động chuẩn bị học bóng rổ thì bất ngờ ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, giáo viên nhanh chóng sơ cứu ban đầu, đồng thời đưa nam sinh đến Trạm Y tế phường Bắc Gia Nghĩa để cấp cứu. Do tình trạng diễn biến nặng, em B. tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đắk Nông. Tuy nhiên, nam sinh đã không qua khỏi và tử vong sau đó.

Lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa cho hay đã chỉ đạo nhà trường phối hợp các tổ chức đoàn thể thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình học sinh; đồng thời phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.