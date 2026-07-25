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Nam sinh đỗ đại học top 1 được cả dòng họ thưởng nóng gần 4 tỷ, còn được ghi riêng một trang trong gia phả

Thiên An
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Một nam sinh ở Quảng Đông (Trung Quốc) trở thành người đầu tiên trong dòng họ đỗ vào đại học Thanh Hoa sau hơn 500 năm lập tộc, được thưởng số tiền khiến ai nấy đều trầm trồ.

Mới đây, một buổi lễ mừng đỗ đại học của một nam sinh tại Quảng Đông (Trung Quốc) đã gây xôn xao mạng xã hội nước này vì quy mô hoành tráng hiếm thấy.

Được biết, nam sinh này mang họ Ngô, sinh sống tại một ngôi làng ở Quảng Đông, là người đầu tiên trong dòng họ thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa - đại học top 1 tại Trung Quốc, kể từ khi dòng họ lập nghiệp tại đây cách đây 520 năm. Buổi lễ mừng được tổ chức rất lớn, có trống chiêng rộn ràng, có đội ngũ lễ tân xinh đẹp giơ cao tấm biển ghi tên Thanh Hoa. Mẹ của nam sinh đi cùng con trai phía trước đoàn, tay ôm bó hoa, rưng rưng nước mắt.

Nam sinh là người đầu tiên trong dòng họ đỗ vào Đại học Thanh Hoa sau 520 năm lập tộc

Điểm khiến cư dân mạng chú ý nhất là phần thưởng từ các bậc trưởng bối trong dòng họ dành cho nam sinh, lên đến 1 triệu tệ tiền mặt (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng), được xếp thành từng chồng dày cộp ngay tại buổi lễ.

Không chỉ vậy, tại Quảng Đông, nơi vốn rất coi trọng lễ nghi dòng họ, nhờ thành tích này, tên của nam sinh còn được dành riêng hẳn một trang trong cuốn gia phả của dòng họ, đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một nhân vật được ghi danh trong lịch sử gia tộc.

Đoạn clip ghi lại buổi lễ sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng.

Không ít người tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ, cho rằng đây là minh chứng đẹp cho tinh thần gắn kết dòng họ, chuyện một cộng đồng cùng huyết thống sẵn sàng đầu tư, hỗ trợ cho thế hệ trẻ có thành tích học tập xuất sắc là điều đáng trân trọng, nhất là khi khoản tiền này có thể giúp nam sinh yên tâm học tập mà không phải lo lắng về tài chính trong những năm đại học.

Nam sinh đã nhận được 1 triệu tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) tiền thưởng từ gia tộc

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận cư dân mạng tỏ ra hoài nghi, đặt câu hỏi rằng liệu số tiền thưởng lớn như vậy có thực sự cần thiết hay không, hay chỉ đơn thuần là một cách phô trương thanh thế của dòng họ. Nhiều người cho rằng điều quan trọng hơn cả không phải là khoản tiền thưởng trước mắt mà là việc nam sinh sẽ học tập, phát triển ra sao trong môi trường đại học cũng như sau này sẽ làm công việc gì, có đóng góp được gì cho xã hội hay không mới là thước đo thực chất.

Một luồng ý kiến khác lại nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực hơn, cho rằng việc một dòng họ vẫn duy trì được truyền thống ghi chép gia phả, tổ chức lễ nghi mừng công suốt hơn 500 năm là điều không dễ, thể hiện sự gắn kết và ý thức gìn giữ cội nguồn giữa các thế hệ, đây cũng là một nét đẹp văn hóa truyền thống đáng được lưu giữ, bất kể giá trị vật chất của phần thưởng là bao nhiêu.

Dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, câu chuyện vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trong những ngày qua.

Theo Sohu

Chỉ còn ít ngày nữa, 13 nhóm đối tượng được tặng tiền mặt đến 5,5 triệu đồng/người: Điều kiện là gì?
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