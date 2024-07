Nam giới tuổi thọ ngắn "thích" uống 2 loại nước này trước khi ngủ: Phá gan, hại thận, tăng đường huyết, ngon đến mấy cũng nên bỏ sớm

Nước là nguồn sống của con người, nếu không uống nước mỗi ngày thì các hoạt động sinh lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc uống nước cũng cần phải chú ý thời điểm bởi không phải loại nước nào cũng thích hợp uống vào buổi tối, đặc biệt sau bữa ăn cuối cùng trong ngày. Nếu chọn sai, việc này sẽ phản tác dụng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Dưới đây là 2 loại nước như thế, càng uống càng rút ngắn tuổi thọ:

1. Rượu bia

Nhiều nam giới nghĩ rằng uống một lượng rượu nhỏ vào buổi tối trước khi ngủ sẽ không ảnh hưởng đến sức khoẻ mà còn có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, khơi thông các chất cặn bã, giúp duy trì sức khỏe. Thế nhưng, lầm tưởng tai hại này gây hại sẽ khiến cho cơ thể phải trả giá nếu phạm phải.

Nguyên nhân là vì vào ban đêm, cơ thể bước vào quá trình nghỉ ngơi và bắt đầu sửa chữa các tế bào tổn thương. Lúc này, đi vào cơ thể có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao, huyết áp cũng tăng nhanh, từ đó làm tăng nguy cơ đau tim, gây hậu quả nghiêm trọng.

Không những thế, những thức uống chứa nhiều cồn cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho gan và thận. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên tiêu thụ bia rượu có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể so với nhóm có thói quen ăn uống lành mạnh.

Bên cạnh đó, việc uống các thức uống có cồn như bia rượu trước khi đi ngủ còn khiến nhu cầu đi tiểu vào ban đêm tăng lên, dễ dàng làm gián đoạn giấc ngủ, ảnh hưởng không nhỏ tới năng lượng của ngày hôm sau. Theo AASM, rượu bia còn có thể làm trầm trọng thêm mức độ nghiêm trọng của các vấn đề hô hấp khi ngủ, bao gồm ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ.

Với những tác hại kể trên, những ai đang có thói quen uống rượu bia, đặc biệt là uống rượu bia trước khi ngủ cần xem xét lại và bỏ ngay thói quen này kẻo sinh mệnh sớm muộn cũng bị rút ngắn.

2. Đồ uống có ga

Đồ uống có ga cũng là loại nước mọi người không nên đụng tới trước khi ngủ. Thức uống này không chỉ chứa nhiều đường mà chứa cả caffeine - 2 thành phần có mối liên hệ lớn với chất lượng giấc ngủ. Khi uống loại nước này, cơ thể sẽ được nạp nhiều năng lượng, cộng với quá trình cacbonat hóa khi tiêu thụ caffeine sẽ làm gián đoạn chu kỳ ngủ tự nhiên của bạn, từ đó gây khó ngủ, mất ngủ.

Nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng việc uống có ga chứa nhiều đường cũng sẽ khiến đường huyết tăng cao vào buổi tối. Hơn nữa, đồ uống có ga còn ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi của cơ thể và gây hại cho sức khỏe của xương. Do vậy, người bình thường cũng chỉ nên uống một lượng ít.

Chưa hết, việc tiêu thụ loại nước chứa nhiều đường này còn làm tăng khả năng hấp thụ muối natri tại ruột non do cơ chế đồng vận chuyển, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để thải muối dư thừa. Đường, đặc biệt là đường fructose còn có thể làm tăng lượng canxi và oxalate trong nước tiểu, tạo điều kiện hình thành các tinh thể canxi oxalate và gây sỏi thận. Do đó, dù nước ngọt có hấp dẫn đến mấy thì mọi người vẫn nên hạn chế tiêu thụ, đặc biệt là trước khi ngủ để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Uống 2 loại nước này trước khi ngủ tốt không kém nhân sâm, tổ yến

Thay vì uống rượu bia hay nước ngọt, bạn có thể uống 2 loại nước dưới đây để ngủ ngon hơn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

1. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc là loại thức uống nên sử dụng vào buổi tối vì có tác dụng chữa mất ngủ tự nhiên rất tốt. Ngoài ra, loại trà này còn có tính mát, làm giãn mạch máu nên có thể duy trì huyết áp ổn định, thanh lọc, giải độc gan, rất thích hợp cho những người thường xuyên bị nhiệt, nóng trong người như nhiệt miệng, cảm giác khó chịu, bực bội…Theo các chuyên gia sức khỏe, duy trì thói quen uống 1 tách trà ấm hoa cúc trước khi đi ngủ 30 phút sẽ giúp cơ thể bạn nhận về rất nhiều lợi ích, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ một cách hiệu quả.



2. Sữa

Uống sữa trước khi đi ngủ cũng là cách đơn giản giúp cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ của bạn. Theo đó, sữa chứa hàm lượng tryptophan và peptide cao, khi uống vào cơ thể sẽ giúp cho tinh thần chúng ta thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên khi uống sữa, bạn nên chọn những loại sữa ít béo để giúp duy trì lượng đường trong máu, đảm bảo đủ mức năng lượng và no lâu, không bị thức giấc giữa chừng do đói.

Các chuyên gia cũng cho biết khi uống sữa, hàm lượng vitamin D cao có trong mỗi cốc sữa sẽ giúp cho cơ thể dễ hấp thụ canxi, từ đó giúp cho xương khỏe mạnh và nuôi dưỡng làn da đẹp nhờ cung cấp collagen tăng tính đàn hồi của da.

(Tổng hợp)