Nam NSƯT bật khóc trên sóng truyền hình: "Tôi nói thật, anh không đáng mặt đàn ông"

"Tôi vô cùng bức xúc trước hành động thiếu trách nhiệm của anh" – Đại Nghĩa nói.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng kênh HTV7 với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa, diễn viên Song Luân, ca sĩ Anh Tú...

Hoàn cảnh đáng thương nhất chương trình tuần này là em Bảo Ngọc sinh năm 2009, hiện sống cùng mẹ và em gái tại TP.HCM. Gia đình em đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ là chị Nguyễn Thị Bích Tuyên mắc nhiều bệnh hiểm nghèo như phổi mô kẽ tự miễn, hội chứng kháng synthetase, hở van tim 3 lá và trào ngược dạ dày. Sức khỏe của chị suy kiệt, phải thở oxy liên tục, gần như không thể tự đi lại hay sinh hoạt cá nhân.

Em Bảo Ngọc và mẹ.

Năm 2023, khi mẹ bắt đầu lâm bệnh nặng, cha em đã rời khỏi gia đình và mất liên lạc cho đến nay. Từ đó, mọi gánh nặng chăm sóc mẹ và nuôi em gái nhỏ Đào Ngọc An Nhiên (sinh năm 2021) đều dồn lên vai Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc đi bán vé số vào buổi trưa và buổi tối để có tiền trang trải cuộc sống. Mỗi ngày em bán khoảng 120 tờ vé số, đồng thời đảm nhận việc chăm sóc mẹ và đưa đón em gái đi học. Thu nhập từ việc bán vé số hiện là nguồn chi tiêu chính của cả gia đình.

Bảo Ngọc nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, từng đạt giải học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp huyện và tham gia các cuộc thi Olympic Tin học.

Không có tài sản đáng giá hay chỗ dựa từ người cha đã bỏ đi, Bảo Ngọc vẫn kiên cường gánh vác trách nhiệm của gia đình. Điều em lo lắng nhất là nếu mẹ không còn, hai chị em sẽ rơi vào cảnh mồ côi.

Đại Nghĩa bật khóc nói: "Cô bé này mới 17 tuổi đã phải gồng gánh cả gia đình, đi bán vé số để chăm mẹ bệnh và nuôi em gái nhỏ. Người đàn ông duy nhất trong gia đình lại bỏ đi đúng vào thời điểm khó khăn nhất, khi vợ đang mang bệnh nặng. Khi nghe Bảo Ngọc nói: 'Cha có thể không còn thương mẹ nhưng tại sao không thương hai chị em con', tôi thật sự rất đau lòng.

Đại Nghĩa

Tôi vô cùng bức xúc trước hành động thiếu trách nhiệm của cha Bảo Ngọc. Tôi nói thật, anh không đáng mặt đàn ông, thật khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, tôi dành sự khâm phục cho cô bé khi vẫn kiên trì theo đuổi việc học, chưa từng từ bỏ ước mơ dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Sự mạnh mẽ ấy không phải ai cũng có được".

Ca sĩ Anh Tú cũng nghẹn lòng trước hoàn cảnh của Bảo Ngọc. Nam ca sĩ cho biết: "Tôi đau xót khi một cô gái mới 17 tuổi đã phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm: vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ bệnh, lo cho em gái nhỏ, đồng thời mưu sinh bằng nghề bán vé số để phụ giúp gia đình. Những gánh nặng vốn thuộc về người lớn nay lại đặt lên vai một cô bé khiến anh không khỏi chạnh lòng".

Diễn viên Song Luân cũng xúc động khi chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Bảo Ngọc. Anh nói: "Mẹ em mắc bệnh nặng, phải nằm một chỗ và phụ thuộc vào bình oxy nên không thể đồng hành cùng các con đến chương trình. Vì vậy, chỉ có hai chị em tự dìu dắt nhau tham gia ghi hình. Sự trưởng thành trước tuổi của Bảo Ngọc khiến tôi không khỏi xót xa.

Tôi đặc biệt cảm phục sự hiểu chuyện của cô bé. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, Bảo Ngọc luôn cố gắng tìm mọi cách chăm lo cho mẹ, ít khi than vãn hay kể khổ. Chỉ đến khi tham gia chương trình, em mới bật khóc khi chia sẻ về hoàn cảnh của mình.

Và tôi càng nghẹn lòng hơn khi nghe Bảo Ngọc tâm sự rằng trước khi cha rời đi, em chỉ có nhiệm vụ học tập và được vô tư như bao bạn bè đồng trang lứa. Chỉ sau biến cố ấy, em mới bắt đầu đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp gia đình".