Nam người mẫu 31 tuổi gửi gắm một điều đến các cấp quản lý, lãnh đạo

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của MC Linh Trang và người mẫu Tôn Tuấn Kiệt, học trò cưng siêu mẫu Võ Hoàng Yến.



Tôn Tuấn Kiệt

Tại chương trình tuần này, hai khách mời chia sẻ quan điểm về chủ đề "Kiểu người nói nhiều hơn làm".

Người mẫu Tôn Tuấn Kiệt nói thẳng: "Nói hay thôi chưa đủ, quan trọng là làm hay và thực hiện được những gì mình đặt ra. Với tôi, cống hiến và thể hiện bản thân là cần thiết nhưng mọi việc phải được cân nhắc trên cơ sở khả năng và tính khả thi.

Tôi trân trọng những người có ý tưởng, bởi nhiều bộ não cùng nhau chắc chắn sẽ nghĩ ra những điều hay mà một người không thể. Tuy nhiên, nếu là người chỉ nói mà không hành động, tôi sẽ không làm việc chung, vì đây là công việc chứ không phải trò đùa

Tôi cũng muốn gửi gắm một điều đến các cấp quản lý. Tôi cho rằng, người lãnh đạo cần hiểu rõ năng lực nhân sự của mình. Theo tôi, sếp phải có tầm nhìn tổng thể để đánh giá tính khả thi của kế hoạch, đồng thời hoạch định hướng triển khai phù hợp với công ty".

Đồng tình với chia sẻ của Tôn Tuấn Kiệt, MC Linh Trang cho rằng: "Người quản lý cần biết phân bổ công việc đúng người, đúng năng lực. Quá trình triển khai phải có sự giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng nói nhiều, làm ít.

Sếp cần có cách để không dung túng cho những nhân sự chỉ giỏi nói mà thiếu hành động".

Khi được hỏi về việc chọn người "toàn năng" hay "toàn tâm", Tôn Tuấn Kiệt khẳng định: "Tôi ưu tiên chữ tâm hơn tài. Theo tôi người có tâm huyết, dốc hết khả năng cho công việc dù chưa giỏi vẫn đáng quý hơn người có năng lực nhưng thiếu trách nhiệm.

Nếu tôi có công ty, tôi sẽ chọn người có tâm. Họ có thể chưa giỏi nhưng có thể đào tạo. Còn người giỏi mà không chịu làm thì cũng vô ích.

Khi làm việc nhóm, đừng so đo thiệt hơn. Hãy tập trung làm tốt phần việc của mình. Khi bạn thật sự nỗ lực và có kết quả, sếp sẽ nhìn thấy và trọng dụng bạn. Quan trọng nhất là nói được làm được".

Tôn Tuấn Kiệt là nam người mẫu được biết đến là "gà cưng" của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, từng tham gia The Face Vietnam 2018 và vào đến Top 6 chung cuộc. Sau cuộc thi, Tôn Tuấn Kiệt tiếp tục khẳng định bản thân trong làng thời trang Việt với hình ảnh người mẫu nam cá tính, chuyên nghiệp và không ngừng nỗ lực, phát triển bản thân.