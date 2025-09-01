Nam giới lâu ngày không quan hệ có sao không?

Theo các bác sĩ chuyên khoa nam học, tinh trùng được sản xuất liên tục trong tinh hoàn. Sau đó, chúng được đưa đến mào tinh để tiếp tục “trưởng thành” và chờ được phóng ra ngoài. Nếu nam giới không xuất tinh trong một thời gian dài, lượng tinh trùng dư thừa sẽ tự thoái hóa, được cơ thể hấp thu lại.

Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể nam giới không hề bị “ứ đọng” hay “suy kiệt” vì tinh trùng không được xuất ra . Nói cách khác, chuyện không quan hệ trong một khoảng thời gian sẽ không trực tiếp làm đàn ông yếu đi.

Tuy nhiên, y học cũng chỉ ra rằng, nếu kéo dài tình trạng “không quan hệ” hoặc không xuất tinh quá lâu, nam giới có thể gặp một số vấn đề:

- Chất lượng tinh trùng giảm nhẹ : Một số nghiên cứu cho thấy, khi không xuất tinh quá lâu, quá trình “tái tạo” tinh trùng có thể chậm lại, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng.

- Cảm giác mệt mỏi, uể oải : Nhiều người đàn ông phản ánh họ dễ rơi vào trạng thái mất năng lượng, suy giảm sức đề kháng. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết đây chủ yếu đến từ áp lực tâm lý, căng thẳng, ức chế cảm xúc , chứ không phải do tinh trùng “tích tụ”.

- Ảnh hưởng tâm lý và chức năng sinh lý : Lâu ngày không quan hệ có thể khiến nam giới nảy sinh lo âu, dễ rơi vào trạng thái buồn chán, thậm chí dẫn đến rối loạn cương dương hoặc xuất tinh sớm.

Có cần “giải phóng” thường xuyên?

Các chuyên gia khẳng định không có quy định nào bắt buộc nam giới phải quan hệ với tần suất nhất định để khỏe mạnh .

Trong nhiều trường hợp đặc biệt như vận động viên trước thi đấu, người đang tu tập hoặc điều trị bệnh, việc “không quan hệ” một thời gian hoàn toàn không gây hại.

Quan trọng hơn, sức khỏe tình dục và sức khỏe tổng thể phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn uống, vận động, giấc ngủ, quản lý căng thẳng hơn là chuyện quan hệ ít hay nhiều.

Lời khuyên từ bác sĩ

- Không cần lo lắng thái quá nếu trong một thời gian bạn không quan hệ tình dục.

- Lắng nghe cơ thể và cảm xúc của chính mình : Nếu thấy căng thẳng, áp lực vì chuyện “cấm dục”, hãy tìm cách cân bằng qua thể thao, nghỉ ngơi, hoặc chia sẻ cùng bạn đời.

- Nếu xuất hiện các triệu chứng như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, đau tức vùng sinh dục… nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa nam học để được tư vấn kịp thời .

Tóm lại, nam giới không “xuống sức” chỉ vì không quan hệ lâu ngày , nhưng việc kéo dài quá lâu có thể ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống sinh lý. Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì một lối sống khoa học, cân bằng thể chất lẫn tinh thần, thay vì lo sợ những lời đồn thổi thiếu căn cứ.

Nguồn và ảnh: Sohu