Nam giới già nhanh, tuổi thọ ngắn thường có “2 hôi, 2 to, 2 nhỏ”

Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình trẻ lâu, sống thọ. Nhưng phải chấp nhận rằng sinh, lão, bệnh, tử là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa và tuổi thọ ở mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Ngay cả khi chúng ta được sinh ra trong cùng một gia đình, sống trong môi trường tương tự nhau. Bởi vì ngoài bộ gen, sức khỏe và tuổi thọ còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố khác.

Những nam giới có “2 hôi, 2 to, 2 nhỏ” dưới đây thường nằm trong nhóm già nhanh, tuổi thọ ngắn.

“2 hôi” thường thấy ở nam giới già nhanh, đoản thọ

Mùi cơ thể:

Mùi hôi trên cơ thể được xem là một trong những dấu hiệu khó tránh khỏi trong quá trình lão hóa, nhất là ở nam giới. Điều này xảy ra ngay cả khi bạn đã chú trọng vệ sinh hàng ngày. Mùi hôi rõ nét nhất khi vận động nhiều hoặc căng thẳng, đau ốm.

Mùi cơ thể dù vệ sinh kỹ là một trong những dấu hiệu lão hóa sớm ở nam giới (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia sức khỏe, có 2 nguyên nhân khiến nam giới già nhanh, đoản thọ có mùi hôi cơ thể sớm. Một là do sự thay đổi hormone và hai là do cơ chế bài tiết, tự thải độc của cơ thể yếu đi. Từ đó dẫn tới rối loạn bài tiết, lượng mồ hôi bị giảm làm chất thải và vi khuẩn trong mồ hôi không thể thải ra khỏi cơ thể kịp thời, khiến cơ thể nặng mùi hơn.

Hôi miệng:

Thông thường, với sự gia tăng của tuổi tác, sự trao đổi chất của cơ thể suy giảm. Chức năng tiêu hóa sẽ bị suy yếu, khả năng hấp thụ kém đi sẽ khiến cơ thể tích tụ một lượng lớn rác thải và chất độc, từ đó sẽ gây hôi miệng.

Đồng thời, sự lão hóa ở nam giới có liên hệ chặt chẽ với chức năng gan. Những nam giới già nhanh, tuổi thọ ngắn thường suy giảm chức năng gan nhanh hơn. Dẫn đến không thải độc kịp thời, hàm lượng nitơ urê và amoniac trong máu tăng lên nhanh chóng. Khi amoniac đi qua đường hô hấp, một phần sẽ được bài tiết ra miệng và mũi, từ đó gây ra hôi miệng.

Triệu chứng hôi miệng này sẽ thường rõ ràng nhất vào buổi sáng sau khi thức dậy và dần giảm đi trong ngày. Thường đi kèm với khô hoặc đắng miệng, khó thức dậy, mệt mỏi dù ngủ đủ giấc.

Nam giới lão hóa sớm, tuổi thọ ngắn thường có “2 to”

Bụng to:

Dù có thừa cân, béo phì hay không thì bụng to cũng là một dấu hiệu không tốt của sức khỏe, tuổi thọ và tốc độ lão hóa ở cả hai giới. Do quá trình trao đổi chất trong cơ thể chậm lại, chậm đốt cháy chất béo hơn. Chưa kể, rác thải và độc tố cũng tích tụ nhiều, mỡ nội tạng dễ hình thành nhưng rất khó để giảm dẫn tới vòng bụng ngày càng to.

Bụng càng to càng tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe và ảnh hưởng xấu tới tuổi thọ (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng người có vòng eo trên 89cm có nguy cơ tử vong cao hơn 79% so với những người có số đo eo dưới 71cm. Bởi họ dễ mắc bệnh tim mạch, hô hấp và ung thư, gan nhiễm mỡ, rối loạn chuyển hóa… cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Tuyến tiền liệt phì đại:

Ở nam giới, tuyến tiền liệt rất quan trọng. Chỉ khi tuyến tiền liệt bình thường thì hệ thống sinh sản của nam giới mới bình thường. Nhưng chức năng tuyến tiền liệt của nam giới suy giảm từ từ theo tuổi tác hoặc những người lão hóa sớm, mắc bệnh tật thì tuyến tiền liệt cũng dễ bị phì đại, “già” nhanh.

Vì vậy cần lưu ý rằng, dù còn trẻ mà tuyến tiền liệt đã phì đại, thường xuyên bị bệnh tật tấn công thì tức là bạn nằm trong nhóm già nhanh, dễ đoản thọ.

“2 nhỏ” này thường gặp ở nam giới già nhanh, tuổi thọ ngắn

Lực cầm nắm bàn tay nhỏ:

Muốn biết sức khỏe, tốc độ lão hóa của phái mạnh ở mức độ nào, chúng ta có thể lấy lực nắm bàn tay làm một yếu tố phân tích. Lực cầm nắm của nam giới khỏe mạnh trung bình dao động từ khoảng 30 - 38kg. Lực nắm bàn tay giảm 5kg có liên quan đến tăng 17% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ trong vòng 4 năm. Người có tỷ lệ cơ nhiều hơn được phát hiện là có khả năng cầm nắm mạnh hơn, đồng thời cũng thường xuyên tập thể dục và có sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Lực nắm bàn tay còn có mối tương quan với sức khỏe tâm thần, nhất là bệnh trầm cảm. Nghiên cứu mới nhất về vấn đề này năm 2022 của Ấn Độ còn cho thấy những người có lực nắm bàn tay nhỏ có tốc độ lão hóa ADN nhanh hơn.

Dung tích phổi nhỏ:

Ngoài dùng máy móc chuyên dụng thì bạn có thể tự kiểm tra qua hơi thở. Ví dụ như đặt nến hoặc đèn dầu đang thắp sáng ngang tầm thổi của miệng và cách khoảng 20 cm. Hít sâu hết sức và thổi nến. Bài kiểm tra này đánh giá chức năng phổi qua thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên. Nếu có thể thổi tắt ngọn lửa chỉ bằng một lần thổi mạnh đồng nghĩa sức khỏe phổi và hô hấp tạm ổn.

Dung tích phổi tác động rất nhiều tới sức khỏe và tuổi thọ, dù là nam hay nữ (Ảnh minh họa)

Những người có dung tích phổi lớn thường tương đương với lá phổi khỏe mạnh. Nhờ đó mà việc hít thở trở nên dễ dàng hơn, tuổi thọ cũng có thể dài hơn. Tất cả các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể đều cần oxy để thực hiện tốt công việc của mình nên tốc độ lão hóa cũng chậm hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health 2.0