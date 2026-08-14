Nam doanh nhân 47 tuổi suy thận giai đoạn cuối vì 1 hành động rất nhiều người "quen tay" mỗi khi đau đầu

"Thoải mái nhất thời nhưng phá thận về sau" là những gì bác sĩ nói về thói quen tự ý dùng thuốc giảm đau mỗi khi đau đầu ở nam doanh nhân này. Thuốc vốn để chữa bệnh, đừng biến nó thành mầm bệnh!

Do tính chất công việc bận rộn, thường xuyên phải di chuyển giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục, một doanh nhân 47 tuổi (sống tại Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc) liên tục phải chịu đựng những cơn đau đầu mãn tính hành hạ. Để cắt nhanh cơn đau và duy trì công việc cường độ cao, anh chọn giải pháp ngắn nhất: Tự ra hiệu thuốc mua các loại thuốc giảm đau không kê đơn về uống.

Sự tiện lợi ấy biến thành thói quen "quen tay" suốt gần một năm trời. Mỗi khi đầu đau hay cơ thể mệt mỏi, nam doanh nhân này lại tự ý uống thuốc mà không hề có sự chỉ định của y bác sĩ. anh luôn đinh ninh: "Ai cũng như mình".

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Thế nhưng, cơn đau đầu càng về sau càng khó kiểm soát bằng thuốc giảm đau thông thường. Bệnh đau đầu không những không dứt điểm mà sức khỏe của anh bắt đầu xuống dốc không phanh. Cơ thể xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như chân tay sưng phù, lượng nước tiểu sụt giảm nghiêm trọng, cơ thể luôn trong trạng thái kiệt sức.

Cơ thể ra sức phát đi các tín hiệu "cầu cứu" là thế nhưng nam doanh nhân này vẫn chủ quan, ưu tiên công việc. Chỉ đến khi một cơn hen suyễn kịch phát gây khó thở dữ dội đến mức không thể thở nổi, anh mới rụng rời nhờ cấp dưới đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), kết quả xét nghiệm khiến các bác sĩ phải xót xa. Nam doanh nhân này đã rơi vào tình trạng suy thận giai đoạn cuối. "Bộ lọc của cơ thể" đã suy kiệt hoàn toàn, khiến độc tố tích tụ nặng nề và anh bắt buộc phải tiến hành chạy thận nhân tạo ngay lập tức để giữ lại mạng sống.

Theo bác sĩ chuyên khoa Thận Lâm Dĩnh Trí (Lin Ying-zhi) tại bệnh viện, việc lạm dụng thuốc không kể đơn để giải quyết những tình trạng như đau đầu, đau bụng kinh hay đau mỏi cơ xảy ra rất thường xuyên trong cuộc sống hiện đại. Rất nhiều người có tâm lý ngại đi khám, tự biến mình thành bác sĩ bằng cách ra nhà thuốc mua thuốc theo cảm tính. Tuy nhiên, việc lạm dụng các dòng thuốc này kéo dài chính là con đường ngắn nhất dẫn đến suy thận cùng nhiều bệnh tật nguy hiểm khác.

Bác sĩ Lâm phân tích rõ 2 nhóm thuốc giảm đau phổ biến đang bị lạm dụng nghiêm trọng nhất hiện nay, trực tiếp châm ngòi cho biến chứng suy thận như sau:

- Nhóm chứa Acetaminophen (Paracetamol): Nếu tự ý dùng liều cao hoặc kéo dài ngày sẽ nhanh chóng tích tụ độc tố, gây hủy hoại tế bào gan và gián tiếp ảnh hưởng xấu đến chức năng lọc của cơ thể.

- Nhóm chống viêm không steroid (NSAID như Ibuprofen): Việc lạm dụng sẽ trực tiếp làm co mạch máu nuôi thận, giảm lưu lượng máu đến bộ lọc, gây ra tình trạng viêm thận kẽ, tổn thương dạ dày và đẩy nhanh tiến trình suy thận cấp hoặc suy thận mãn tính.

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Trong trường hợp của nam doanh nhân 47 tuổi, việc nạp thuốc giảm đau chứa Acetaminophen liên tục suốt 1 năm đã âm thầm tàn phá nhu mô thận. Nguy hiểm hơn, ngay cả khi cơ thể đã phát ra các tín hiệu cầu cứu như phù nề chân tay hay giảm tiểu tiện, anh vẫn chủ quan tiếp tục uống thuốc và còn uống quá liều. Chính sự thiếu hiểu biết này đã biến tổn thương nhẹ thành suy thận vĩnh viễn không thể phục hồi.

Giờ đây, anh nằm trên giường bệnh nhưng vẫn đau đáu về những công việc còn dang dở. Mặc dù tính mạng thoát được nguy hiểm một lần nhưng cả quãng đời sau này anh phải sống nhờ lọc máu (chạy thận nhân tạo), hoặc ghép thận nếu đủ điều kiện. Anh cho biết mình rất hối hận nhưng không dám chắc nếu được cho một cơ hội "giá như" quay trở về quá khứ thì có làm khác được hay không. Điều này khiến các bác sĩ vừa thương vừa giận, chỉ còn biết thở dài.

Cảnh báo 5 dấu hiệu sớm nhất của suy thận dễ bị bỏ qua

Theo ông Chu Nghi Nhân (Chu Yi-jen), Phó Giám đốc Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), căn bệnh suy thận vốn được coi là "sát thủ âm thầm" vì ở giai đoạn đầu tổn thương diễn tiến rất "kín kẽ". Tại địa phương này, ước tính có khoảng 2 triệu người đang đối mặt với các tổn thương thận nhưng phần lớn không hề hay biết, chỉ đến khi biến chứng suy thận bùng phát nghiêm trọng mới hốt hoảng cứu chữa.

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Để tránh rơi vào kịch bản tồi tệ phải gắn liền với máy chạy thận hay lọc màng bụng cả đời, các bác sĩ Chu khuyến cáo mỗi người cần nâng cao cảnh giác nếu nhận thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sau:

- Nước tiểu xuất hiện nhiều bọt lâu tan, lượng nước tiểu giảm đáng kể.

- Sưng phù dai dẳng ở vùng chân, cổ chân hoặc mí mắt.

- Huyết áp tăng cao đột ngột và khó kiểm soát.

- Cơ thể thiếu máu, da dẻ xanh xao.

- Thường xuyên mệt mỏi, suy nhược kéo dài không rõ nguyên nhân.

Một lần nữa, ông nhấn mạnh, thuốc giảm đau chỉ là giải pháp tạm thời và bắt buộc phải dùng đúng liều lượng, đúng thời gian theo hướng dẫn của chuyên gia y tế. Mọi hành vi tự ý mua và dùng thuốc vô tội vạ mỗi khi đau nhức đều có thể khiến bạn phải trả giá bằng hàng loạt bệnh tật từ dạ dày, suy thậnm suy gan, ung thư.... vô cùng tàn khốc. Hãy khám sứ khỏe định kỳ để phát hiện sớm những tổn thương của cơ thể và nhớ rằng, thuốc là để chữa bệnh, đừng biến nó thành mầm bệnh!

Nguồn và ảnh: Health LTN, China Times