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Nam nghệ sĩ là ông chủ ở Mỹ gặp khó khăn

Tùng Ninh
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"Họ chỉ cần chê 1 lần thôi thì lời chê đó lan rộng gấp cả trăm lần và ảnh hưởng kinh khủng đến việc kinh doanh của chúng tôi" – Hoài Tâm nói.

Mới đây, tại chương trình Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, nghệ sĩ hài Hoài Tâm đã chia sẻ về khó khăn khi đứng ra kinh doanh nhà hàng.

Anh nói: "Thực sự, người nghệ sĩ đi kinh doanh khó gấp 10 lần người bình thường. Lí do vì khán giả biết chúng tôi là ai nên khi tới ăn hay sử dụng dịch vụ sẽ đánh giá khắt khe và đòi hỏi cao hơn về chất lượng.

- Ảnh 1.

Hoài Tâm

Khán giả có thể tới vì ủng hộ nghệ sĩ, nhưng như thể thì họ chỉ tới 1 lần thôi, không ai rảnh mà tới ủng hộ mãi. Mười lời khen không bằng một lời chê. Họ chỉ cần chê 1 lần thôi thì lời chê đó lan rộng gấp cả trăm lần và ảnh hưởng kinh khủng đến việc kinh doanh của chúng tôi.

Mọi người có tâm lý rằng đi ăn ở quán của nghệ sĩ thì chắc chắn phải ngon nên nếu không ngon là sẽ bị chê rất nhiều, còn ngon thì họ cũng ít khen hơn.

Vì vậy, rất may mắn cho tôi khi nhà hàng của tôi được mọi người yêu thương. Phải đứng ra kinh doanh mới hiểu câu vạch lá tìm sâu, đã vạch lá là phải có sâu, không thể nào không có. Nhưng may mắn cho nhà hàng của tôi lại được khán giả yêu thương, nên họ bỏ qua những sai sót nhỏ. Đó là may mắn của một người nghệ sĩ như tôi.

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Có lẽ, tên tuổi của tôi trên sân khấu cũng giúp tôi lôi kéo khán giả đến nhà hàng của mình. Nhưng điều đó cũng tạo nên áp lực, khó khăn rất lớn cho tôi, khiến tôi phải có trách nhiệm làm ăn tử tế, làm sao để hài lòng khách hàng".

Nghệ sĩ hài Hoài Tâm sang Mỹ định cư từ năm 1990. Anh bắt đầu bước lên sân khấu kịch nghệ chuyên nghiệp tại trung tâm Vân Sơn từ năm 2004 và nhanh chóng gây ấn tượng qua các vai diễn giả gái dí dỏm.

Đặc biệt, từ năm 2005, nhờ sự kết nối của danh hài Hoài Linh (anh trai nuôi của Hoài Tâm), anh đã bắt cặp cùng Việt Hương tạo thành một trong những cặp bài trùng ăn ý và ăn khách nhất làng hài hải ngoại. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thăng hoa tại các trung tâm lớn, Hoài Tâm còn được biết đến là một người làm kinh doanh rất mát tay.

Hai nữ nghệ sĩ ở Mỹ tố nhau
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