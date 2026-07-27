Nam diễn viên nổi tiếng vừa chi gần 2 tỷ đồng mua vàng

Anh cho biết số vàng nguyên chất này dùng làm quà cho toàn bộ ê kíp đang làm việc cùng.

Sau khi bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động chính thức khép lại, So Ji Sub tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông Hàn Quốc nhờ hành động tri ân đặc biệt dành cho ê kíp sản xuất. Nam diễn viên được cho là đã chuẩn bị quà tặng là vàng nguyên chất cho khoảng 300 diễn viên và nhân viên hậu trường như lời cảm ơn sau quá trình đồng hành cùng dự án.

“Truyền thống tặng vàng” hào phóng

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 27/7, sau khi bộ phim phát sóng tập cuối vào ngày 25/7, So Ji Sub đã chi khoảng 100 triệu won (tương đương 1,8 tỷ VNĐ) từ tiền cá nhân để mua vàng làm quà cho toàn bộ ê kíp.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều thành viên đoàn phim cũng chia sẻ hình ảnh món quà nhận được. Mỗi thỏi vàng nặng 1 gram được đặt trong hộp riêng, kèm theo một bức thư viết tay do chính So Ji Sub gửi đến từng người.

Trong lá thư, nam diễn viên bày tỏ lòng biết ơn đối với những cộng sự đã góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Anh viết rằng việc được đồng hành cùng mọi người là niềm hạnh phúc và sự xúc động lớn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã âm thầm cống hiến ở từng vị trí để Đặc vụ Kim tái khởi động có thể hoàn thành và đến với khán giả.

Đây không phải lần đầu So Ji Sub gây chú ý với cách tri ân đặc biệt này. Trước đó, sau khi hoàn tất quá trình ghi hình series Netflix Mercy for None, phát hành vào tháng 6/2025, anh cũng từng tự bỏ tiền túi mua nửa chỉ vàng tặng mỗi thành viên trong ê kíp hậu trường.

Khi chia sẻ về thói quen này, So Ji Sub cho biết mỗi lần kết thúc một dự án, anh đều cố gắng chuẩn bị một món quà để gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành. Nam diễn viên cũng tiết lộ nhiều người từng nghĩ đó là quà do nhà tài trợ cung cấp, nhưng thực tế đều được anh tự chi trả.

Theo So Ji Sub, anh mong mọi người giữ món quà như một kỷ niệm. Trong trường hợp gặp khó khăn về tài chính sau này, họ vẫn có thể bán số vàng đó để trang trải cuộc sống.

Nam diễn viên cũng không quên pha trò về "truyền thống" tặng vàng của mình. Anh hài hước cho biết việc chọn vàng không phải là quy tắc bắt buộc và nếu sau này chỉ đảm nhận những vai diễn nhỏ hơn, có lẽ anh sẽ phải chuyển sang tặng bạc thay thế.

Đặc vụ Kim tái khởi động là bộ phim hành động mang màu sắc báo thù, kể về hành trình của một người cha tưởng chừng bình thường nhưng buộc phải trở thành chiến binh nguy hiểm để giải cứu cô con gái duy nhất khỏi vòng xoáy hiểm nguy.

Ngay từ khi lên sóng, tác phẩm đã tạo được sức hút lớn tại Hàn Quốc. Tập cuối phát sóng ngày 25/7 đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc 23% theo số liệu của Nielsen Korea, qua đó trở thành bộ phim truyền hình có rating cao nhất Hàn Quốc trong năm. Không chỉ thành công ở thị trường nội địa, phim còn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quốc tế trên Netflix, đặc biệt ở bảng xếp hạng các tác phẩm không nói tiếng Anh.

Sau khi bộ phim khép lại, So Ji Sub gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng dự án. Nam diễn viên chia sẻ Đặc vụ Kim tái khởi động là kết quả của sự nỗ lực và tâm huyết từ cả một tập thể. Anh bày tỏ lòng biết ơn tới đạo diễn, biên kịch cùng toàn bộ ê kíp đã làm việc bền bỉ, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thiện tác phẩm.

Việc khép lại hành trình phát sóng với mức rating 23% được xem là cái kết trọn vẹn cho bộ phim, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của So Ji Sub trong dòng phim hành động sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

“Nam thần trung niên” sở hữu hôn nhân viên mãn

Sau gần 30 năm hoạt động trong làng giải trí, So Ji Sub vẫn giữ vững sức hút trên cả màn ảnh nhỏ lẫn điện ảnh. Sở hữu gương mặt nam tính cùng ánh mắt trầm buồn đặc trưng, tài tử sinh năm 1977 được xem là một trong những biểu tượng của dòng phim Hàn Quốc. Nhiều khán giả còn ưu ái gọi anh là "nam thần trung niên" hay ví von là một trong những "tài sản quốc dân" của làn sóng Hallyu nhờ sức ảnh hưởng bền bỉ suốt nhiều thập kỷ.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của So Ji Sub cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh gặp MC Jo Eun Jung, người kém mình 17 tuổi, trong một buổi phỏng vấn vào năm 2018. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, cả hai âm thầm đăng ký kết hôn vào năm 2020 thay vì tổ chức hôn lễ rình rang.

Dù rất kín tiếng về đời sống riêng, So Ji Sub hiếm hoi chia sẻ cảm nhận về hôn nhân trong một cuộc phỏng vấn. Nam diễn viên cho biết mức độ hài lòng với cuộc sống sau khi lập gia đình lên tới "1.000%", cho thấy anh đang tận hưởng những ngày tháng viên mãn bên người bạn đời. Chính sự giản dị và kín đáo của cặp đôi cũng khiến họ được nhiều người xem là một trong những chuyện tình đẹp của showbiz Hàn.

Không chỉ gây ấn tượng bằng sự nghiệp và đời sống cá nhân, So Ji Sub còn sở hữu ngoại hình nổi bật. Với chiều cao 1,82 m cùng thân hình cân đối, anh từng là vận động viên bơi lội của Trung tâm Huấn luyện quốc gia Taereung. Trong thời gian thi đấu, nam diễn viên giành được huy chương đồng ở một giải bơi cấp quốc gia và từng được tuyển vào Đại học Thể thao Hàn Quốc.

Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, So Ji Sub khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Sau khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, anh vẫn duy trì niềm đam mê thể thao, đặc biệt là bơi lội. Nhờ nền tảng thể lực tốt cùng chế độ rèn luyện đều đặn, tài tử nhiều lần gây chú ý khi xuất hiện trên các tạp chí với vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, trở thành hình mẫu quý ông phong độ của làng giải trí Hàn Quốc.