Nam ca sĩ mua nhà 8 tỷ bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Quách Tuấn Du và ca sĩ Phương Trinh Jolie.



Gia đình em Diễm Quỳnh

Nhân vật gây xúc động tại chương trình tuần này là em Phạm Diễm Quỳnh (sinh năm 2011) hiện là học sinh lớp 9, Trường THCS Quang Trung, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau. Cha của em mất vì bệnh ung thư đại tràng cách đây hơn 10 năm. Hiện Diễm Quỳnh sống cùng mẹ – chị Nguyễn Mộng Thùy (sinh năm 1983) và em trai Nguyễn Thiên Ân (sinh năm 2019), đang học lớp 1.

Sau khi chồng qua đời, chị Thùy từng lập gia đình mới và sinh bé Thiên Ân nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Khi mang thai, chị bị chồng bỏ rơi, từ đó một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ.

Hàng ngày, chị Thùy làm bánh cam, bánh chuối nếp, bánh quai vạc để bán ở cổng trường và ngoài chợ buổi sáng. Để tăng thu nhập, chị còn lấy thêm bánh ít, bánh tét về bán. Trung bình mỗi ngày, chị kiếm được khoảng 100 ngàn đồng nhưng thu nhập bấp bênh.

Những ngày mưa gió, ba mẹ con phải ăn bánh thay cơm. Dù bệnh tật, chị Thùy vẫn cố gắng làm việc. Chị bị bướu, gút phải uống thuốc thường xuyên, mỗi lần khám tốn gần 500 ngàn đồng. Trên mặt chị còn có vết bớt lớn nhưng chưa có điều kiện chữa trị.

Ông bà ngoại của Diễm Quỳnh sống gần nhà, thường xuyên giúp đỡ, trông cháu và hỗ trợ ít tiền cho em đi học. Diễm Quỳnh là học sinh chăm ngoan, từng đạt danh hiệu Học sinh giỏi môn Giáo dục công dân. Em ước mơ trở thành công an để có thể lo cho mẹ và bảo vệ mọi người. Mỗi khi thấy mẹ đau bệnh, em chỉ mong mẹ khỏe mạnh để chờ ngày em trưởng thành có thể báo hiếu.

Bữa cơm của gia đình thường rất đạm bạc, hôm bán được hàng thì có thịt cá, còn khó khăn thì chỉ rau luộc chấm muối hoặc cơm chan nước lạnh. Mỗi sáng, Diễm Quỳnh dậy sớm phụ mẹ làm bánh trước khi đến trường. Dù cha mất từ khi còn nhỏ nhưng trong ký ức của em, cha luôn là người đàn ông điềm đạm, tình cảm. Đến nay, Diễm Quỳnh vẫn giữ bên mình chiếc áo mà cha từng tặng, kỷ vật gắn bó suốt những năm tháng tuổi thơ.

Phương Trinh Jolie và Quách Tuấn Du bật khóc

Phương Trinh Jolie không giấu được xúc động và bật khóc nói: "Tôi nghẹn ngào trước tình mẫu tử thiêng liêng này. Tôi xin bày tỏ sự cảm kích trước những hy sinh lặng lẽ của người mẹ dành cho con".

Trong khi đó, Quách Tuấn Du cũng bật khóc nức nở chia sẻ: "Hồi nhỏ, tôi từng đi bán bánh dạo để phụ giúp mẹ.

Cha mất khi tôi 10 tuổi, tôi sống cùng mẹ và cô ruột. Năm đó, mẹ tôi mới 35 tuổi và quyết định không đi bước nữa để nuôi 5 người con. Tôi thấy mẹ quá vất vả nên tìm cách kiếm tiền phụ giúp, tự học làm bánh quai vạc rồi đi bán dạo. Đến bây giờ, dù làm được nhiều hay ít, kiếm được bao tiền, tôi vẫn luôn hướng về mẹ trước hết.

Không mặc cảm hay tự ti về số phận, tôi xem tuổi thơ khó khăn là bài học quý giá giúp tôi không ngừng cố gắng".

Được biết, Quách Tuấn Du vừa mua nhà 8 tỷ tặng mẹ. Anh nói: "Thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái nhất về kinh tế. Tôi thấy kinh tế mình quá ổn định, có dư ra tiền nên đã thực hiện lời hứa bấy lâu nay với mẹ.

Trước đây, tôi cũng từng mua với mẹ một căn nhà, nhưng là tiền chung của các anh chị em với nhau để có căn nhà ở chung. Nhưng căn nhà đó sau này cũng chia năm xẻ bảy, tôi không muốn lấy phần của mình trong đó, cho lại hết anh chị em.

Đến ngày hôm nay, tôi đã thực hiện lời hứa năm xưa với mẹ. Tôi mua căn nhà 7 tỷ cho mẹ, hoàn thiện tới 70% rồi, lắp thêm nội thất là tròn 8 tỷ".