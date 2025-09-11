Nam sinh Hà Nội bị đánh gãy xương hàm giữa phố vì bị cho là "nhìn đểu"

Ngày 10/9, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy bị một người đàn ông chặn đầu, hành hung ngay giữa phố ở Hà Nội, Znews đưa tin.

Nạn nhân là anh B.V.H. (sinh năm 2002, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên). Anh H. hiện là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.

Theo lời kể của H., vào khoảng 17h ngày 5/9, khi đang lái xe máy đi qua khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, anh bất ngờ bị một cặp nam nữ đi xe Vespa màu đỏ liên tục hăm dọa, chửi bới. Người đàn ông lái chiếc Vespa cho rằng anh H. đã “nhìn đểu” mình.

Ban đầu, cặp đôi này vừa chạy xe vừa lời qua tiếng lại, dọa sẽ hành hung. Thấy tình hình có dấu hiệu căng thẳng, anh H. cố lái xe rời đi để tránh va chạm. Tuy nhiên, khi đến khu vực đường số 4 trong khu đô thị gần đó, người đàn ông bất ngờ tăng ga đuổi theo, chặn đầu xe của anh rồi lao vào tấn công.

“Anh ta đấm liên tiếp vào mặt tôi, khiến tôi choáng váng, ngã xuống đường. Tôi cố gắng cầu xin, nhưng vẫn bị đánh cho đến khi có người dân lao vào can ngăn quyết liệt, người này mới chịu dừng tay”, anh H. kể với Znews.

Sau đó, người đàn ông cùng người phụ nữ đi cùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tối cùng ngày, anh H. đã đến Công an phường Vĩnh Tuy để trình báo sự việc. Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, nạn nhân được đưa tới bệnh viện thăm khám.

Anh H. đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị hành hung giữa phố.

Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện cho thấy anh H. bị chấn thương vùng quai hàm, gãy xương hàm dưới và phải nhập viện để phẫu thuật.

Không chỉ tổn hại về sức khỏe, nam sinh còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý. Anh cho biết bản thân luôn trong trạng thái bất an sau vụ việc.

“Giữa phố đông đúc mà một người có thể ngang nhiên lao vào đánh người khác dã man như vậy, tôi thật sự thấy hoang mang và lo sợ”, nạn nhân cho biết.

Hiện, Công an phường Vĩnh Tuy tiếp nhận đơn trình báo, tổ chức xác minh, thu thập lời khai nhân chứng và truy tìm những người liên quan.







