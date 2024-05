Nam giới đạt đỉnh cao tình dục ở độ tuổi nào?

Trong 2 cuốn sách “Sexual Behavior in the Human Male” (tạm dịch: Hành vi tình dục ở nam giới) và “Sexual Behavior in the Human Female” (tạm dịch: Hành vi tình dục ở nữ giới), cố giáo sư Alfred Kinsey, nhà nghiên cứu về Tình dục, Giới và Sinh sản đã viết rằng đàn ông và phụ nữ đạt đỉnh cao tình dục ở các giai đoạn khác nhau. Trong đó, đàn ông chủ yếu đạt đỉnh cao tình dục ở độ tuổi 20.

Tuy nhiên nhận định này không phải lúc nào cũng đúng. Trên thực tế, đỉnh cao tình dục của nam giới phải được xét trên nhiều khía cạnh khác nhau chẳng hạn như ham muốn tình dục, tần suất làm “chuyện ấy” và mức độ thỏa mãn với chuyện tình dục.

Ham muốn tình dục đạt đỉnh ở độ tuổi nào?

Ở nam giới, nồng độ testosterone đạt đỉnh ở tuổi 18-20, do đó ở độ tuổi này, nam giới có ham muốn mạnh nhất. Khi tuổi tác tăng lên nồng độ testosterone trong cơ thể dần bị suy giảm, gây ảnh hưởng tới ham muốn tình dục. Lúc này, họ dễ mắc các vấn đề như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương hơn.

Ham muốn tình dục của nam giới đạt đỉnh ở độ tuổi 20. (Ảnh minh họa)

Tần suất quan hệ tình dục đạt đỉnh ở độ tuổi nào?

Theo nghiên cứu của Viện Kinsey, Mỹ, nơi chuyên nghiên cứu về tình dục, sinh sản và giới tính, nam giới trong độ tuổi 18-29 tuổi quan hệ tình dục nhiều nhất, trung bình 112 lần mỗi năm (tương đương 2 lần/ tuần). Nam giới từ 30-39 tuổi quan hệ tình dục khoảng 86 lần mỗi năm (tương đương 1,6 lần/tuần). Những người trong độ tuổi 40-49 có tần suất quan hệ tình dục 69 lần/năm, trong khi con số này ở những người trong độ tuổi từ 50 trở lên là 52 lần/năm. Như vậy, tần suất làm “chuyện ấy” giảm dần khi tuổi tác tăng lên.

Mức độ thỏa mãn của nam giới với hoạt động tình dục

Mức độ thỏa mãn với hoạt động tình dục bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Nghiên cứu cho thấy sức khỏe thể chất và tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ hài lòng về hoạt động tình dục.

Nhiều người cho rằng mức độ thỏa mãn của nam giới với “chuyện ấy” giảm dần khi tuổi tác tăng lên vì đây là thời điểm sức khỏe tổng thể và chức năng tình dục của nam giới có xu hướng suy giảm. Tuy nhiên, nam giới ở tuổi 40-50 vẫn có thể đạt được mức độ thỏa mãn với chuyện tình dục như ở độ tuổi 30.

Lý do là vì tuổi tác thường đi kèm với kinh nghiệm, chẳng hạn như cách truyền đạt kỳ vọng với nửa kia và kinh nghiệm giải quyết các vấn đề phát sinh trong khi quan hệ tình dục. Do đó, ở độ tuổi 40-50, nếu nam giới duy trì được sức khỏe thể chất tốt bằng cách tập luyện thể thao, ăn uống điều độ họ vẫn hoàn toàn đạt được sự thỏa mãn khi quan hệ tình dục như lúc còn trẻ.

Nam giới vẫn có thể đạt được mức độ thỏa mãn với hoạt động tình dục như khi còn trẻ. (Ảnh minh họa)

Nam giới đạt đỉnh cao tình dục ở độ tuổi nào?

Trên thực tế, đời sống tình dục của nam giới có thể viên mãn hơn theo năm tháng. Ở độ tuổi 20, nam giới có ham muốn tình dục mạnh mẽ, dễ đạt cực khoái hơn. Tuy nhiên ngay cả khi lớn tuổi, nam giới vẫn có thể thăng hoa trong chuyện ấy vì họ có kinh nghiệm phong phú hơn. Trải nghiệm này sẽ giống như việc thưởng thức một loại rượu ngon được ủ lâu năm.