Nam nghệ sĩ Việt cá độ 11 trận banh trong một đêm, nhận án phạt gây chấn động và cuộc sống hiện tại

Nam nghệ sĩ thẳng thắn thừa nhận sai lầm và đưa ra những cảnh báo cho nhiều người về sai trái của chuyện đỏ đen.

Từng là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng và đắt show nhất miền Nam, Hồng Tơ có thời điểm sống trong nhung lụa, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Thế nhưng, chỉ vì đam mê đỏ đen, nam nghệ sĩ đã nhiều lần đánh đổi cả tiền bạc, sự nghiệp lẫn hạnh phúc gia đình. Có giai đoạn, ông thừa nhận bản thân cá độ tới 11 trận bóng đá chỉ trong một đêm và nhận về cái kết khiến cuộc đời rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Danh hài đình đám "phường nào cũng có nhà"

Những năm 1990, Hồng Tơ là cái tên phủ sóng khắp các sân khấu phía Nam. Sau khi thành công ở lĩnh vực cải lương, ông chuyển hướng sang diễn hài và nhanh chóng trở thành ngôi sao ăn khách. Ông cùng Bảo Quốc, Bảo Chung, Duy Phương trở thành những cây hài đình đám, mang hài đến gần với khán giả từ Nam ra Bắc. Thời kỳ hoàng kim, Hồng Tơ chạy show không biết mệt và thuộc hàng top những nghệ sĩ có mức cát xê "trên trời".

Cát xê liên tục tăng cao, lịch diễn kín mít giúp nam nghệ sĩ tích lũy được khối tài sản đáng nể. Không chỉ kiếm tiền từ nghệ thuật, Hồng Tơ còn đầu tư bất động sản và gặt hái nhiều thành công. Thời hoàng kim, giới nghệ sĩ từng truyền tai nhau câu nói vui rằng: "Phường nào cũng có nhà của Hồng Tơ". Ông sở hữu biệt thự, xe sang và được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất thời bấy giờ.

Thời kỳ hoàng kim, Hồng Tơ có cát xê "trên trời", sở hữu khối tài sản khủng

Một đêm chơi 11 trận banh, mang 550 cây vàng trả nợ

Đứng trên đỉnh cao danh vọng, Hồng Tơ bắt đầu sa vào cờ bạc và cá độ bóng đá. Ban đầu chỉ là những cuộc vui cùng bạn bè, nhưng dần dần nam nghệ sĩ lún sâu đến mức không thể kiểm soát. Tại chương trình Sau Ánh Hào Quang, Hồng Tơ từng thừa nhận từng đặt cược 11 trận banh, mỗi trận 50 triệu và kết quả là 9 trận thua, 1 trận hoà và 1 trận thắng.

Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn nhiều lần thua cược với số tiền lên tới hàng chục nghìn đô la. Để trả nợ, ông phải bán căn biệt thự trị giá 550 cây vàng. Sau khi thanh toán các khoản vay, tài sản còn lại chẳng đáng là bao. Từ một đại gia nổi tiếng, Hồng Tơ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, liên tục bị chủ nợ tìm đến tận nhà.

Có thời điểm, ông phải trốn trong tủ quần áo, leo lên mái nhà hoặc đóng kín cửa không dám gặp ai. Cuộc hôn nhân đầu tiên cũng tan vỡ vì những hệ lụy từ cờ bạc.

Hồng Tơ kể về lần "đập" tiền cá độ

Sau nhiều năm tuyên bố từ bỏ cờ bạc, Hồng Tơ một lần nữa khiến công chúng bất ngờ khi vướng vòng lao lý vào năm 2019.

Thời điểm đó, cơ quan chức năng bắt quả tang ông cùng nhiều người khác tham gia đánh bạc tại quán cà phê do chính nam nghệ sĩ làm chủ. Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi trước đó Hồng Tơ từng nhiều lần chia sẻ về những bài học đắt giá mà cờ bạc mang lại cho cuộc đời mình.

Tại phiên xét xử, Hồng Tơ bày tỏ sự ăn năn và mong nhận được sự khoan hồng để có cơ hội chăm lo cho gia đình. Cuối cùng, nam nghệ sĩ bị tuyên phạt 50 triệu đồng.

Hồng Tơ lĩnh án phạt 50 triệu đồng vì hành vi đánh bạc

Cuộc sống hiện tại sau 7 năm nhận án phạt

Bước qua những năm tháng sóng gió, Hồng Tơ hiện có cuộc sống kín tiếng hơn trước. Nam nghệ sĩ tập trung kinh doanh, chăm lo cho gia đình nhỏ bên người vợ thứ hai và con gái. Ông vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật, giao lưu với khán giả qua mạng xã hội và tham gia một số hoạt động biểu diễn khi có lời mời phù hợp.

Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, Hồng Tơ thẳng thắn cho biết sự nghiệp nghệ thuật của ông bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhiều dự án phim ảnh, chương trình truyền hình e dè khi mời vì scandal đã làm xấu đi hình ảnh. Nam nghệ sĩ thừa nhận sốc khi bao năm gây dựng uy tín, tình cảm trong mắt khán giả lại có thể mất đi chỉ trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, ông không phân bua bởi cho rằng càng giải thích sẽ càng gây tranh cãi. Hồng Tơ khẳng định bản thân đã rút ra bài học đắt giá và chắc chắn sẽ không bao giờ để vướng vào sai lầm cũ.

NS Hồng Tơ và bà xã chăm chỉ làm ăn, xây dựng cuộc sống lại từ đầu

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