Có 1 dấu hiệu bất thường khi ăn, đi khám bàng hoàng phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3

Lam Chi |

Đôi khi, các dấu hiệu của ung thư phổi không chỉ là các bất thường trên đường hô hấp.

Nhiều người vẫn nghĩ ung thư phổi thường chỉ liên quan đến ho kéo dài, đau ngực hay khó thở. Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh lại phát đi tín hiệu theo cách rất khác. Aboluowang đưa tin về một người đàn ông Trung Quốc ngoài 60 tuổi được phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3. Bệnh nhân đi khám vì thường xuyên bị nghẹn, sặc khi ăn.

Tưởng là trào ngược dạ dày, không ngờ là ung thư phổi

Chia sẻ trên Aboluowang , bác sĩ Qian Zhenghong, Bệnh viện Keelung Chang Gung Memorial (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, người bệnh vốn có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản. Gần đây, ông bắt đầu xuất hiện tình trạng dễ bị sặc khi ăn, kèm cảm giác nóng rát ở cổ họng. Thoạt nghe, các biểu hiện này khá giống với một đợt trào ngược dạ dày thực quản thông thường.

Có 1 dấu hiệu bất thường khi ăn, đi khám bàng hoàng phát hiện ung thư phổi giai đoạn 3 - Ảnh 1.

Nghẹn, sặc khi ăn là một dấu hiệu hiếm gặp của ung thư phổi (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng chi tiết "dễ bị sặc khi ăn" là dấu hiệu không bình thường. Người bệnh sau đó được nội soi dạ dày, đồng thời điều trị viêm thực quản và nhiễm khuẩn Helicobacter pylori bằng thuốc. Sau hai tuần, triệu chứng trào ngược cải thiện rõ, nhưng tình trạng thỉnh thoảng vẫn bị sặc chưa hết hẳn, nên ông được khuyên đi khám tai mũi họng.

Hai tuần sau đó, tình trạng còn nặng hơn. Người bệnh bắt đầu khàn tiếng, thậm chí có cảm giác cổ bị siết chặt. Khi kiểm tra, bác sĩ tai mũi họng phát hiện dây thanh bên trái của bệnh nhân bị liệt. Sau khi được chuyển sang chuyên khoa hô hấp lồng ngực để kiểm tra tiếp, ông được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn 3 kèm di căn hạch cổ.

Theo bác sĩ, các biểu hiện như dễ sặc khi ăn, khàn tiếng và cảm giác cổ căng chặt nhiều khả năng liên quan đến việc hạch di căn chèn ép thần kinh.

Có những dấu hiệu không nằm ở đường hô hấp

Theo bác sĩ Xie Zongxin, khoa Hô hấp - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Ton-Yen (Đài Loan, Trung Quốc), khoảng 20-30% bệnh nhân ung thư phổi có thể xuất hiện các triệu chứng không điển hình hoặc hiếm gặp. Trong số đó có khàn tiếng, khó nuốt, đau vai, sụt cân, sốt, chóng mặt, tăng huyết áp, tăng đường huyết và huyết khối.

Điều này cũng có nghĩa là không phải cứ không ho kéo dài, không tức ngực hay không đau ngực thì sẽ loại trừ được nguy cơ ung thư phổi. Với trường hợp trên, dấu hiệu xuất hiện đầu tiên lại là hay bị sặc khi ăn, một biểu hiện dễ bị nhầm với bệnh lý tiêu hóa.

Bác sĩ Qian Zhenghong nhấn mạnh, nếu điều trị một triệu chứng đơn lẻ mà không cải thiện, hoặc cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường như khó nuốt, dễ sặc, khàn tiếng, người bệnh nên đi kiểm tra kỹ hơn ở nhiều chuyên khoa để tránh bỏ lỡ giai đoạn điều trị quan trọng.

Nguồn: Aboluowang

