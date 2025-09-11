Chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh khai nguyên nhân hành hung khách hàng

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi), chủ phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh (quận Gò Vấp), để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng . Tại cơ quan điều tra, bà Chinh thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung chị N.T.T.T. (31 tuổi, quê Đắk Lắk).

Hình ảnh bà Chinh hành hung khách hàng

Theo lời khai, chị T. nhiều lần quay lại phòng khám để phản ánh chất lượng dịch vụ niềng răng, gây ồn ào và ảnh hưởng đến uy tín cơ sở. Trong lúc nóng giận, bà Chinh đã không kiềm chế, dùng thanh sắt đe dọa, tấn công, đồng thời làm hỏng điện thoại và kính mắt của khách hàng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy mâu thuẫn xuất phát từ năm 2021, khi chị T. thực hiện niềng răng tại phòng khám Tuyết Chinh. Sau gần hai năm, răng bị nghiêng, thậm chí hư hại xương răng theo chẩn đoán của phòng khám khác. Dù đã tháo niềng, tình trạng vẫn không cải thiện.

CQĐT tống đạt các quyết định đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh.

Trong quá trình khiếu nại, phía nha khoa chỉ đưa ra giải pháp miễn phí cắt nướu và tẩy trắng răng, song chị T. không đồng ý, yêu cầu gặp trực tiếp bà Chinh để thống nhất hướng xử lý. Ngược lại, phòng khám yêu cầu chị phải thanh toán chi phí đầy đủ trước.

Chiều 3-9, chị T. cùng bạn đến tận nơi chờ gặp. Khi đối diện, hai bên lời qua tiếng lại, bà Chinh đã vu cáo, chửi bới và tấn công chị T. Hình ảnh sự việc được quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Công an TP.HCM đang trưng cầu giám định thương tích của chị T. và mức độ thiệt hại tài sản, làm cơ sở để xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.