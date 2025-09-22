Nam NSƯT từng đánh rớt Lê Dương Bảo Lâm: “Tôi chỉ làm điều đúng và chính xác nhất”

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Công Ninh, NSND Kim Xuân, đạo diễn Đức Thịnh, nghệ sĩ Trung Dân trong vai trò giám khảo.

Công Ninh

Tại chương trình năm nay, nghệ sĩ Công Ninh bị cho là khá khó tính khi chấm thi. Anh nói thẳng: “Tất nhiên để làm diễn viên thì các bạn phải có thanh sắc, có vóc dáng. Nhưng ngoài ra cũng có những ngoại lệ, ví dụ diễn viên thiếu chút thanh sắc vóc dáng nhưng lại rất độc đáo về tính cách cũng có thể đi thi và đạt điểm cao.

Trên nền tảng phải có là các bạn phải diễn xuất thật sinh động và chân thật. Đó là tiêu chí tôi chấm thi. Tôi nhấn mạnh, trong số các yếu tố chấm thi thì cảm xúc chân thật là yếu tố được tôi đặt lên đầu tiên.

Tôi khẳng định, bản thân không khắt khe mà chỉ làm điều đúng và chính xác nhất trong công việc. Chữ khắt khe đó lại nằm ở phạm vi quá khó đối với các em, chứ riêng tôi không thấy mình khó. Tôi chỉ chấm những điều nào mà tôi cảm thấy ưng ý nhất.

Để trở thành diễn viên, các bạn trẻ cần phải có cơ hội. Tuy nhiên, để tiếp cận với những cơ hội diễn xuất và thăng hoa với nó thì các bạn phải có nền tảng về năng khiếu, về trình độ.

Khi đó, lúc có cơ hội các bạn mới có thể nắm bắt được. Nói chung thì làm nghệ thuật thì phải có nền tảng về năng khiếu, có nền tảng về kỹ thuật thì khi cơ hội tới, bạn mới có khả năng nắm bắt được”.

Nghệ sĩ Công Ninh từng gây chú ý khi đánh trượt Lê Dương Bảo Lâm trong kỳ thi đầu tuyển vào trường Sân khấu Điện ảnh. Đến lần thứ ba anh mới đồng ý cho Lê Dương Bảo Lâm đậu.

Các giám khảo chương trình

Đồng tình với NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân cũng cho rằng: “Thí sinh nên diễn tiết chế hơn. Cá nhân tôi sẽ diễn trầm lặng hơn, kín đáo hơn, diễn bằng hơi thở, bằng ánh mắt. Tuy nhiên, tôi cũng dành lời khen vì kịch bản hay của các thí sinh”.

NSƯT Đức Thịnh lại cho rằng, các thí sinh đang cố gom rất nhiều bi kịch vào vai diễn, song hiệu quả đạt được lại một màu. Anh nói: “Tôi đề nghị các bạn chỉ chọn 1 thứ để khai thác nội dung sẽ hợp lý hơn”.

NSND Kim Xuân thì đưa ra lời khuyên: “Tôi khuyên các thí sinh nên kiểm soát cảm xúc tốt hơn khi diễn xuất, không để cảm xúc chi phối vai diễn và dẫn đến việc ảnh hưởng cảm thụ tác phẩm của khán giả.

Tôi biết các bạn đã đem hết cảm xúc để diễn xuất. Nhưng có những lúc không làm chủ được âm lượng của mình, khiến khán giả không nghe được bạn nói gì hết. Dù cho câu chuyện xảy ra như thế nào, vẫn phải nhớ là mình phải để khán giả nghe được nội dung. Điều đó rất khó”.