Nam giáo sư nhận tin đoạt "giải Nobel Toán học" khi đang đọc tiểu thuyết ngôn tình

Sở thích với ngôn tình và anime của người đàn ông này không giống hình dung thường thấy về một giáo sư Toán.

Ngày 23/7 vừa qua , tại Đại hội Toán học Thế giới ở Philadelphia, Mỹ, Đặng Dục cùng người bạn học cùng khóa Vương Hồng được xướng tên là 2 trong 4 chủ nhân Huy chương Fields năm nay, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng có nhà toán học mang quốc tịch Trung Quốc được vinh danh. Nhưng ngay sau đó, chuyện gây bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội Trung Quốc lại không phải công trình toán học của anh mà là hình ảnh một vị giáo sư mê anime hết mình.

Đặng Dục tại lễ trao giải Fields năm 2026 ở Philadelphia, Mỹ (Ảnh: Xinhua News)

Chuẩn bị làm kỳ thủ chuyên nghiệp trước khi rẽ sang Toán học

Đặng Dục sinh năm 1989 tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Được biết, tình yêu với những con số của anh bắt đầu từ nhỏ, khi cha anh thường ra những bài toán tổ hợp nho nhỏ mỗi lần cả nhà đi leo núi hay dã ngoại.

Nhưng ít ai biết rằng, trước khi gắn bó hẳn với Toán học, Đặng Dục từng suýt trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp, khi tham gia kỳ thi định đẳng cấp toàn quốc năm 2001. Chỉ thiếu chút nữa là anh đạt chuẩn lên chuyên nghiệp, cùng thời với kỳ thủ Chu Duệ Dương, người sau này trở thành kỳ thủ cửu đẳng vô địch thế giới.

Năm 2007, Đặng Dục được tuyển thẳng vào Học viện Khoa học Toán học, Đại học Bắc Kinh, cùng khóa với Vương Hồng dù khi đó hai người chưa thân thiết. Đến năm 2009, anh chuyển sang học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ, rồi nhận bằng tiến sĩ Toán học tại Đại học Princeton năm 2015 dưới sự hướng dẫn của giáo sư Alexandru Ionescu, người nổi tiếng khắt khe với từng chi tiết nhỏ trong mỗi chứng minh. Hiện Đặng Dục là giáo sư tại Đại học Chicago, Mỹ.

Giáo sư Toán học vừa nhận giải Fields này từng suýt trở thành kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp (Ảnh: JFDaily)

Lời giải cho bài toán 125 năm của Hilbert

Công trình đưa tên tuổi Đặng Dục vào danh sách chủ nhân Fields năm nay là lời giải cho một phần của Bài toán thứ sáu trong danh sách 23 bài toán nổi tiếng do nhà toán học Đức David Hilbert đặt ra từ năm 1900. Cùng các cộng sự, anh lần đầu tiên chứng minh một cách chặt chẽ toàn bộ chuỗi logic đi từ hệ hạt vi mô đến phương trình Boltzmann ở cấp độ vĩ mô, từ đó suy ra được các phương trình vật lý kinh điển như phương trình khí lý tưởng hay phương trình Euler trong thủy động lực học.

Công trình dài gần 200 trang được đăng trên tạp chí Annals of Mathematics, một trong những tạp chí Toán học uy tín nhất thế giới, sau hơn một năm chỉnh sửa theo góp ý của các nhà phản biện. Tại buổi họp báo sau lễ trao giải, Đặng Dục nói việc được xướng tên cùng những nhà toán học vĩ đại mà anh từng ngưỡng mộ là một vinh dự lớn lao, không chỉ với riêng anh mà còn với toàn bộ lĩnh vực xác suất.

Vị giáo sư có cốc uống nước in hình nhân vật anime

Ngay sau khi tin đoạt giải Fields được công bố, cư dân mạng Trung Quốc phát hiện trong đoạn video giới thiệu chính thức, chiếc cốc trên bàn làm việc của Đặng Dục in hình nhân vật Saeki Sayaka trong bộ anime Bloom Into You, còn trên bàn máy tính đặt 2 mô hình nhân vật Hakurei Reimu và Alice Margatroid từ series game Touhou Project. Tài khoản Zhihu - nền tảng hỏi đáp lớn nhất nhì của Trung Quốc của anh, với hơn 100 câu trả lời tích lũy suốt hơn 10 năm, cũng bất ngờ trở thành từ khóa nóng, được cư dân mạng đặt biệt danh thân mật là "Đặng Thần".

Vị giáo sư thiên tài này sở hữu những sở thích rất... "bình dân" (Ảnh: ScienceNet)

Khi được hỏi về khoảnh khắc nhận tin đoạt giải hồi tháng 1/2026, Đặng Dục kể lúc đó anh đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Đọc xong email thông báo từ Liên minh Toán học Quốc tế, anh lại quay lại... đọc tiếp cho hết truyện.

Anh từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng nếu không làm toán học, có lẽ anh sẽ trở thành một nhà văn khoa học viễn tưởng. Lý do là bởi bản thân anh yêu thích thơ ca, truyện, cờ vây, bóng đá và mọi thứ đẹp đẽ, cuốn hút.

Ngoài Toán học và anime, Đặng Dục còn là fan cuồng nhiệt của đội tuyển Tây Ban Nha và tiền đạo Messi. Anh cũng thẳng thắn thừa nhận từng trải qua giai đoạn hoang mang nghề nghiệp vào những năm 2017, 2018 khi loay hoay giữa nhiều hướng nghiên cứu chưa tìm ra kết quả ưng ý, trước khi tìm được hướng đi khiến anh tự tin trở lại.

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