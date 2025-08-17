Nam NSƯT lên tiếng thông tin vay nợ đồng nghiệp 10 tỷ

Mới đây, tại chương trình Showbiz Việt có gì, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã chia sẻ một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời: "Tôi nhớ ngày đó, sau khi học xong năm đầu tiên tại trường cải lương Trần Hữu Trang, đang nghỉ hè thì phường có kêu tôi đi nghĩa vụ quân sự. Lúc đó tôi mới 16 tuổi, còn nhỏ con và ốm lắm.



Kim Tử Long

Tôi vào hỏi trường là giờ đang học mà người ta kêu đi nghĩa vụ quân sự thì phải làm sao. Nhà trường bảo người ta kêu thì cứ đi thôi, đây là bổn phận của mỗi công dân. Tôi nghe vậy nên cũng xuôi lòng, quyết tâm đi nghĩa vụ".

Theo nam nghệ sĩ kể thêm rằng, đến ngày nhập ngũ lúc xe chuẩn bị chuyển bánh đến đơn vị được giao nhiệm vụ thì bất ngờ anh được gọi xuống xe và được một chỉ huy hỏi về việc học hành rồi yêu cầu hát nghe thử. Sau khi nghe xong anh được cho ở nhà để đi học tiếp.

"Thế là tôi quay về trường Trần Hữu Trang học tiếp. Tới giờ tôi vẫn rất mang ơn chú Đại tá đó. Nhờ chú cho tôi đi học tiếp, ra trường làm nghề thì mới có được Kim Tử Long của ngày hôm nay".

Ngọc Huyền và Kim Tử Long

Tiếp đó, Kim Tử Long chia sẻ về bản thân: "Chưa bao giờ tôi nghĩ mình là người nổi tiếng hay ngôi sao, tôi chỉ may mắn được khán giả yêu quý.



Cũng lâu lắm rồi tôi và Ngọc Huyền tái ngộ trong một vở cải lương gần đây. Cũng may là Tổ nghiệp vẫn thương nên vai diễn đó của tôi được khán giả yêu thích, chú ý.

Ngọc Huyền cũng đang có một dự án phim điện ảnh mời tôi vào vai thứ chính. Nhưng giờ tôi chỉ vào vai 40 tuổi trở ra được thôi, không thể vào vai trẻ 20 tuổi".

Về thông tin vay nợ Ngọc Huyền 10 tỷ gây xôn xao mạng xã hội, Kim Tử Long phủ nhận: "Ở đâu ra, đó chỉ là anh em chúng tôi đùa giỡn với nhau thôi. Chúng tôi thân nhau thì đùa giỡn vậy. Nói chung, muốn giữ tình bạn lâu dài thì không nên mượn tiền, rồi lại xích mích".