Nam shipper 43 tuổi qua đời vì suy thận, bác sĩ nhắc: Bữa sáng có 4 món không nên ăn

Ông Lý, 43 tuổi, làm việc tại một công ty logistics ở Trung Quốc. Ông đi làm sớm, về muộn, và chịu nhiều áp lực. Việc dễ dàng nhất đối với ông là ăn sáng. Ông thường mua một cốc sữa đậu nành ngọt lớn và hai cây xúc xích hoặc bánh quẩy từ cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới, một thói quen ông đã duy trì hơn 10 năm nay.

Hai tuần trước, ông bắt đầu bị đau lưng dưới, mệt mỏi và sưng mắt cá chân, nghĩ đó chỉ là do mệt mỏi và chịu đựng trong vài ngày. Rồi một ngày nọ, khi đang làm việc, ông đột nhiên cảm thấy buồn nôn, nôn mửa và chóng mặt, các đồng nghiệp vội vàng đưa anh ấy đến bệnh viện.

Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ chuyên khoa thận đã vô cùng kinh ngạc trước kết quả. Nồng độ creatinine huyết thanh của ông Lý cao gấp gần 10 lần giới hạn trên bình thường, cho thấy ông bị suy thận nặng. Khám nghiệm thêm cho thấy thận của ông đã bị teo đáng kể và gần như mất khả năng bù trừ.

Sau hai tuần nằm viện, bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa bằng phương pháp lọc máu, cuối cùng họ vẫn không thể cứu được ông. Trong quá trình xuất viện, bác sĩ chuyên khoa thận điều trị, nhìn căn phòng đầy những người thân im lặng, chỉ nói một điều: "Từ giờ trở đi, các thành viên trong gia đình, nếu có thể, hãy cố gắng tránh ăn loại bữa sáng này".

Thận là một cơ quan rất lặng lẽ; chúng không dễ dàng phát ra các tín hiệu rõ ràng, và khi các triệu chứng xuất hiện, tình trạng bệnh thường đã tiến triển được một thời gian.

1. Thực phẩm nhiều muối

Nhiều người thích ăn chút đồ mặn với cháo hoặc bánh bao vào buổi sáng vì thấy ngon miệng và tiện lợi. Tuy nhiên, họ không biết rằng nó có hàm lượng muối rất cao. Việc tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, và huyết áp cao có ảnh hưởng trực tiếp đến thận.

Vì bên trong thận có rất nhiều mạch máu nhỏ, nếu huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các mạch máu này sẽ dần bị tổn thương và chức năng lọc của chúng sẽ bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, môi trường nhiều muối làm tăng gánh nặng cho thận. Cơ thể cần phải bài tiết lượng natri dư thừa qua thận, một quá trình tiêu hao nguồn dự trữ của thận. Nếu bạn ăn nhiều muối mỗi sáng, theo thời gian, thận của bạn sẽ phải làm việc quá sức liên tục.

Nhiều người nghĩ rằng họ chỉ ăn một lượng nhỏ, nhưng nếu lặp lại hàng ngày trong thời gian dài, tác động tích lũy không thể bỏ qua.

Những người có hệ trao đổi chất vốn đã yếu sẽ dễ gặp vấn đề hơn khi bị kích thích lâu dài như vậy. Do đó, thỉnh thoảng ăn thì không sao, nhưng nếu nó trở thành một phần thường xuyên trong bữa sáng của bạn, bạn cần phải cẩn thận hơn.

2. Các loại đồ uống dạng bột protein

Những đồ uống này vốn đã trở nên vô cùng phổ biến trong thời gian gần đây. Nhiều người tin rằng "nhiều protein đồng nghĩa với sức khỏe", vì vậy họ chỉ cần pha một cốc và uống vào buổi sáng, thậm chí coi đó là nguồn dinh dưỡng chính của mình.

Protein quả thực là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể con người, nhưng điều quan trọng là phải tiêu thụ nó một cách điều độ và phù hợp với nhu cầu cá nhân. Bởi vì sau khi protein được chuyển hóa trong cơ thể, nó sẽ tạo ra các chất thải chứa nitơ, cần được bài tiết qua thận.

Việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể làm tăng đáng kể gánh nặng cho thận. Đối với những người khỏe mạnh, điều này có thể không phải là vấn đề lớn trong ngắn hạn, nhưng nếu chức năng thận đã bị suy giảm nhẹ, việc tiêu thụ nhiều protein trong thời gian dài có thể làm trầm trọng thêm gánh nặng.

Dữ liệu nghiên cứu cho thấy ở một số nhóm dân cư, chế độ ăn giàu protein trong thời gian dài có liên quan đến sự suy giảm tốc độ lọc cầu thận, đặc biệt khi lượng protein tiêu thụ vượt quá mức khuyến nghị, xu hướng này càng rõ rệt hơn.

Nói cách khác, nhiều protein hơn không nhất thiết là tốt hơn; lượng protein cần được điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân. Nếu bạn chỉ là người bình thường không có nhu cầu đặc biệt, hoàn toàn không cần thiết phải bổ sung bột protein mỗi ngày.

3. Các món tráng miệng như bánh ngọt

Loại bữa sáng này thực ra khá quen thuộc với nhiều người, chúng có vẻ tiện lợi và ngon miệng, nhưng vấn đề là chúng thường chứa nhiều đường và chất béo, trong khi lại ít chất xơ.

Thường xuyên ăn loại thực phẩm này vào bữa sáng có thể dễ dàng dẫn đến sự dao động lớn trong lượng đường trong máu. Mức đường huyết không ổn định kéo dài có thể ảnh hưởng đến tình trạng của mạch máu, và thận rất nhạy cảm với những thay đổi trong mạch máu.

Vì chức năng lọc của thận phụ thuộc vào cấu trúc vi mạch của nó, nên tổn thương các cấu trúc này dẫn đến suy giảm chức năng. Thống kê cho thấy tỷ lệ mắc các vấn đề liên quan đến thận cao hơn đáng kể và tiến triển nhanh hơn ở những người có lượng đường trong máu không được kiểm soát tốt.

Ngoài ra, chế độ ăn nhiều đường có thể làm tăng cân và gánh nặng chuyển hóa, tất cả đều có thể ảnh hưởng gián tiếp đến thận.

Nhiều người cho rằng ăn đồ ngọt vào bữa sáng là "không sao", nhưng nếu bạn làm vậy mỗi ngày, tác hại sẽ dần dần trở nên rõ rệt. Đặc biệt là sau tuổi trung niên, khi quá trình trao đổi chất tự nhiên suy giảm, việc chú ý đến tần suất tiêu thụ các loại thực phẩm này càng trở nên quan trọng hơn.

4. Súp thịt hầm

Món ăn này được coi là biểu tượng của "dinh dưỡng" trong nhiều gia đình, và nhiều người thậm chí còn uống một bát mỗi sáng, tin rằng nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, về lâu dài, thói quen này thực sự cần được xem xét lại.

Điều này là do nước dùng thịt hầm không chỉ chứa hàm lượng chất béo cao mà còn có một lượng purin và các sản phẩm phụ chuyển hóa nhất định. Những thành phần này, sau khi được tiêu hóa, cũng cần được thận xử lý. Thường xuyên tiêu thụ loại nước dùng này có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Đặc biệt, axit uric, được tạo ra sau quá trình chuyển hóa purin, có thể ảnh hưởng thêm đến chức năng thận nếu không được bài tiết đúng cách. Nhiều người không nhận thức được điều này, chỉ nghĩ rằng "món súp này nhẹ nhàng", nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Hơn nữa, trong quá trình ninh lâu, một số chất sẽ dễ dàng hòa tan hơn, làm cho thành phần của súp trở nên phức tạp hơn. Trong trường hợp này, ngay cả một lượng nhỏ tiêu thụ cũng có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài.

Vì vậy, thỉnh thoảng uống như một món ăn vặt thì không sao, nhưng nếu uống mỗi ngày thì bạn nên suy nghĩ lại.