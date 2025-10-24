Nam nghệ sĩ bị NSND Thanh Tuấn xé hợp đồng, giờ sống cạnh bãi rác: "Tôi hối hận lắm rồi"

Mới đây, nghệ sĩ Đặng Ngọc Văn đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Vương Thái. Nam nghệ sĩ vô cùng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh sống khổ cực, cơ hàn tận cùng của đàn anh.



Nghệ sĩ Vương Thái

Nghệ sĩ Vương Thái phải sống trong một túp lều lợp tôn nằm sâu trong khu xóm nghèo hẻo lánh, tràn ngập rác. Ông chia sẻ: "Con hẻm này là dành cho dân lao động, chủ yếu là dân nhặt rác, ve chai, có mình tôi lọt vào đây ở. Quanh đây chỉ toàn rác là rác.

Tôi ở đây vì tôi khổ quá, đi mướn nhà khác ở cũng khó, không có tiền. Tôi ở đây là cái duyên. Về cuộc sống của tôi bây giờ mà nói ra thì khổ lắm. Tôi không biết nói gì hết. Hiện tại tôi khổ vô cùng".

Được biết, nghệ sĩ Vương Thái từng được xem là một trong những ngôi sao trẻ sáng giá của cải lương trong thập niên 70, sở hữu giọng hát cao, mùi mẫn. Ông thậm chí còn được NSND Thanh Tuấn tin tưởng giao thế vai mình.

Tuy nhiên, vì phút lỡ lầm, ương bướng của tuổi trẻ, nghệ sĩ Vương Thái đã bị NSND Thanh Tuấn xé thẳng hợp đồng.

Ông kể lại: "Cái tính tôi lúc đó tự cao vì còn trẻ quá, nghĩ mình hát hay, giờ thì tôi hối hận rồi. Lần đó, Thanh Tuấn đi hát ở Vĩnh Long về bị cảm còn tôi lại mê chơi bài, ngồi đánh tới tận chiều thì Thanh Tuấn cho người tới kêu tôi tối nay diễn thế Thanh Tuấn vì Thanh Tuấn bệnh rồi.

Nhưng vì tính tôi tự cao, lại mải chơi nên không bằng lòng việc diễn thế vai cho Thanh Tuấn. Bao nhiêu người đều vào kêu tôi thế vai Thanh Tuấn tôi từ chối thẳng. Đến má của Thanh Tuấn cũng phải tới kêu tôi hát nhưng tôi không hát.

Tôi không hiểu lúc đó ai nhập tôi mà tôi ngang lì, ương bướng thế, cự lại một cách vô lý. Tôi cứ đổ thừa là do tôi chưa thuộc tuồng nên không hát được. Trong khi đó, tôi lại có khả năng nhìn qua tuồng một lần là hát được ngay, hát cương rất giỏi. Chính Thanh Tuấn còn phải bảo thế.

Cuối cùng, tối hôm đó tôi nhất quyết không hát và Thanh Tuấn phải lên hát trong tình trạng nước mũi chảy, khan tiếng.

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn cầm hợp đồng của tôi xé. Thanh Tuấn nói ý rằng việc tôi được thế vai tuồng của Thanh Tuấn là vinh hạnh mà tôi lại từ chối, chứng tỏ không coi Thanh Tuấn là gì, giờ Thanh Tuấn xé hợp đồng trước mặt tôi, cho tôi nghỉ luôn.

Tôi vẫn nhớ Thanh Tuấn lúc đó ngậm điếu thuốc nghiêng một bên, cầm hợp đồng xé làm đôi, rồi lại gấp lại xé làm bốn, gấp lại xé làm tám rồi vất đi.

Bây giờ nhớ lại chuyện này tôi hối hận lắm. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ được hát chung với Thanh Tuấn, điều mà tôi vẫn mơ ước. Rõ ràng trước đó tôi từng mơ ước hát chung với Thanh Tuấn, vậy mà lại bỏ đi vinh dự may mắn đó".