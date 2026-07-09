Nắm mỏ quặng vonfram "khủng" nhưng thiếu đúng 1 mắt xích: Tập đoàn Hàn Quốc buộc phải tìm đến Việt Nam

Mỏ vonfram khủng trong tay nhưng không thể tự làm, tập đoàn nãy đã mang "kho báu" sang Việt Nam, bắt tay Masan High-Tech Materials gia công chế biến.

Hôm nay (9/7), Masan High-Tech Materials công bố thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với GB Innovation ("GBI"), doanh nghiệp khai thác và phát triển tài nguyên vonfram của Hàn Quốc.

Theo thỏa thuận, tinh quặng vonfram từ Hàn Quốc sẽ được đưa tới Việt Nam để gia công chế biến thành các sản phẩm trung gian vonfram có giá trị gia tăng cao, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam như một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị vật liệu chiến lược toàn cầu.

Cụ thể, tinh quặng vonfram của đối tác Hàn Quốc sẽ được gia công chế biến thành các sản phẩm Amoni Paratungstat (Ammonium Paratungstate - "APT") và oxide vonfram. Thỏa thuận hợp tác dài hạn này kết hợp nguồn cung tinh quặng ổn định từ các đối tác với cơ chế phí chế biến được thiết kế chặt chẽ. Phí chế biến được xác định theo một tỷ lệ của chỉ số giá APT1 do Fastmarkets công bố và được bảo vệ bởi cơ chế giá sàn, qua đó giúp hạn chế rủi ro suy giảm biên lợi nhuận, nâng cao khả năng dự báo kết quả kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất vận hành của nền tảng chế biến hiện hữu của Masan High-Tech Materials.﻿

Hàn Quốc sở hữu nguồn tài nguyên vonfram ở khâu khai thác, với GBI đặt mục tiêu đạt sản lượng khai thác khoảng 200.000 tấn quặng nguyên khai (ROM2) mỗi năm, nhưng cần năng lực chế biến quy mô lớn để chuyển hóa nguồn tinh quặng trong nước thành các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao hơn phục vụ sản xuất công nghiệp.

MSR đáp ứng nhu cầu này thông qua nền tảng tích hợp có khả năng xử lý nhiều chủng loại tinh quặng với hàm lượng và đặc tính tạp chất khác nhau, đồng thời chế biến thành các sản phẩm hóa chất vonfram có độ tinh khiết cao.﻿

Đối với GBI, quan hệ hợp tác này giúp hoàn thiện chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc của Hàn Quốc, từ khai thác đến các sản phẩm trung gian vonfram tinh chế phục vụ ngành công nghiệp trong nước.

Thông qua việc chế biến tinh quặng vonfram của GBI thành các sản phẩm APT và oxide vonfram tại Việt Nam, MSR cung cấp mắt xích trung gian còn thiếu giữa khâu khai thác và các ngành công nghiệp ứng dụng hạ nguồn như quốc phòng, bán dẫn, hàng không vũ trụ, ô tô, hợp kim đặc chủng và sản xuất công nghệ cao.

Toàn cảnh nhà máy Núi Pháo của Masan High-Tech Materials.

Mắt xích gỡ nút thắt cho ngành bán dẫn, AI

Vonfram là nguyên liệu thiết yếu để sản xuất vonfram hexafluoride (WF₆) – tiền chất quan trọng được sử dụng để tạo lớp màng vonfram trong các thiết bị bán dẫn tiên tiến, bao gồm chip logic thế hệ mới, bộ nhớ DRAM và 3D NAND.

Tình trạng thiếu hụt vonfram có độ tinh khiết cao trong thời gian gần đây đã cho thấy các nhà sản xuất vật liệu bán dẫn và chip rất dễ bị gián đoạn khi nguồn cung vonfram ở khâu đầu vào gặp biến động.

Việc đảm bảo nguồn cung ổn định các sản phẩm trung gian vonfram tinh chế thông qua quan hệ hợp tác này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng bán dẫn của Hàn Quốc.

Trong bối cảnh đầu tư vào hạ tầng AI tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với chất bán dẫn và vật liệu chiến lược, thách thức của Hàn Quốc cũng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn trên toàn cầu đối với năng lực chế biến vonfram quy mô lớn ngoài Trung Quốc.

Nhiều chủ sở hữu tài nguyên có thể phát triển các mỏ quặng, nhưng rất ít đơn vị có khả năng tiếp cận năng lực chế biến ngoài Trung Quốc với quy mô lớn, đã được kiểm chứng và vận hành ổn định. Nền tảng của MSR tại Việt Nam góp phần giải quyết khoảng trống này bằng cách chuyển hóa tinh quặng từ các đối tác thành các sản phẩm trung gian vonfram có giá trị gia tăng cao hơn, giúp các chủ sở hữu tài nguyên vượt ra ngoài mô hình bán tinh quặng, đồng thời mang đến cho các khách hàng hạ nguồn một nguồn cung vật liệu vonfram an toàn và đáng tin cậy hơn.

Khu vực Núi Pháo và Núi Chiếm có tiềm năng lớn về vonfram đa kim.

Nền tảng chế biến của MSR được củng cố bởi nguồn tài nguyên có vòng đời khai thác dài tại Việt Nam. Theo Quy hoạch Khoáng sản quốc gia, khu vực Núi Pháo Mở Rộng và Núi Chiếm được ước tính có tiềm năng khoảng 115 triệu tấn tài nguyên vonfram đa kim, tùy thuộc vào các phê duyệt, giấy phép và chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên nền tảng tài nguyên này, nguồn tinh quặng từ các đối tác đã trở thành một cấu phần ngày càng quan trọng và mang lại hiệu quả kinh doanh cao trong mô hình hoạt động của MSR.

Bằng việc kết hợp nguồn quặng từ mỏ hiện hữu với nguồn tinh quặng từ hơn 20 đối tác cung ứng và khai thác mỏ, MSR có thể nâng cao hiệu suất vận hành nhà máy chế biến, cải thiện năng lực cạnh tranh về chi phí, đồng thời hỗ trợ kế hoạch mở rộng công suất chế biến oxide vonfram lên hơn 8.000 tấn mỗi năm.