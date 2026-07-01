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Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình

Tuệ Anh
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Sau gần một thập kỷ gắn bó, cặp đôi nghệ sĩ này vẫn được nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bình yên.

Mới đây, nhân Ngày Gia đình Việt Nam , vợ chồng Lê Phương - Trung Kiên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú với màn tương tác ngọt ngào trên mạng xã hội.

Cụ thể, Lê Phương đăng tải loạt ảnh quây quần bên chồng và hai con, kèm dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Cảm ơn anh! 10 năm em có một gia đình trọn vẹn!" . Chỉ một câu nói đơn giản cũng đủ cho thấy sự trân trọng của nữ diễn viên dành cho người bạn đời sau hành trình dài cùng nhau xây dựng tổ ấm.

Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình - Ảnh 1.

Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình - Ảnh 2.

Tổ ấm hạnh phúc của Lê Phương - Trung Kiên

Đáp lại lời vợ, Trung Kiên hài hước bình luận: "Tất cả thanh xuân và nhan sắc anh dành hết vào gia đình mà không trọn vẹn cũng khó á Cà Chua" . Cách đối đáp dí dỏm của hai vợ chồng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Lê Phương sau đó cũng không quên trêu lại chồng, tạo nên màn "tung hứng" đầy vui vẻ.

Chuyện tình của Lê Phương và Trung Kiên từng nhận được nhiều sự chú ý khi nam ca sĩ kém vợ 7 tuổi. Thời điểm đến với Trung Kiên, Lê Phương đã trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con trai riêng. Tuy nhiên, khoảng cách tuổi tác hay những định kiến không trở thành rào cản với cặp đôi.

Nam ca sĩ cưới mẹ đơn thân hơn 7 tuổi, có 1 con riêng: Dành cả thanh xuân và nhan sắc cho gia đình - Ảnh 3.

Hôn nhân bền chặt của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Hai người kết hôn vào năm 2017 sau thời gian tìm hiểu. Đến năm 2019, gia đình nhỏ chào đón con gái chung, mang đến niềm hạnh phúc trọn vẹn hơn. Điều khiến nhiều người yêu mến là cách Trung Kiên luôn yêu thương, chăm sóc con trai riêng của vợ như con ruột.

Nam ca sĩ nhiều lần đồng hành cùng bé trong học tập, cuộc sống và các hoạt động gia đình, tạo nên hình ảnh một người cha trách nhiệm. Lê Phương từng chia sẻ cô luôn biết ơn chồng vì sự bao dung và tình yêu chân thành dành cho hai mẹ con.

Hiện tại, Lê Phương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật ở lĩnh vực phim truyền hình và sân khấu, trong khi Trung Kiên tập trung nhiều thời gian cho công việc cũng như chăm lo gia đình. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ những chuyến du lịch, bữa cơm nhà đến việc cùng nuôi dạy các con.

Cuộc sống của nữ ca sĩ chuyển giới 1 lần cưới vợ, 1 lần lấy chồng trong penthouse 3 tầng ở TP.HCM

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Tags

sao Việt

mẹ đơn thân

Trung Kiên

Lê Phương

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