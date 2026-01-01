Nguyễn Văn Chung: "Không được mời đến các giải thưởng nữa, tôi cũng buồn"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ thẳng thắn về con đường làm nghề của mình.



Anh nói: "Tôi không được đào tạo bài bản mà tự học. Vì thế, tôi học từ những người thành công trước mình như các nhạc sĩ đang hot thời Làn Sóng Xanh như anh Hoài An, Võ Hoài Phúc, Đức Trí…

Tôi thích dòng nhạc dễ nghe, ca từ cảm xúc, gần gũi nên học theo, viết theo rồi từ câu chuyện của tôi mà ra. Thời đó tôi rất mê nhạc Hoa nên các bài hát giai đoạn đầu của tôi chịu ảnh hưởng từ nhạc Hoa.

Tôi bắt đầu sáng tác từ 2002, tới 2008 – 2009 là đỉnh cao nhất của tôi. Sau giai đoạn đỉnh cao đó, tôi bị áp lực, không biết phải làm gì tiếp theo. Không lẽ tôi lại viết tiếp những bài hát về tình yêu để có hit nữa? Tự bản thân tôi sẽ cảm thấy bị chán.

Tôi phải tìm một đề tài khác để viết và trùng hợp là thời điểm đó tôi cần một bài tặng sinh nhật mẹ. Từ đó, tôi nghĩ tới việc viết về chủ đề gia đình, cha mẹ.

Nhưng thị trường âm nhạc luôn ưu tiên nhạc tình yêu, ít ca sĩ nào chịu bỏ tiền mua bài về cha mẹ, gia đình. Việc dấn thân vào chủ đề khác như vậy ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.

Ảnh hưởng đầu tiên là về danh tiếng. Những năm trước tôi được mời đến nhiều giải thưởng và đã quen với việc đó rồi. Đến một năm tôi không được mời đến các giải thưởng nữa, tôi cũng buồn.

Ảnh hưởng tiếp theo là về tiền bạc. Tôi viết những bài đó thì không bán được, không ai mua nên không có tiền.

Nhưng tôi vẫn nghĩ, chuyện thay đổi là cần thiết với bản thân tôi. May mắn thay, bài Nhật ký của mẹ thành công năm 2012, chứng minh cho tôi thấy, suy nghĩ của tôi là đúng vào thời điểm đó.

Cũng từ năm 2012 tôi lập gia đình, gặp nhiều khó khăn về chuyện gia đình, cơm áo gạo tiền. Sau nhiều năm, mối quan hệ giữa tôi và các ca sĩ không còn được tươi mới, không thân thiết như xưa. Tôi phải hướng qua một giai đoạn khác là viết nhạc thiếu nhi.

Nhưng giai đoạn này còn khó khăn hơn nữa vì nhạc thiếu nhi không phải hạt giống cứ gieo xuống là nảy mầm, phải mất rất nhiều năm. Đó là giai đoạn mọi người không còn thấy tên tôi ở các event, giải thưởng, bảng xếp hạng, không thấy tôi trên thị trường nữa. Tôi đã đi vào một ngõ khác rồi.

Nhưng tôi vẫn đi, mong muốn hướng tới những ca khúc để đời chứ không phải vì lợi nhuận. Tôi nhận ra một sự thật rằng, nhạc tình yêu dù hot đến mấy cũng chỉ trong vài năm. Điều giúp tên tuổi mình trong lòng khán giả lâu hơn là những bài hát nghe được mỗi dịp, mỗi năm. Để làm được điều đó tôi phải chọn chủ đề".