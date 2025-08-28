Nam giới lâu ngày không uống rượu bia có lợi ích gì?

Trong nhiều năm, quan niệm “uống rượu vừa phải giúp bảo vệ sức khỏe” vẫn được truyền miệng. Nhiều người tin rằng chút rượu có thể làm mềm thành mạch, thúc đẩy tuần hoàn máu. Nhưng hàng loạt nghiên cứu uy tín đang liên tục bác bỏ quan điểm này.

Tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet (Anh) từng công bố khảo sát trên 28 triệu người. Kết quả cho thấy, mỗi năm toàn cầu có khoảng 32 triệu ca tử vong, trong đó 2,8 triệu trường hợp liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới rượu. Rượu đứng thứ 7 trong các nguyên nhân gây tử vong và tàn tật toàn cầu.

Riêng tại Trung Quốc, mỗi năm có 700.000 ca tử vong vì rượu, trong đó nam giới chiếm tới hơn 90% (tương đương 650.000 ca). Đáng lo ngại, ở nhóm nam giới 15-49 tuổi, rượu đã trở thành “sát thủ số một”, vượt xa các yếu tố nguy cơ khác.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu chung của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) và Đại học Oxford (Anh) cũng chứng minh mức độ nguy hiểm. Trong quá trình theo dõi dài hạn 12 năm với hơn 512.000 người trưởng thành, các chuyên gia phát hiện: lượng rượu tiêu thụ của nam giới tỉ lệ thuận với nguy cơ mắc tới 61 loại bệnh khác nhau.

Cụ thể, nguy cơ ung thư tăng 30%, khả năng bị xơ gan tăng 39%. Chỉ cần lượng rượu tiêu thụ hằng tuần tăng thêm 280 gram cồn nguyên chất (tương đương một cân rượu trắng hoặc 6 chai bia), rủi ro mắc 28 bệnh liên quan trực tiếp tới rượu sẽ tăng trung bình 22%. Đặc biệt, kết quả phân tích di truyền ngẫu nhiên từ kho dữ liệu sinh học Kadoorie (Trung Quốc, 500.000 người) còn khẳng định: quan niệm “uống ít thì an toàn” hoàn toàn sai. Thực tế, rượu và bệnh tật có quan hệ tuyến tính, uống càng nhiều, rủi ro càng cao.

Thêm các con số khác: chỉ cần uống thêm 100 gram cồn mỗi tuần, nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch tăng 15%, nguy cơ chết vì bệnh gan tăng 31%, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 7% và tử vong vì ung thư liên quan tới rượu tăng 12%.

Rõ ràng, luận điểm “uống ít có lợi” không hề đúng. Với nam giới, bất cứ lượng rượu nào cũng tiềm ẩn rủi ro sức khỏe.

Nam giới lâu ngày không uống rượu bia, cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ lâu đã xếp rượu vào nhóm chất gây ung thư loại 1, tức có đầy đủ bằng chứng cho thấy rượu chắc chắn gây hại. Những năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên cứu chứng minh lợi ích sức khỏe từ việc cai rượu. Đối với nam giới lâu năm gắn liền với rượu, chỉ cần kiên trì ngừng, cơ thể sẽ dần có những thay đổi rõ rệt:

- Gan hồi phục chức năng: hơn 90% lượng cồn được gan xử lý. Khi cai rượu, gan giảm tải, tế bào bắt đầu tự sửa chữa. Người bị gan nhiễm mỡ nhẹ có thể cải thiện sau 1-3 tháng, xơ gan giai đoạn sớm có thể thuyên giảm sau 6-12 tháng.

- Hệ tiêu hóa phục hồi: rượu làm tổn thương dạ dày, tụy. Bỏ rượu giúp giảm viêm loét, đau dạ dày, khó tiêu, đồng thời giảm nguy cơ viêm tụy.

- Não bộ cải thiện: cai rượu giúp phục hồi trí nhớ, sự tập trung, giảm nguy cơ sa sút trí tuệ do rượu.

- Giảm nguy cơ tử vong: nghiên cứu trên 24 triệu người chỉ ra, người bỏ rượu giảm 40% nguy cơ ung thư liên quan đến rượu, đồng thời giảm hẳn rủi ro tử vong vì bệnh gan, tim mạch.

Dù nguyên tắc “tốt nhất là không uống” luôn đúng, nhưng trong thực tế, nhiều nam giới khó tránh khỏi tiệc tùng, công việc, xã giao. Trong trường hợp buộc phải uống, có 4 nguyên tắc cần ghi nhớ:

- Không pha trộn nhiều loại rượu, không uống kèm nước ngọt có ga, đồng thời uống chậm để giảm tải cho gan.

- Tuyệt đối không ép người khác uống, cũng không chấp nhận bị ép uống, bởi nhiều ca tai nạn, thậm chí tử vong vì “chén rượu xã giao” đã xảy ra.

- Không uống rượu khi bụng đói. Hãy ăn trước các món nhiều đạm, tinh bột hoặc chất béo để giảm tốc độ hấp thụ cồn.

- Nếu say và nôn mửa, cần đặt người say nằm nghiêng, giữ đường thở thông thoáng để tránh sặc, đồng thời theo dõi sát và đưa đi cấp cứu nếu có dấu hiệu nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ