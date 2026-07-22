Nam diễn viên nổi tiếng vừa bị tai nạn xe

Thông tin này đã khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Theo hãng tin NEWSIS ngày 22, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h56 ngày 19 trên một tuyến đường tại Jeju. Thành viên nhóm nhạc Block B kiêm diễn viên PO (33 tuổi, tên thật Pyo Ji-hoon) đang băng qua đường thì xảy ra va chạm với một chiếc sedan do một người đàn ông họ A điều khiển.

Cảnh sát Hàn Quốc hiện vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy tài xế không có dấu hiệu vi phạm như lái xe trong tình trạng say xỉn hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và đưa nam nghệ sĩ đến khoa cấp cứu của một bệnh viện đa khoa ở thành phố Jeju.

Nguồn tin cho biết PO bị chấn thương ở tay, đầu gối cùng một số vị trí khác trên cơ thể. Tuy nhiên, các vết thương không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến tính mạng.

Về hoạt động nghệ thuật, PO vừa ghi dấu ấn với vai diễn Bong Geun-dae trong loạt phim gốc "Teach You a Lesson" của Netflix. Bộ phim nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả quốc tế và hiện nằm trong nhóm những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc có thành tích nổi bật nhất trên nền tảng này.

Từng là idol Kpop, giờ tỏa sáng ở lĩnh vực diễn xuất

Sự trở lại của P.O với vai diễn trong Teach You a Lesson khiến tên tuổi của anh được khán giả nhắc đến nhiều hơn. Cùng với hiệu ứng từ tác phẩm, những sân khấu thời còn hoạt động cùng Block B cũng được người hâm mộ chia sẻ trở lại.

Tên thật là Pyo Ji-hoon, sinh năm 1993, P.O ra mắt cùng Block B vào năm 2011. Nhóm nhanh chóng tạo dựng dấu ấn nhờ phong cách hip-hop nổi loạn, cá tính, khác biệt so với phần lớn các nhóm nhạc nam cùng thời. Trong đội hình, P.O đảm nhận vị trí rapper kiêm em út.

Dù không phải gương mặt nổi bật nhất của Block B, P.O vẫn sở hữu dấu ấn riêng nhờ chất giọng rap trầm, dày và hơi khàn. Trong các bản hit như Very Good, HER, Toy hay NalinA, phần thể hiện của anh không quá nhiều nhưng luôn đủ để tạo điểm nhấn. Hình ảnh một rapper có vóc dáng cao lớn, phong thái mạnh mẽ cùng chất giọng đặc trưng giúp P.O dễ được nhận diện giữa đội hình bảy thành viên.

Bên cạnh các hoạt động chung, P.O còn tham gia Block B BASTARZ cùng B-Bomb và U-Kwon. Đây là nhóm nhỏ mang màu sắc gai góc và phóng khoáng hơn, đồng thời tạo điều kiện để anh có thêm "đất diễn" so với khi hoạt động trong đội hình đầy đủ. Dù không đạt sức lan tỏa quá lớn trên thị trường, giai đoạn này giúp P.O thể hiện rõ cá tính âm nhạc và khẳng định bản sắc riêng.

Nam nghệ sĩ cũng từng phát hành một số sản phẩm cá nhân như MEN'z NIGHT, Comme des Garçons hay Promise kết hợp cùng MINO. Những dự án này cho thấy anh vẫn nghiêm túc theo đuổi âm nhạc, song trong bối cảnh thị trường Kpop cạnh tranh khốc liệt, P.O chưa tạo được sức bật mạnh về mặt danh tiếng với tư cách ca sĩ solo.

Thay vào đó, anh dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giải trí và diễn xuất. P.O liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và ghi dấu ấn qua các bộ phim như Hotel Del Luna, Good Partner và gần đây nhất là Teach You a Lesson. Nếu sự nghiệp idol của anh không quá rực rỡ, thì chính diễn xuất lại trở thành bước ngoặt giúp P.O đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển bền vững hơn trong sự nghiệp.

(Tổng hợp)