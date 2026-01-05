Nam NSƯT từ Mỹ về dẫn con trai đi hát, nhắc con cảm ơn người cho tiền

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ Mỹ về nước và có buổi biểu diễn tại một tỉnh ở miền Tây.

Điều đáng chú ý là trong buổi biểu diễn này còn có sự xuất hiện của con trai nuôi Kim Tiểu Long là Chí Hiếu. Hai cha con cùng cất giọng hát song ca hòa quyện, khiến ai cũng xúc động.

Kim Tiểu Long và con trai nuôi Chí Hiếu

Hát xong, rất nhiều khán giả đã lên cho tiền Chí Hiếu vì thương cho hoàn cảnh éo le của em.

Được biết, Chí Hiếu vì mắc một căn bệnh mà không thể phát triển bình thường như bạn bè đồng trang lứa, dù đã ở tuổi thiếu niên nhưng vẫn nhỏ như một đứa bé 5 tuổi. Gia đình em cũng khó khăn, phải sống cùng ông ngoại tận trong rừng U Minh Thượng.

Kim Tiểu Long sau khi biết được hoàn cảnh của Chí Hiếu đã nhận em làm con trai nuôi và dẫn em đi hát để quyên góp tiền từ thiện cho em.

Kim Tiểu Long chia sẻ: "Chí Hiếu hiện ở với ông ngoại, được ông ngoại nuôi. Chí Hiếu học rất giỏi. Mỗi lần ba Long về miền Tây hát là Chí Hiếu từ U Minh Thượng đi xe máy Honda cùng ông ngoại ra gặp ba Long, rồi theo ba Long đi chơi một vài ngày.

Tất nhiên là những lúc như vậy Chí Hiếu đều xin phép thầy cô cho nghỉ học rồi về học bù sau. Chí Hiếu học rất giỏi, năm nào cũng được danh hiệu học sinh xuất sắc".

Khán giả lên cho tiền

Anh còn nhắc con trai nuôi: "Con cảm ơn ông bà cô bác đã cho con tiền đi! Con phải cảm ơn cả bác bầu show nữa và gửi gắm mai mốt các có show thì kêu con đi hát".

Chí Hiếu lên tiếng: "Con cảm ơn ông bà cô bác cho con tiền con ạ!". Nói rồi, Chí Hiếu cúi đầu lễ phép.

Sau khi song ca xong, Kim Tiểu Long lui vào cánh gà để một mình Chí Hiếu hát solo phục vụ khán thính giả. Đây là cách để nam nghệ sĩ giúp Chí Hiếu có cơ hội đứng trên sân khấu hát, kiếm tiền đi học.

Kim Tiểu Long cũng chỉ dạy Chí Hiếu cách hát ca cổ, phát huy giọng hát bẩm sinh của Chí Hiếu và dẫn Chí Hiếu đi hát một vài show để có tiền.

Được biết, Kim Tiểu Long khá có duyên với những hoàn cảnh em nhỏ đặc biệt. Trước đây anh cũng từng nhận cô bé Kim Tiểu Ly làm con gái nuôi và dẫn đi diễn để giúp có tiền lo cho bà ngoại. Sau khi Kim Tiểu Ly qua đời, anh lại có duyên gặp được Chí Hiếu.