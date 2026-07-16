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Nam ca sĩ U60 đình đám một thời chuẩn bị đi bán cafe ở đường Ngô Thì Nhiệm đăng thông báo quan trọng

Li La
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Chia sẻ của nam ca sĩ U60 này nhận được sự quan tâm của nhiều người ái mộ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ một bức tâm thư dài trên trang cá nhân trước thời điểm khai trương chi nhánh thứ hai của quán Cà Phê Cà Pháo.

Theo chia sẻ, quán mới tọa lạc tại 27B Nguyễn Thông, góc đường Ngô Thì Nhậm (quận 3 cũ, TP.HCM). Nam ca sĩ cho biết quán sẽ tổ chức hai ngày mở bán thử (soft opening) vào 16 và 17/7.

Trong bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh hiểu bạn bè, đồng nghiệp, đối tác và người hâm mộ thường có thói quen gửi lẵng hoa chúc mừng mỗi dịp khai trương. Tuy nhiên, lần này nam ca sĩ mong mọi người lựa chọn một cách chúc mừng khác.

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời chuẩn bị đi bán cafe ở đường Ngô Thì Nhiệm đăng thông báo quan trọng- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng.

Anh viết: "Thay vì đặt kệ hoa từ 2 tới 7, 8 triệu, thậm chí 10 triệu... mình nên chọn giải pháp mua một hay hai voucher, mỗi voucher trị giá 500 ngàn thôi. Mình có thể tặng cho bạn bè sử dụng... Hạn sử dụng cả năm".

Lý giải việc không muốn nhận hoa chúc mừng, Đàm Vĩnh Hưng cho biết những lẵng hoa thường chỉ được trưng bày trong thời gian ngắn rồi phải dọn bỏ.

Anh bày tỏ: "Nhìn từng cái kệ hoa có tên bạn bè mình bưng đi vứt thật sự đau lòng! Vì vậy Hưng mới chọn giải pháp này".

Ở cuối bài viết, nam ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến các cửa hàng hoa vì quyết định của mình, đồng thời mong mọi người thông cảm.

"Xin cáo lỗi các shop hoa... vì tình chung giảm phần bày biện tạo ra nhiều vi khuẩn, côn trùng không bảo đảm cho môi trường quán lâu dài... Mong mọi người thấu hiểu và thông cảm nha".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với ý tưởng thay lẵng hoa chúc mừng bằng voucher vì vừa thiết thực, tránh lãng phí, vừa giúp chủ quán có thêm sự ủng hộ trong những ngày đầu kinh doanh.

Trấn Thành bức bối đăng status gần 300 chữ
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sao Việt

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Ngô Thì Nhiệm

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