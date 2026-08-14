Nằm chơi điện thoại 5 tiếng mỗi ngày, chàng trai 19 tuổi bị cục máu đông “bóp nghẹt” mạch máu, không thể đi lại suốt nửa tháng

Bác sĩ cảnh báo ngay cả người trẻ tuổi cũng có nguy cơ mắc huyết khối nếu thiếu vận động trong thời gian dài, vì điều này làm chậm lưu thông máu.

Theo truyền thông Trung Quốc, nam sinh này dành gần như toàn bộ thời gian ở nhà sau kỳ thi, trung bình hơn 5 tiếng mỗi ngày chơi điện thoại và chơi game. Cậu dành phần lớn thời gian nằm trên giường hoặc trên ghế sofa, hầu như không vận động. Khoảng 2 tuần trước, bắp chân phải của cậu bắt đầu sưng lên và to ra, kèm theo đau nhức dai dẳng, đặc biệt là khi đi lại.

Ban đầu, gia đình cho rằng đó chỉ là đau cơ do ngồi quá lâu và khuyên cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy nhiên, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, và cậu chỉ tìm đến sự trợ giúp y tế khi cơn đau trở nên không thể chịu đựng được. Sau khi khám, cậu được chẩn đoán mắc chứng huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới và được nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ điều trị giải thích rằng chàng thanh niên này có thể có tiền sử mắc chứng huyết khối, nghĩa là anh ta đã có nguy cơ bị đông máu cao hơn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do ngồi lâu. Ngay cả khi không có tiền sử di truyền, những người trẻ tuổi ngồi yên một chỗ trong thời gian dài vẫn dễ bị đông máu. Huyết khối tĩnh mạch đã trở thành bệnh tim mạch phổ biến thứ ba sau nhồi máu cơ tim và đột quỵ, và mức độ nghiêm trọng của nó không thể xem nhẹ.

Trước đây, huyết khối chủ yếu ảnh hưởng đến người cao tuổi, nhưng do lối sống và thói quen ăn uống không lành mạnh, bệnh này ngày càng ảnh hưởng đến người trẻ tuổi. Các chuyên gia khuyên mọi người nên đứng dậy và vận động nhẹ nhàng, đá chân sau mỗi một giờ hoặc nửa giờ nằm nghỉ trên giường, và tránh sử dụng điện thoại di động quá lâu vì có thể làm chậm lưu thông máu. Nếu không thể tránh khỏi việc nằm nghỉ lâu, có thể thực hiện các bài tập giãn cơ trên giường, chẳng hạn như gập và duỗi chân, điều này cũng có thể giúp ngăn ngừa huyết khối rất hiệu quả.

Mặc dù hầu hết các cục máu đông xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước, nhưng không phải là không thể biết liệu cơ thể bạn có nguy cơ hình thành cục máu đông hay không. Bác sĩ phẫu thuật tim người Đài Loan (Trung Quốc) Gan Zongben đã chia sẻ ba phương pháp tự kiểm tra tại nhà:

1. Đo nhiệt độ của các chi

- Bất kỳ bộ phận nào bị lạnh.

- Tồn tại sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa hai chi.

- Có sự khác biệt rõ rệt về độ dày giữa hai chi.

- Nếu hai trong số những điều mô tả trên đúng với bạn, bạn nên cảnh giác hơn, vì đó có thể là dấu hiệu của tắc nghẽn mạch máu sắp xảy ra.

2. Đo huyết áp

- Đây là cách khách quan nhất để chẩn đoán cục máu đông; tốt nhất là nên đo cả hai bàn tay.

- Nên tuân theo "quy tắc 722", nghĩa là đo nhiệt độ trong 7 ngày liên tiếp, mỗi ngày một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối, và mỗi lần đo hai lần.

- Nếu chênh lệch huyết áp giữa hai tay vượt quá 20 mmHg, tay có huyết áp thấp hơn có thể có nguy cơ bị tắc nghẽn hoặc thu hẹp mạch máu. Bạn nên đến gặp bác sĩ để được khám và kiểm tra.

Lưu ý: Nếu huyết áp của bạn bất thường, không cần quá lo lắng. Điều này có thể đơn giản là do lo lắng quá mức hoặc thiếu ngủ. Bạn có thể nghỉ ngơi 10 phút rồi đo lại.

3. Kiểm tra mạch

- Vị trí: Động mạch mu bàn chân ở cổ tay hoặc điểm cao nhất của bàn chân.

- Đặt nhẹ hai ngón tay lên vùng vừa đề cập; nếu không cảm nhận được mạch đập rõ rệt, bạn nên cẩn thận.

- Một số phụ nữ trẻ có thể không cảm nhận được mạch ở mu bàn chân, nhưng điều này không nhất thiết có nghĩa là họ có vấn đề về sức khỏe, hoặc có thể liên quan đến việc mạch máu của họ mỏng hơn.

Nguồn và ảnh: SkyPost