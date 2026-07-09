Việt Nam đang sở hữu “viên ngọc” hơn 3,7 tỷ USD, có tiềm năng sinh lợi rất cao

Việt Nam có lợi thế lớn.

Chi phí y tế ngày càng tăng cùng gánh nặng bệnh mạn tính đang tạo động lực cho thị trường bảo hiểm sức khỏe bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Không chỉ đóng vai trò là công cụ bù đắp chi phí điều trị, bảo hiểm ngày càng được kỳ vọng trở thành một phần của hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, giúp người dân phòng ngừa bệnh tật và quản lý sức khỏe dài hạn.

Theo báo cáo của Expert Market Research, quy mô thị trường bảo hiểm sức khỏe Việt Nam đạt khoảng 1,92 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 3,74 tỷ USD vào năm 2034 , với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 6,9% mỗi năm. Đây được đánh giá là một trong những phân khúc giàu tiềm năng khi mức độ tham gia bảo hiểm của người dân vẫn còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Ở quy mô toàn cầu, Swiss Re Institute nhận định ngành bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn 2025–2026 nhờ nhu cầu bảo vệ tài chính trước các rủi ro sức khỏe và sự già hóa dân số. Song song đó, OECD cho biết tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm tại nhiều nền kinh tế phát triển đạt khoảng 6% GDP, cao hơn đáng kể so với Việt Nam, cho thấy dư địa phát triển của thị trường trong nước vẫn còn rất lớn.

Một trong những nguyên nhân thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm sức khỏe là áp lực chi tiêu y tế của người dân. Báo cáo của World Bank cho thấy người Việt vẫn phải tự chi trả khoảng 40% tổng chi phí y tế, trong khi mục tiêu quốc gia là giảm xuống còn 30% vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa nhiều hộ gia đình vẫn phải đối mặt với nguy cơ khó khăn tài chính khi mắc các bệnh cần điều trị kéo dài hoặc có chi phí lớn.

Đối với các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, gánh nặng tài chính còn rõ rệt hơn. Nghiên cứu đăng trên BMC Public Health cho thấy chi phí điều trị ung thư tại Việt Nam có thể khiến nhiều hộ gia đình rơi vào tình trạng chi tiêu y tế thảm họa hoặc nghèo hóa . Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia nhận định thị trường bảo hiểm trong tương lai sẽ cần phát triển các sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm bệnh thay vì chỉ cung cấp các gói bảo hiểm sức khỏe tổng quát.

Bên cạnh đó, xu hướng của ngành bảo hiểm cũng đang thay đổi. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào bồi hoàn chi phí điều trị thì hiện nay nhiều mô hình InsurTech đã mở rộng sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Người tham gia bảo hiểm có thể tiếp cận tư vấn từ xa, theo dõi các chỉ số sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính, khuyến khích vận động và xử lý quyền lợi bảo hiểm trên cùng một nền tảng số. Đối với doanh nghiệp, các chương trình phúc lợi cũng được xem là công cụ nâng cao trải nghiệm nhân viên và góp phần cải thiện năng suất lao động.

Xu hướng này cũng được phản ánh tại sự kiện "Gặp gỡ Đối tác & Báo chí – LivWell 2026", nơi LivWell công bố mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dành cho doanh nghiệp và cộng đồng. Doanh nghiệp giới thiệu giải pháp OneHealth theo hướng kết hợp bảo hiểm, chăm sóc dự phòng và quản lý sức khỏe trên nền tảng số. LivWell cũng cho biết đang nghiên cứu các sản phẩm bảo hiểm dành cho một số nhóm bệnh chuyên biệt như ung thư tái phát.