Nam ca sĩ lộ chuyện ngoại tình với bạn thân ngay trước thềm đám cưới

Những tình tiết trong vụ ngoại tình của nam ca sĩ này đã khiến cộng đồng mạng xôn xao, dậy sóng.

Sáng 3/8, tờ Yahoo News đưa tin, nam ca sĩ Nghiêm Chi (thành viên ban nhạc Oppa Shangqing) đến từ Đài Loan (Trung Quốc) đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì có hành vi ngoại tình với bạn thân sau lưng bà xã - nữ ca sĩ Vương Mạt Duật.

Theo nguồn tin, Nghiêm Chi đã lén lút quan hệ ngoài luồng với nữ ca sĩ Trần Mạn Thanh - thành viên cùng ban nhạc Oppa Shangqing từ hơn 2 năm trước, thế nhưng nay vụ việc mới bị phanh phui. Còn nhớ, Trần Mạn Thanh chính là thành viên đã được Nghiêm Chi tiến cử, giới thiệu vào Oppa Shangqing.

Thậm chí, Nghiêm Chi - Trần Mạn Thanh còn bị cáo buộc đã quan hệ xác thịt với nhau ngay trong phòng thu âm. Đáng nói, vụ việc xảy ra khi Vương Mạt Duật đang mang thai cho Nghiêm Chi hồi đầu năm 2024. Khi ấy, Nghiêm Chi cũng đang rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới linh đình với nữ ca sĩ họ Vương. Thêm 1 chi tiết đáng chú ý khác, đó là Trần Mạn Thanh có chồng ở thời điểm ngoại tình với Nghiêm Chi. Nhưng cô đã ly hôn sau khi phát sinh quan hệ ngoài luồng với nam ca sĩ họ Nghiêm. Nhiều khán giả nhận định, chồng cũ đã sớm phát giác chuyện sai trái của Trần Mạn Thanh nên mới quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân giữa 2 người.

Nghiêm Chi ngoại tình với cô bạn thân Trần Mạn Thanh, gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Ảnh: Yahoo News

Nghiêm Chi “cắm sừng” bà xã Vương Mạt Duật ngay khi đàng gái đang mang thai. Ảnh: Yahoo News

Ở diễn biến mới nhất, Nghiêm Chi thông qua công ty quản lý đã lên tiếng thừa nhận hành vi ngoại tình sau lưng vợ. Trong khi đó, Trần Mạn Thanh vừa phải bồi thường khoảng 9.200 USD (242 triệu đồng) vì bê bối quan hệ ngoài luồng. Chính thất Vương Mạt Duật cũng mới chia sẻ 1 bài đăng trên story Instagram rằng cô và con gái rồi cũng sẽ vượt qua tất cả sau vụ scandal ngoại tình chấn động liên quan tới Nghiêm Chi. Đồng thời, nữ ca sĩ họ Vương vẫn quyết định không buông tay ông xã “lắm tài nhiều tật”, chọn níu giữ cuộc nhân sau bê bối động trời của chồng mình.

Nghiêm Chi và Vương Mạt Duật kết hôn vào tháng 5/2024, thời điểm đó cô đã mang thai cho nam ca sĩ họ Nghiêm.

Vương Mạt Duật không buông tay Nghiêm Chi dù bị anh phản bội. Ảnh: Yahoo News

Nghiêm Chi tham gia 1 chương trình tìm kiếm tài năng vào năm 16 tuổi. Khi ấy, anh đã dùng việc sáng tác để giãi bày tâm sự của bản thân và bắt đầu thu hút được sự quan tâm từ công chúng. Sau khi rời khỏi chương trình, nam nghệ sĩ chuyển sang làm việc ở hậu trường, từng đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc cho 1 loạt chương trình tuyển chọn thần tượng, đồng thời sáng tác nhiều bản hit cho các ca sĩ trong giới. Năng lực của anh là điều đã được công chúng và giới chuyên môn công nhận từ lâu.

Nghiêm Chi đã thành lập Oppa Shangqing và đứng đằng sau thành công của ban nhạc này. Nhắc đến quá trình thành lập ban nhạc, nam nghệ sĩ họ Nghiêm từng chia sẻ rằng anh biết Trần Mạn Thanh có tài đánh trống và ca hát, nên đã ngỏ lời mời cô hợp tác. Trần Mạn Thanh sau đó đã rủ thêm 1 nam nghệ sĩ khác vốn quen biết với cô từ trước cùng gia nhập Oppa Shangqing. Kể từ khi ra mắt tới nay, ban nhạc đã phát hành nhiều album gây tiếng vang tại thị trường âm nhạc Đài Loan (Trung Quốc).