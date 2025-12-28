Vợ cũ nói 1 nguyên tắc khi còn sống chung với Bằng Kiều, chồng phải làm theo

Mới đây, tại một livestream, ca sĩ Thanh Thảo đã chia sẻ về quyết định dừng mọi hoạt động, không đi show dịp cuối năm nay.

Cô nói: "Mấy năm trước, dịp Giáng sinh nào tôi cũng đi xa, diễn show ở khắp các tiểu bang rồi sang châu Âu. Tôi mê ngắm tuyết rơi nên năm nào cũng đi, đi liên tục. Chính vì thế, tôi bị mất không khí Giáng sinh ấm cúng của gia đình.

Thanh Thảo

Bởi vậy, dịp Giáng sinh năm nay tôi không nhận bất cứ show nào. Tôi ở nhà để tận hưởng không khí gia đình quây quần bên nhau. Các con tôi thì chưa nấu cho tôi ăn được, mới chỉ biết chiên trứng thôi, nhưng tôi vẫn vui.

Nhà tôi có một đứa con gái ruột, một đứa con trai nuôi và hai đứa cháu, nên trẻ con đã là bốn đứa.

Tôi lại chơi thân với gia đình một nghệ sĩ có ba con, nhập vào là bảy đứa con nít ở nhà tôi dịp Giáng sinh, nên đông vui lắm, cảm giác rất quây quần, xôm tụ. Mấy đứa nhỏ lại chơi chung với nhau được, đến Giáng sinh là chúng ùa vào lấy quà".

Về phía mình, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh nói: "Nhà tôi thì các con cũng lớn rồi, nên qua giai đoạn ùa vào lấy quà. Được cái nhà tôi có một nguyên tắc là không bao giờ được nhận show dịp Giáng sinh.

Trizzie Phương Trinh

Từ ngày xưa, khi tôi còn sống chung với Bằng Kiều cũng vậy. Cả tôi với Bằng Kiều đều không được phép đi show dịp Giáng sinh.

Tôi nghĩ mình đã đi show, đi làm cả năm rồi, có mỗi dịp Giáng sinh là phải ở nhà quây quần bên các con. Riêng gia đình tôi đã ba đứa con, rồi gia đình họ hàng, cô bác nữa nên dịp Giáng sinh là quây quần rất đông vui.

Từ lúc Beckham biết chơi đàn tới giờ là cứ đến Giáng sinh bốn mẹ con tôi sẽ hát chung một bài Noel. Năm nay bốn mẹ con tôi cũng có hát chung một bài như mọi người đã thấy trên Facebook tôi đăng lên. Cảm giác vô cùng ấm áp và khó có được những khoảnh khắc đó vì cả ba đứa đều đã lớn.

Năm nay có một điều đặc biệt là cả Beckham và Kenzy đều biết đánh đàn, chơi trống, nên cùng nhau chơi nhạc để mẹ hát, rất vui.

Beckham con trai tôi cũng vừa giành giải trong một cuộc thi rất khắt khe. Trường bắt các thí sinh phải tự sáng tác năm bài hát theo năm giai điệu khác nhau và Beckham đã làm được".