Nam ca sĩ cả gan công khai bạn gái trên MXH, gần 2 triệu fan ngơ ngác bật ngửa

Rất nhiều fan ùa vào thảo luận, bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng nam idol công khai bạn gái, yêu cầu anh phải lên tiếng.

Vào ngày 26/6, nam idol Jaehyun (NCT) đã đăng tải loạt ảnh chuyến đi biển của anh. Ban đầu, fan "ngây ngất" trước những khung hình Jaehyun khoe vóc dáng vạm vỡ giữa thiên nhiên. Nhưng xem đến cuối, fan đã sốc trước khung hình Jaehyun cùng 1 cô gái diện bikini cùng nhảy xuống nước. Bên cạnh còn có ảnh 1 đôi thiên nga trên mặt nước.

Loạt ảnh này nhanh chóng gây náo loạn mạng xã hội, thu về đến gần 2 triệu lượt thích. Tuy nhiên phần bình luận đã biến thành "bãi chiến trường". Rất nhiều fan ùa vào thảo luận, bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng nam idol công khai bạn gái, yêu cầu anh phải lên tiếng giải thích. Thậm chí nhiều fan còn thất vọng vì hẹn hò vẫn là chuyện nhạy cảm ở Kpop, Jaehyun lại đăng ảnh cô gái lạ lên và không kèm bất kỳ chú thích nào.

Jaehyun đăng ảnh đi biển. Ảnh: Instagram

Nhưng khoảnh khắc anh cùng 1 cô gái diện bikini nhảy xuống nước đã gây náo loạn cộng đồng fan. Ảnh: Instagram

Cùng với hình ảnh đôi thiên nga, fan cho rằng nam idol đang ngầm công khai chuyện tình cảm. Ảnh: Instagram

Khi những tranh luận và suy đoán bị đẩy lên cao, Jaehyun mới sửa lại bài đăng thành "My dearest cousin" (Người em họ thân yêu của tôi). Như vậy, cô gái này là em họ chứ không phải bạn gái của Jaehyun. Fan được dịp thở phào, nhưng cũng có ý kiến tranh cãi về mục đích của nam idol khi đăng tải khoảnh khắc gây hiểu lầm như vậy, khiến fan lo lắng, hoang mang vô ích.

Jaehyun có tên thật là Jeong Yoon Oh, sinh ngày 14/2/1997 là idol thuộc SM Entertainment. Anh là thành viên của các nhóm NCT U và NCT 127, đồng thời được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của làn sóng Kpop nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát trầm ấm và phong thái lịch lãm. Trước khi ra mắt, Jaehyun từng sống tại Mỹ trong một thời gian, nhờ đó anh có khả năng giao tiếp tiếng Anh khá lưu loát.

Ảnh: X

Jaehyun là gương mặt nổi bật trong nhóm nhạc đông dân NCT. Ảnh: X

Ra mắt cùng NCT vào năm 2016, Jaehyun nhanh chóng khẳng định vị trí với vai trò hát chính và visual của nhóm. Anh góp mặt trong nhiều ca khúc thành công của nhóm nhỏ NCT 127 như Cherry Bomb, Kick It, Sticker, Fact Check và tham gia nhiều hoạt động quảng bá trên phạm vi quốc tế. Bên cạnh âm nhạc, Jaehyun còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất với bộ phim truyền hình Dear.M và bộ phim điện ảnh You Will Die After Six Hours, cho thấy tiềm năng phát triển ở nhiều lĩnh vực giải trí.

Về đời tư, Jaehyun dù vướng nhiều tin đồn nhưng chưa từng công khai hẹn hò và luôn giữ hình ảnh chuyên nghiệp trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật. Ngoài công việc, Jaehyun yêu thích thể thao, chơi piano và dành thời gian rèn luyện sức khỏe. Với tài năng, ngoại hình cùng phong cách trưởng thành, anh sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ảnh: X

Ảnh: X