Nam diễn viên đình đám VTV nói thẳng về đạo diễn

Mới đây, chương trình Không phải bàn đã lên sóng với khách mời là Doãn Quốc Đam – nam diễn viên đang nổi đình đám qua loạt phim truyền hình giờ vàng VTV.

Tại chương trình tuần này, Doãn Quốc Đam đã chia sẻ về nghề nghiệp: "Ngay cả việc tôi đóng phim truyền hình, tôi cũng đang dùng lối diễn điện ảnh chứ không dùng lối diễn truyền hình.

Doãn Quốc Đam

Bản chất của phim truyền hình là dùng nhiều lời thoại, thoại rất nhiều. Bình thường, khi làm các dự án phim truyền hình, bao giờ tôi cũng hỏi rằng cái này có cần thoại không. Nếu có thể diễn được bằng mắt, hành động hay diễn bằng bất cứ thứ gì trên cơ thể, thì tôi không cần nói nữa.

Ví dụ, chỉ cần một cái đập tay lên bàn, không cần lấy mặt diễn viên cũng đã đủ để lột tả cảm xúc. Vì vậy, khi làm phim truyền hình tôi cũng áp dụng điều đó. Tôi không phân định rằng làm phim truyền hình thì phải diễn thế nào, phim điện ảnh thì diễn ra sao. Tôi hòa chung làm một.

Tất nhiên, việc điều chỉnh của đạo diễn là đương nhiên. Mỗi khi nhận kịch bản, tôi thường không làm đúng 100% theo nó. Có những nhân vật tôi đưa thêm các chi tiết trong "ngân hàng nhân vật" của tôi vào.

Tôi thường quan sát đời sống, thấy cái gì hay hay là sẽ ghi nhớ lại vào một quyển sổ. Tới khi nhận dự án, tôi sẽ suy nghĩ xem nhân vật này có nên đưa chi tiết nọ chi tiết kia vào không.

Lúc đó, tôi sẽ bàn với đạo diễn. Đương nhiên, việc thoại hay không thoại là sự thuyết phục giữa cả hai. Tôi phải thuyết phục đạo diễn và đạo diễn cũng phải thuyết phục tôi rằng cái ý của đạo diễn là đúng.

Nếu tôi thấy ý của đạo diễn không thỏa đáng, tôi sẽ không làm. Làm phim là nghề đồng sáng tạo, phải tôn trọng lẫn nhau. Đạo diễn không có quyền áp đặt và tôi cũng rất dị ứng làm việc với những đạo diễn có cái tôi cá nhân quá cao, áp đặt mọi người làm theo ý mình. Cái đó gọi là tối tạo chứ không phải sáng tạo nữa".

Doãn Quốc Đam là nam diễn viên thực lực sinh năm 1988, quê Thái Nguyên, được mệnh danh là "tắc kè hoa" của màn ảnh VTV. Anh nổi tiếng với khả năng biến hóa đa dạng trong từng vai diễn, không ngại thử sức với cả chính diện lẫn phản diện.

Khán giả biết đến anh qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các bộ phim giờ vàng đình đám, tiêu biểu là vai Cảnh "soái ca" trong Quỳnh búp bê, vai Fedora/Long Nhật phức tạp trong Mê cung, mang về cho anh giải Cánh Diều Vàng.

Anh còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai Mến "nát" trong Phố trong làng (thậm chí cạo trọc đầu vì vai diễn), vai Phúc trong Hướng dương ngược nắng, hay gần đây là Tuấn "nháy" trong Đấu trí và Đức trong Gia đình mình vui bất thình lình.

Dù thường đóng vai phụ, vai thứ chính, Doãn Quốc Đam vẫn biết cách tạo ra sức hút riêng với lối diễn xuất tinh tế, chiều sâu tâm lý và ánh mắt biết nói.