Nam giới khỏe "chuyện ấy" thường có 3 đặc điểm này ở tính cách

Một nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Queensland (Australia) đã phát hiện rằng khả năng giường chiếu của nam giới không chỉ phụ thuộc vào thể lực hay hormone như nhiều người vẫn nghĩ. Sau khi phân tích dữ liệu từ hơn 3.000 nam giới trong Khảo sát Tình dục Australia năm 2016, các nhà nghiên cứu nhận thấy tính cách - điều tưởng như không liên quan tới “chuyện ấy” - lại đóng vai trò quan trọng trong tần suất “yêu” của nam giới.

3 đặc điểm tính cách của nam giới khỏe “chuyện ấy”

Nghiên cứu trên đã chỉ ra 3 đặc điểm tính cách của một nam giới tuyệt vời trong "chuyện ấy".

Tính cách cũng có thể ảnh hưởng tới khả năng làm "chuyện ấy" của nam giới (Ảnh minh họa).

Điểm đầu tiên là tính hướng ngoại. Những người đàn ông cởi mở, thích giao tiếp và dễ kết nối có xu hướng “yêu” nhiều hơn. Đồng thời, nhóm này cũng chủ động hơn trong việc duy trì sự thân mật. Chính điều này khiến đời sống chăn gối của họ trở nên phong phú và đều đặn hơn.

Tiếp đến là sự tận tâm, một đặc điểm có vẻ không liên quan tới “chuyện ấy” nhưng lại được phụ nữ đánh giá rất cao. Một người đàn ông biết quan tâm, có trách nhiệm và để ý tới cảm xúc của đối phương tạo ra cảm giác an toàn và tin cậy. Những mối quan hệ bền vững thường kéo theo đời sống chăn gối hòa hợp.

Đặc điểm thứ ba là sự ổn định cảm xúc. Đây là yếu tố then chốt giúp phụ nữ cảm thấy được trân trọng và yên tâm khi ở cạnh một người đàn ông. Chuyên gia trị liệu hôn nhân - gia đình người Mỹ Bianca Rodriguez lý giải: “Phụ nữ muốn cảm thấy an toàn, họ muốn cảm xúc của mình được nâng niu. Họ cũng thường chọn những người đàn ông cho họ cảm nhận được sự ổn định và muốn gắn bó lâu dài”. Điều này cho thấy khi niềm tin được xây dựng, sự kết nối trong “chuyện ấy” cũng mạnh mẽ hơn.

Tính cách ảnh hưởng mạnh đến “chuyện ấy” của nam giới

Kết quả nghiên cứu chứng minh tính cách có tác động lớn hơn tới đời sống tình dục của nam giới so với nữ giới. Ở phụ nữ, tính cách hòa đồng là yếu tố liên quan tới tần suất làm “chuyện ấy”. Trong khi đó ở nam giới, sự kết hợp của ba đặc điểm nói trên tạo nên lợi thế rõ rệt.

Stephen Whyte, một tác giả của nghiên cứu trên, nhận định: “Sự đa dạng trong các đặc điểm tính cách của nam giới và cách chúng kết hợp với nhau có thể đem lại lợi thế nhất định về mặt thu hút sinh học”.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy sức hấp dẫn trong “chuyện ấy” không chỉ đến từ vẻ ngoài hay bản năng mà còn ở cách đàn ông giao tiếp, quan tâm và khiến đối phương cảm thấy an toàn. Ba đặc điểm tính cách tưởng chừng đơn giản ấy lại chính là chìa khóa giúp họ duy trì đời sống lứa đôi hòa hợp và bền chặt.

Nguồn: New York Post