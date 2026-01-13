Nam ca sĩ 46 tuổi nói thẳng cách dạy con khi làm nghệ sĩ

Mới đây, chương trình Tỏa sáng sao đôi đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Hoàng Bách trong vai trò giám khảo.

Anh chia sẻ: "Ở giai đoạn hiện tại, tôi đang tập trung gần như toàn bộ năng lượng cho công việc và gia đình. Đặc biệt trong năm vừa qua, những sản phẩm của tôi liên tục được khán giả đón nhận tích cực mang đến cho tôi nhiều động lực để cống hiến cho âm nhạc và chăm lo cho gia đình.

Song song với âm nhạc, gia đình luôn là trung tâm trong cuộc sống của tôi. Tôi là người hướng về gia đình và từ khi có tổ ấm riêng, Tết với tôi gần như là khoảng thời gian trọn vẹn dành cho những người thân yêu. Càng lớn tuổi, tôi càng trân quý những khoảnh khắc được ở bên gia đình, đặc biệt là khi các con dần trưởng thành.

Tôi là người hướng về gia đình nên những dịp Tết thì tôi càng trân quý thời gian hơn, đặc biệt là khi con lớn, tôi càng hiểu khoảnh khắc bên cạnh con càng quý giá. Bởi vì sau này con sẽ có cuộc sống riêng và thời gian con dành cho tôi sẽ ít đi. Mẹ tôi cũng sắp bước vào tuổi 85 nên với tôi, thời gian dành trọn vẹn cho gia đình vào dịp Tết là điều tiên quyết".

Chia sẻ thêm về các con, nam nhạc sĩ nói: "Hai con lớn của tôi đều được tiếp xúc với âm nhạc từ sớm. Tuy nhiên, con trai lớn dự định sẽ theo học về ngành kinh tế luật. Con gái thứ hai có vẻ gắn bó với nghệ thuật nhiều hơn khi thích học nhảy, học hát và sáng tác như một phiên bản thu nhỏ của nam ca sĩ. Riêng con út vẫn còn bé nên vẫn chưa định hình được đam mê.

Dù các con lựa chọn như thế nào, tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình hoàn toàn ủng hộ quyết định của các con. Với tôi, điều quan trọng nhất là con được làm điều mình yêu thích.

Tôi không bắt ép các con mà muốn con xem âm nhạc như một sở thích và tương lai sẽ trả lời. Bởi vì người quyết định chính là các con chứ không phải là bố mẹ. Hai con lớn đều được học nhạc, việc có âm nhạc trong người đã là một may mắn lớn trong đời, dù sau này con có theo nghề hay không".

Về nguyên tắc dạy con, Hoàng Bách chia sẻ: "Các con cần được lớn lên trong đầy đủ yêu thương, được chăm sóc cả về tinh thần lẫn sức khỏe, đặc biệt là được tôn trọng và biết tôn trọng mọi người xung quanh.

Tôi luôn dạy các con phải biết trân trọng những điều mình đang có và ý thức rằng việc là con của một nghệ sĩ cần có những chuẩn mực nhất định. Tôi không muốn các con cảm thấy gánh nặng nhưng cũng không thể phủ nhận đó là một thực tế cần được nhận thức đúng đắn.

Thành công của tôi trong giai đoạn này là sáng sớm thức dậy với một cơ thể khỏe mạnh, một nguồn năng lượng tích cực trong suy nghĩ, có công việc để làm, được gặp khán giả, được tận hưởng thời gian bên cạnh gia đình.

Tôi đã đi qua những lúc chói sáng nhất cũng như những lúc khó khăn nhất, hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điều may mắn nhất là tôi vẫn đang bước đi từng ngày trên con đường làm nghề mà không dừng lại hay lạc hướng".