Nam NSƯT 46 tuổi: "Tôi thích những cô gái biết nhõng nhẽo"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa và diễn viên Linh Kul, được biết tới với danh xưng "hot girl World Cup".



Linh Kul

Tại chương trình tuần này, hai nghệ sĩ cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề "Khi phụ nữ luôn lấy nước mắt làm vũ khí".

Linh Kul nói: "Tôi nói thật, hầu hết phụ nữ đều từng sử dụng nước mắt làm vũ khí, nhưng không nên lạm dụng.

Nếu các chàng trai phát hiện người yêu đang cố tình diễn cảm xúc để được chiều chuộng, họ sẽ buồn, vì cảm thấy bạn gái không thật lòng. Trong tình yêu, chân thành vẫn là điều quan trọng nhất. Nước mắt không cần thiết, sự đáng yêu, ngây thơ đã đủ khiến đàn ông mềm lòng rồi.

Chính mắt tôi từng chứng kiến một người bạn tôi thường xuyên dùng nước mắt để gây chú ý, khiến bạn trai mệt mỏi và chán nản. Tôi cho rằng, cái gì cũng nên có giới hạn, quá nhiều sẽ phản tác dụng.

Đại Nghĩa

Nếu yêu một người đàn ông quá khô khan, tiêu cực, tôi vẫn sẽ chọn bình tĩnh. Nước mắt là thứ rất đắt giá. Phụ nữ chỉ nên khóc khi thật sự cần, vì khóc nhiều quá sẽ làm người đối diện chai cảm xúc".

Đại Nghĩa đồng tình và nói: "Phụ nữ nên mềm yếu đúng lúc. Tôi thích những cô gái biết nhõng nhẽo vừa đủ nhưng vẫn mạnh mẽ và tích cực. Nếu lúc nào cũng buồn và khóc, đàn ông sẽ cảm thấy kiệt sức".

Linh Kul cũng nhìn nhận lại chính mình: "Tôi từng là người quá mạnh mẽ, độc lập đến mức bị nhận xét không giống con gái.

Trước đây tôi ế cũng vì vậy. Đặc quyền của phụ nữ là được yếu đuối một chút để đàn ông có cơ hội bảo vệ mình. Dù bên trong mạnh mẽ đến đâu, đôi khi vẫn nên dịu dàng trước người mình thương".

Kết thúc chương trình, MC Đại Nghĩa đúc kết: "Đôi khi phụ nữ mạnh mẽ quá khiến đàn ông thấy mình thừa. Hãy để họ được che chở, được làm người hùng, nhưng cũng đừng yếu đuối mãi.

Một cô gái vừa mềm mại vừa kiên cường mới thật sự đáng quý. Giọt nước mắt là vũ khí, nhưng hãy dùng đúng lúc, đúng người, đúng lý do. Để người đàn ông bên cạnh luôn muốn bảo vệ, chứ không phải mệt mỏi".

Linh Kul là nữ diễn viên quen mặt với khán giả trẻ qua nhiều sicom phim học đường như: Kem Xôi TV, Lớp học bá đạo, Người ở bên tôi khi tôi 16,... Sao nữ gốc Hà thành còn được biết đến với danh xưng "Hot girl World Cup", khi là gương mặt sở hữu nhan sắc làm chao đảo MXH trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2018".