Nam MC 39 tuổi nói thẳng các đàn em

Mới đây, chương trình Thách thức giới hạn đã lên sóng với sự tham gia của MC Vũ Mạnh Cường. Nam MC được biết tới là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình, đặc biệt là những cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long…

Anh cũng là người được "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như A50, A80... Năm 2023, Vũ Mạnh Cường xuất sắc nhận được giải Mai Vàng hạng mục Người dẫn chương trình được yêu thích nhất.

Vũ Mạnh Cường

Tại chương trình tuần này, MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ về những thách thức của MC trẻ trong thời đại hiện nay. Anh nói với các đàn em: "Các bạn trẻ có nhiều cơ hội để tự học hỏi, trau dồi trên các phương tiện truyền thông hoặc tại lò đào tạo MC, nhưng các bạn phải đủ tỉnh táo để chọn con đường riêng, dấu ấn cá nhân của mình.

Vì MC giỏi không cần nói quá nhiều, nhưng phải khiến khán giả nhớ đến chỉ bằng dấu ấn riêng, đó là điều mà không trường lớp nào có thể dạy.

Giữa thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, khi trí tuệ nhân tạo AI bắt đầu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, kể cả thu âm, dẫn chương trình thì tôi vẫn giữ một niềm tin mạnh mẽ vào giá trị của con người.

Tôi từng đọc lại rất nhiều trailer chương trình do AI thu âm trước đó. Rõ ràng là AI nhấn nhá theo tần suất nên sẽ một màu, không thể hiện nhiều cảm xúc như con người. Vì vậy, tôi tin rằng những gì thuộc về nghệ thuật, cảm xúc thì AI khó lòng thay thế được con người".

Về quan điểm sống mà bản thân tâm đắc nhất, MC Vũ Mạnh Cường nói: "Nếu như mỗi ngày chúng ta để thời gian trôi đi và nghĩ rằng có thể làm vào một ngày khác thì mọi thứ sẽ muộn màng nên chúng ta hãy tận hưởng và cống hiến từng ngày. Bởi hiện tại là một món quà đắt giá nhất cho tất cả chúng ta.

Đó cũng chính là tinh thần mà tôi luôn hướng đến với nghề MC, khi tôi luôn cháy hết mình trong từng khoảnh khắc, dù là chương trình lớn hay nhỏ.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi cảm thấy tự hào vì bản thân không ngừng học hỏi, luôn nỗ lực hết mình và cảm thấy trẻ trong nghề. Với tôi, mỗi chương trình, mỗi buổi ghi hình, mỗi lần trò chuyện với khách mời đều là một cơ hội để học thêm điều gì đó.

Tôi chưa bao giờ bị mài mòn cảm xúc và rất hào hứng mỗi khi bước ra sân khấu dẫn chương trình.

Có thể nói, chính ngọn lửa đam mê ấy giúp tôi duy trì phong độ ổn định, đồng thời truyền cảm hứng tích cực cho đồng nghiệp và khán giả".

Ngoài ra, nam MC tiết lộ: "Tôi là người cầu toàn và khó tính, luôn cảm thấy bản thân đang ở lưng chừng núi và luôn muốn bước tiếp, chinh phục những mục tiêu mới".